Как выбирать качественные овощи на кировских рынках

Лето - время, когда прилавки магазинов и других торговых точек окрашиваются в самые яркие и сочные цвета. И все не из-за пластиковых упаковок. Наоборот, их заполняют самые естественные и натуральные продукты: овощи, фрукты и ягоды. Но приобретать их нужно с умом.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ

1. Установленные места торговли. Ради собственной безопасности не стоит покупать фрукты, овощи и ягоды на придорожных стихийных рынках. Продукция там не имеет необходимых сертификатов, а продавцы, скорее всего, ничего и не знают про сертификаты. Зато в магазинах и некоторых нестационарных торговых объектах имеются все разрешения. Поэтому в случае получения некачественных продуктов, можно обратиться в суд и получить компенсацию.

2. Чтобы проверить продавца, достаточно всего лишь потребовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Если необходимых удостоверений нет, стоит усомниться в законности работы торгового объекта.

3. Чистота. Лоток, киоск, автофургон или палатка должны содержаться определенным образом. Как минимум, в них должно быть чисто: без пыли, грязи на поверхностях и мусора по углам.

4. Да и сам продавец должен соблюдать некоторые санитарные нормы: носить чистую форму с головным убором. Кроме того, на одежде долженж быть закреплен специальный знак с наименованием организации и ФИО работника.

ВНЕШНИЙ ВИД

Конечно, соблюдение всех санитарных норм и опрятность продавца не означают, что и товар на прилавке качественный. Поэтому стоит приглядываться и к выбираемым фруктам-овощам.

Как ни странно, в первую очередь надо смотреть на цвет - он должен соответствовать виду выбранного продукта (было бы странным покупать грушу сиреневого цвета). Поверхность товара не должна быть подгнившей или побитой, кроме того стоит обратить внимание на другие дефекты.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ

Хранить овощи и фрукты лучше в холодильнике. Но делать это надо подальше от мяса и рыбы и яиц. Перед употреблением брать только необходимое количество плодов и обязательно их мыть. Если их положить обратно в холодильник в мокром состоянии, то существует большая вероятность загнивания.

Для лучшей очистки от пыли и мелких частиц грязи можно устроить плодам настоящее «купание»: положить их в емкость с водой минут на десять, а затем ополоснуть под проточной водой.

Кстати, недавно мы уже рассказывали о том, как лучше выбрать в магазине или киоске клубнику. Очень многие правила похожи на те, что представлены выше, но есть и свои тонкости.