2019-07-25T20:43:23+03:00
Общество

«Таких проверок не испытывает ни одно предприятие в ПФО». Кировчанам рассказали, что будет с «Марадыковским»

Проект перепрофилирования объекта будет представлен осенью 2019 года
Дмитрий Тарасов
Поделиться:
На объекте планируют внедрять самые современные системы очистки и защиты. Фото: архив «КП»На объекте планируют внедрять самые современные системы очистки и защиты. Фото: архив «КП»
Изменить размер текста:

Конверсия объекта «Марадыковский»: какой ей быть? Ответ на этот вопрос сегодня, 25 июля, искали члены Правительства Кировской области, региональной общественной палаты и представителя застройщика «РосРАО».

- На сегодня нет проекта перепрофилирования «Марадыковского» и прочих документов, отработанных до конца, - открыла заседание председатель профильной комиссии Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина. - Если сегодня мы сумеем что-то сформулировать, высказать, предложить, это будет очень полезно!

Первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО» Максим Корольков отметил, что вопрос о конверсии «Марадыковского» поставлен максимально корректно. По его словам, работы по проектированию нового объекта начнутся осенью, а сейчас идут предпроектные исследования.

- В сентябре мы скажем, каким мы видим этот завод, - пояснил Максим Владимирович. - Поскольку раньше здесь уже уничтожали химическое оружие, объект находится под самым пристальным вниманием. Такое количество проверок не испытывает ни одно предприятие в ПФО. Цель порученного нам проекта - максимальный возврат всех химических веществ во вторичную переработку отходов.

Напомним, 30 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому «Марадыковский» наряду с еще тремя объектами в регионах станет площадкой для утилизации отходов I-II классов опасности. Три подобных объекта появятся в ПФО, еще один - на Урале.

Фото: пресс-служба Правительства Кировской области

Фото: пресс-служба Правительства Кировской области

- Сейчас в обществе много споров о «Марадыковском», - отметила Тамара Ашихмина. - И вопросов тоже возникает много. Какие инвестиции пойдут на создание инфраструктуры? Какие дочерние предприятия могут быть созданы для этой работы? Как химик, могу сказать: надо присмотреться к особенностям нового объекта и тех отходов, которые будут на нем перерабатываться. У нас есть свой торф и фосфориты, поэтому кислотные и щелочные отходы после очистки можно использовать для создания удобрений.

Общественники считают, что на пользу региона могла бы служить кластерная площадка, сочетающая в своей работе разные подходы и технологии. Важно, чтобы при этом не страдали ни жители посёлка Мирного, ни другие жители региона, ни окружающая среда. Поэтому предлагается создать даже не двойную, а тройную систему защиты и очистки веществ.

- Нам нужно сконцентрироваться на том, какие технологии и системы очистки будут использоваться, - подчеркнула министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. - Сейчас есть много современных технологий, и нам нужно не жалеть денег, чтобы обеспечить безопасность граждан и природы.

Представители «РосРАО» также отметили, что поселок Мирный, вблизи которого и располагается «Марадыковский», будет включен в программы поддержки культуры, экономики и инфраструктуры.

Следующая встреча членов регионального Правительства, Общественной палаты и представителей застройщика состоится уже осенью 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Новости 24
Опасные отходы из-за рубежа на объекте «Марадыковский» утилизировать не будут
Следователи назначили 20 генетических экспертиз, чтобы найти мать, бросившую новорожденного в Зубаревском лесу
Предварительные тарифы от «Водоканала»: кировчане будут платить за питьевую воду 28 рублей
Ульское болото
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
Ветхие окна в кировских школах и детсадах смогут заменить в течение пяти лет
Парад пароходов в Кирове: речные суда пройдут по Вятке в честь дня ВМФ
Снижаем риск заболеваний
В Слободском районе утонул 15-летний подросток
СКР: Директор спортшколы «Юность» Логиновский получал неплохую зарплату, но брал взятки
В деле о взятках экс-главы Малмыжского района появился новый эпизод
Глава города контролирует реализацию нацпроектов
В Кирове теруправления незаконно продлевали сроки «раскопок» на 42 дорогах
Марию Пленкину в августе отправят на психиатрическую экспертизу
В Кировской области запустят производство инактивированной вакцины против полиомиелита
В трех колхозах Фаленского района воду подают в дома без очистки