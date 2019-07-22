«Пчеловоды боятся идти в суд»: медоносы гибнут массово, а ответить за это некому

Из многих регионов страны приходят «письма отчаяния»: на каждой пасеке умирает минимум по 50 пчелосемей. Биологический катаклизм коснулся и Кировской области.

ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК

Первые сигналы о помощи пчеловоды подали еще в 2011 году. Тогда в Куменском районе пострадали 7 крупных пасек. Их собственники обратились в Россельхознадзор, где им предложили собрать документы для подачи в суд. В роли ответчика была агрофирма «Дороничи», именно после ее обработки химикатами близлежащих полей, со слов самих пострадавших, начали гибнуть пчелы.

Юридическим отделом был приглашен эксперт научно-исследовательского института, который произвел оценку правильности ведения пчеловодства на данных пасеках. Им были установлены нарушения в содержании пчел. В связи с этим Ленинский районный суд Кировской области возложил вину на обратившихся.

- Пчеловоды хорошо знают эту историю и с тех пор боятся обращаться в суд, - заявил представитель кировского областного общества пчеловодов «Вятка» на заседании аграрного комитета ЗСКО. - В июле этого года в наше ведение уже поступили обращения из Уржумского, Слободского, Богородского, Куменского районов.

И.о. руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии Алексей Храповицкий ответил, что обязанности за контролем в сфере обращения с агрохимикатами и пестицидами сняты с ведомства еще в 2015 году.

- Массовой гибели пчел в Кировской области уже нет, есть в Удмуртии, - отметил Алексей Николаевич.

Обязанности сняты. Тогда каким образом пострадавшие смогут добиться возмещения ущерба?

ПРИМИРЕНИЕ БУДЕТ?

Пчеловоды утверждают, что о предстоящей обработке их не предупреждают заранее, то есть как минимум за три дня. Поэтому многие из них не успевают вывезти пасеку в безопасное место. А содержать мобильную пасеку (на колесах) в нашем регионе запрещено Министерством сельского хозяйства в 2016 году.

Чтобы доказать полученный ущерб, пасечнику необходимо проделать титаническую работу. Сначала нужно найти погибшую от химикатов пчелу, которую следует отправить на лабораторное исследование, чтобы установить точную причину ее смерти. Дождаться заключения экспертизы. И только после этого обращаться в суд. Пока длится тяжба, никто не имеет права запретить распыление пестицидов на поле. За это время могут погибнуть еще тысячи насекомых. Кроме того, за неправильное содержание пчел суд может наказать и самих пчеловодов.

Решение проблемы есть. Для этого обе стороны должны принимать определенные меры. Аграриям нужно своевременно оповещать об обработке близлежащих полей, а пчеловодам должным образом содержать свои пасеки.

ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На том же аграрном комитете брали слово и представители сельхозпредприятий. Многие из них попросту не знают, как сообщить заинтересованным лицам о предстоящих обработках полей, поэтому вывешивают объявления в местах массового пребывания жителей (например, на магазинах) или ставят таблички в поле.

- Как мы выяснили, пчеловоды сами ставят ульи поближе к рапсовым полям, - прокомментировал ситуацию зампред ЗСКО Роман Титов. - При обильном цветении этой культуры пасечники собирают много меда. Беда в том, что большая часть пчеловодов находится в «серой зоне». Юрлиц нет, регистрации в качестве ИП - нет. И пасеки не учтены, не зарегистрированы.

Титов предложил пчеловодам легализоваться, для начала. Конечно, для этого придется соблюдать определенные нормативы и требования. Нельзя требовать от кого-то правомерных поступков, если сам не соблюдаешь законов.

НАПОМНИМ

Массовая гибель насекомых отмечается, как минимум, в 30 регионах России. Кировская область, к сожалению, не стала исключением. Частники рассказывают, что целая пчелосемья может без видимых причин умереть за ночь.