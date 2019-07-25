«Таких проверок не испытывает ни одно предприятие в ПФО». Кировчанам рассказали, что будет с «Марадыковским»

Конверсия объекта «Марадыковский»: какой ей быть? Ответ на этот вопрос сегодня, 25 июля, искали члены Правительства Кировской области, региональной общественной палаты и представителя застройщика «РосРАО».

- На сегодня нет проекта перепрофилирования «Марадыковского» и прочих документов, отработанных до конца, - открыла заседание председатель профильной комиссии Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина. - Если сегодня мы сумеем что-то сформулировать, высказать, предложить, это будет очень полезно!

Первый заместитель гендиректора по развитию «РосРАО» Максим Корольков отметил, что вопрос о конверсии «Марадыковского» поставлен максимально корректно. По его словам, работы по проектированию нового объекта начнутся осенью, а сейчас идут предпроектные исследования.

- В сентябре мы скажем, каким мы видим этот завод, - пояснил Максим Владимирович. - Поскольку раньше здесь уже уничтожали химическое оружие, объект находится под самым пристальным вниманием. Такое количество проверок не испытывает ни одно предприятие в ПФО. Цель порученного нам проекта - максимальный возврат всех химических веществ во вторичную переработку отходов.

Напомним, 30 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому «Марадыковский» наряду с еще тремя объектами в регионах станет площадкой для утилизации отходов I-II классов опасности. Три подобных объекта появятся в ПФО, еще один - на Урале.

Фото: пресс-служба Правительства Кировской области

- Сейчас в обществе много споров о «Марадыковском», - отметила Тамара Ашихмина. - И вопросов тоже возникает много. Какие инвестиции пойдут на создание инфраструктуры? Какие дочерние предприятия могут быть созданы для этой работы? Как химик, могу сказать: надо присмотреться к особенностям нового объекта и тех отходов, которые будут на нем перерабатываться. У нас есть свой торф и фосфориты, поэтому кислотные и щелочные отходы после очистки можно использовать для создания удобрений.

Общественники считают, что на пользу региона могла бы служить кластерная площадка, сочетающая в своей работе разные подходы и технологии. Важно, чтобы при этом не страдали ни жители посёлка Мирного, ни другие жители региона, ни окружающая среда. Поэтому предлагается создать даже не двойную, а тройную систему защиты и очистки веществ.

- Нам нужно сконцентрироваться на том, какие технологии и системы очистки будут использоваться, - подчеркнула министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Албегова. - Сейчас есть много современных технологий, и нам нужно не жалеть денег, чтобы обеспечить безопасность граждан и природы.

Представители «РосРАО» также отметили, что поселок Мирный, вблизи которого и располагается «Марадыковский», будет включен в программы поддержки культуры, экономики и инфраструктуры.

Следующая встреча членов регионального Правительства, Общественной палаты и представителей застройщика состоится уже осенью 2019 года.