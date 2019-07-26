«Уничтожалось оружие и уничтожалась больница»: жители Мирного рассказали, что они думают об объекте «Марадыковский»

Кировчане и котельничане по-прежнему выходят на митинги и выступают против перепрофилирования предприятия по уничтожению химического оружия. «Комсомолка» решила узнать, что же думают о новом комплексе жители Мирного, и 25 июля отправилась в поселок, где будет располагаться производство.

«НИКТО НЕ СПРОСИТ»

Сам поселок - небольшой и уютный. Невысокие домики, хороший асфальт, пруд с лесом под рукой. Бабушки продают грибы и ягоды. Гуляют с колясками молодые семьи. Правда сами мирнинцы с таким описанием поселка не согласны.

В СМИ все время пишут, что тут хорошо, что воздух у нас чуть ли не чище, чем в лесном санатории, - раздосадовано отметил местный житель, который попросил не называть его имя. - Но на самом деле, у нас на поселке больных очень много. В основном, с ногами у всех проблемы. Я здесь живу давно, и могу сказать, что до появления «Марадыковского» такого не было.

Подтвердила, что жителям Мирного не всегда было комфортно на родине, и Людмила Евгеньевна. Она рассказала, что люди часто страдали от неприятного запаха.

Говорили, что никакого вреда не будет, - пояснила женщина, отдыхающая на скамейке. - А как ветер дул в сторону поселка, вонь всегда была. Знаешь, вот как тухлятиной какой-то пахло. Но когда ветер в другую сторону дул, конечно, этого не чувствовалось.

Поэтому новости о том, что скоро в Мирном может заработать комплекс по утилизации отходов, местные, мягко говоря, не рады. Правда и веры в то, что жители смогут что-то изменить, у людей нет.

Не надо нам никакого завода, но нас, девочка, никто уже не спросит», - поделилась своим мнением Александра Тиунова.

Женщина переехала в Мирный 25 лет назад с Кольского полуострова. Сейчас пенсионерка живет одна и с трудом доходит до ближайшего магазина.

В Москве все уже подписано, и митинги собирать бесполезно, - добавила жительница. Вот перед строительством «Марадыковского» нам столько всего обещали, больницу новую построить хотели. А как завод к строительству допустили - все. И больницу вообще закрыли, а тут стационар был. Сейчас только два специалиста работают.

Несмотря на это, пожилое население переезжать никуда не планирует. Бабушки и дедушки пожимают плечами, и улыбаясь, говорят: «Нам годиков много уже».

Куда же нам ехать? - удивленно спросил один из мирнинцев. - Надо жилье найти, работу. Никогда отсюда я не хотел уезжать. У меня здесь огород, пруд, река, лес, грибы, ягоды. Я же и сам на этом объекте работал. Нам говорили, что после завершения работы завод должны были уничтожить. А вот как все повернулось.

Однако если пенсионеры уезжать не хотят, то семейные пары с детьми об этом уже задумываются. Как например, Татьяна. Женщина волнуется за здоровье своих детей.

Мы боимся, что будет очень много заболеваний, - поделилась жительница. - Все равно работа «Марадыковского» повлияла на нас. Онкологические заболевания есть. Если ничего не изменится, то будем переезжать. Страшно, ладно я, но дети. Они ведь молодые, хочется, чтобы подольше пожили, поработали, семью завели.

37 ТЫСЯЧ ПРОБ И 32 ПРЕВЫШЕНИЯ

Чтобы успокоить местных жителей и объяснить, что же будет происходить с «Марадыковским» в поселок на встречу с мирнинцами приехали представители компании «РосРАО». Правда, учесть, какими криками собрание завершилось, людей это мероприятие только еще сильнее раззадорило. Во-первых, о встрече знали лишь единицы. Многие жители пришли в Дом культуры только потому, что сами, направляясь по своим делам, увидели у здания делегацию журналистов и чиновников, и подошли узнать, в чем же дело. Во-вторых, на главный вопрос - если люди против, будет ли комплекс строиться, мирнинцы так и не услышали.

Первым на встрече взял слово Алексей Кармишин. Замначальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химоружия рассказал о том, как на объекте происходит дегазация (обеззараживание) и заверил, что работа предприятия по уничтожению химоружия никак не могла отразиться на здоровье людей.

Процесс уничтожения контролировали не только наши, но и зарубежные партнеры, - отметил Алексей Кармишин. - Зная их отношение к своему здоровью, они бы и близко не подошли сюда. А они находились на объекте.

Также Алексей Кармишин обратился к жителям с просьбой не обвинять сотрудников комплекса в том, что они «травят всех подряд и не подвергать сомнению титанический труд работавших там людей».

Затем с речью выступила руководитель регионального управления Федерального медико-биологического агентства России Ирина Кунцова. Она пояснила, что за время работы «Марадыковского» на объекте провели более 37 тысяч исследований, во время которых специалисты зафиксировали 32 превышения по отравляющим веществам. Все из них - только на промышленной площадке завода.

ВЫ НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ ЭТИ ОТХОДЫ?

После этого к мирнинцам обратился первый замендиректора по развитию «РосРАО» Максим Корольков. Он пояснил, что задача компании заключается в том, чтобы «сохранить этот уникальный комплекс и обеспечить жителей поселка работой». Слова специалиста сопровождались негативными репликами из зала. Участники собрания выкрикивали, что «не хотят, чтобы их травили». На что представитель компании ответил:

А вы никогда не задумывались, где сегодня все эти отходы? Их образуется десятки, сотни, тысячи тонн! Мы говорим про загрязнение воды, воздуха, но вы не задумывались о причинах этого?

В ответ мирнинцы сообщили, что вовсе не против объекта. Единственная просьба заключается в том, чтобы завод строили удаленно. Также жителей волновал вопрос, не повезут ли в их родной поселок опасные отходы из-за рубежа.

- В первую очередь на объекте планируется работать с отходами, которые образуют предприятия Кировской области и некоторые объекты близлежащих регионов, - пояснил Максим Корольков.

Также специалист отметил, что несмотря на опасения людей, радиоактивные отходы на объекте утилизировать не будут. Мощности завода для работы с ними просто не предназначены. Кроме того, представитель компании обратил внимание участников встречи на то, что все предложения жителей будут услышаны и в следующий раз из «РосРАО» в Мирный приедут осенью. Тогда людям расскажут, какие технологии планируется применять на объекте.

У вас будет возможность все взвесить, послушать своих экспертов, а у нас - возможность скорректировать свои решения с учетом вашего мнения, - сообщил представитель компании.

К таким словам мирнинцы отнеслись с осторожностью, и припомнили, что перед началом строительства объекта по уничтожению химического оружия, жителям поселка обещали построить больницу.

Государство должно заботиться о здоровье населения, - отметила жительница Надежда Постникова. - Но дело в том, что пока уничтожалось химическое оружие уничтожалась и наша больница. У нас теперь ФАП, из больницы сделали гостиницу. Я приехала сюда в 1973 году, было инфекционное отделение, родильное отделение. Теперь в Оричах есть больница, в Котельниче… Восстановите эту больницу. Вот будет помощь нашему населению.

На обращение отреагировал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев. Он отметил, что никто из специалистов не согласится работать в роддоме, где происходят всего несколько родов в год - «это полная деквалификация». Однако министр сообщил, что для мирнинцев организуют бесплатный проезд на диспансеризацию в Оричевскую ЦРБ и обратно.

Длительный спор по поводу перепрофилирования объекта прервала глава поселения Ирина Смердова. Она сообщила, что «время на встречу ограниченное» и напомнила, что следующее собрание состоится уже в сентябре. Максим Корольков в свою очередь отметил, что «РосРАО» планирует открыть общественные приемные и запустить горячие линии, чтобы люди смогли занять волнующие их вопросы. Затем участники собрания начали расходиться, выкрикивая, что не дадут здесь построить завод...

СПРАВКА «КП»

Раньше объект «Марадыковский» специализировался на уничтожении химического оружия и завершил свою работу 30 октября 2015 года. Всего за время существования комплекса там уничтожили почти 7 тысяч тонн отравляющих веществ, что составляет 18% от всех запасов по стране.

В конце апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому семь объектов в разных регионах должны перепрофилировать в комплексы по утилизации отходов I - II классов опасности. В список объектов вошел и «Марадыковский».