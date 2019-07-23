2019-07-23T17:00:02+03:00
Звезды

В Кирове пройдет рок-фестиваль в поддержку бездомных животных

Мероприятие устраивают второй год подряд
Евгений ДЕМИХОВ
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Все гости смогут сфотографироваться с лабрадором-рокером. Фото: Ольга ЗУБАРЕВАВсе гости смогут сфотографироваться с лабрадором-рокером. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА
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Любители рока-кировчане решили поддержать волонтерское движение по спасению бездомных кошек и собак. Музыканты споют свои песни, чтобы поддержать животных.

21 сентября в 16.00 часов на концертной площадке клуба Gaudi состоится концерт «Рок в защиту животных». Это мероприятие - совместная акция многих неравнодушных людей. Она проводится в более чем 70 городах России и Украины. Вот уже второй раз ее организуют в Кирове.

Организатором фестиваля в нашей области стали волонтеры группы «Дари добро». Ее участники надеются, что люди узнают о сообществе неравнодушных горожан, которые многие годы спасают бездомных животных.

- Рок - музыка сильных и чистых сердцем людей, музыка свободы и правды, музыка неравнодушных, - считают организаторы мероприятия. - В этом году наш фестиваль проводится второй раз, чтобы люди услышали о проблеме бездомных животных, задумались о проблемах экологии и, может быть, захотели помочь.

Кировчан приглашают принять участие в мероприятии. Фото: vk.com/rock_dogs

Кировчан приглашают принять участие в мероприятии. Фото: vk.com/rock_dogs

Деньги, полученные с билетов, пойдут на оплату ветеринарных услуг для животных под курацией группы «Дари Добро». В прошлом году мероприятие поддержали порядка 300 кировчан. Киров среди всех городов-участников занял третье место по сумме сбора. На лечение бездомных животных собрали более 60 тысяч рублей.

На мероприятии будут играть свою музыку известные рок-группы Кирова:

The Blind Shot;

Errant Souls;

Feral Reverie;

Ars Attraction;

«Версия»;

«Розовая пантера»;

«ПОПС-бюро».

Гостей мероприятия приглашают:

Сфотографироваться с лабрадором-рокером и байком. На мероприятии будет работать профессиональный фотограф.

Приобрести не только хорошее настроение, но и сувениры с символикой «Рок в защиту животных» и «Дари добро».

Оценить красоту и удобство экологических шубок на показе.

Ну и, конечно же, послушать хорошую музыку.

Когда: 21 сентября в 16.00 часов

Где: ул. Володарского, 103A

Сколько: цена билета от 400 рублей

Подробности: vk.com/rock_dogs

ИСТОЧНИК KP.RU

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