10 плюсов системы госуслуг в Кирове

Одной из функций Госавтоинспекции в настоящее время является предоставление государственных услуг населению. Работа портала заметно облегчила жизнь кировчанам: исчезли очереди, ругань в них, зато значительно экономятся время и деньги. Да и сами инспекторы при введенных электронных данных избавлены от лишней рутинной работы. Если год назад подразделениями Госавтоинспекции принято 156 777 заявлений (100041 - на регистрацию транспортных средств, 65823 - на выдачу (замену) водительских удостоверений), то за 6 месяцев нынешнего года принято уже около 90 000 заявлений.

ВАЖНО

В целях создания комфортных условий сотрудники Госавтоинспекции постоянно информируют граждан о наиболее удобных днях и времени посещения подразделений ГИБДД области. Для этого проводятся различные брифинги, разъясняется порядок получения государственных услуг в автошколах будущим водителям, разрабатываются различные графики и демонстрационные материалы.

- Напоминаю жителям региона, - особенно это касается жителей сельской местности, - что для замены водительского удостоверения в связи с утратой либо хищением, изменением персональных данных, истечением срока действия у граждан имеется возможность, не посещая подразделения ГИБДД, обратиться в МФЦ, предоставив заявление, паспорт гражданина Российской Федерации, и уплатив государственную пошлину, - поясняет Сергей Вячеславович. - Получив государственную услугу по линии ГИБДД, гражданин имеет возможность оценить качество обслуживания как на официальном интернет-сайте УМВД России по Кировской области, так и на сайте «Ваш контроль». При этом любой желающий сможет не только проставить оценки, но и выразить в личном сообщении свои замечания и предложения.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСУСЛУГ ПЕРЕД «ЖИВОЙ» ОЧЕРЕДЬЮ

Одним из основных преимуществ является возможность выбора заявителем подразделения, в которое он желает обратиться.

Используя ЕПГУ, кировчанин имеет возможность выбрать не только желаемую дату, но и время посещения.

Наиболее выгодное преимущество - возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%. Так, к примеру, за регистрацию нового автомобиля гражданину, который обратился непосредственно в подразделение ГИБДД с заявлением на бумажном носителе, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 2850 рублей. В то же время, при обращении с аналогичным заявлением через ЕПГУ размер пошлины составит 1995 рублей.

- Более того, хочется обратить ваше внимание на то, что с 1 апреля текущего года у граждан появилась возможность прекратить регистрацию автомобиля в связи с продажей по истечении 10 суток без личного посещения подразделений ГИБДД, - поделился Сергей Лобанов. - Для этого необходимо лишь заполнить в личном кабинете заявление, указав данные о транспортном средстве, а также приложить копию договора купли-продажи. Получив такое заявление, сотрудники ГИБДД прекратят регистрацию и направят соответствующее уведомление также в личный кабинет пользователя Единого портала государственных и муниципальных услуг. В настоящее время Гос-автоинспекцией Кировской области принято уже 1590 таких заявлений. К сожалению, в ряде случаев гражданам приходится отказывать, так как не предоставляются необходимые сведения, либо копии договора купли-продажи некачественные.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

КСТАТИ

На сайте «Ваш контроль»: в 2018 году проставлено 152 887 оценок. Средний балл по пятибалльной системе составил чуть белее 4,5. - в 2019 году проставлено 3306 оценок, средний балл составил 4,79.