«Из зрительного зала»: корреспондент «Комсомолки» копала три скелета древних животных

Котельничское местонахождение считается одним из лучших в мире, так как только там находят полные скелеты парейазавров и других растительноядных и хищных существ, населявших планету примерно 260 миллионов лет назад. Оно входит в ТОП-10 мест, которые должен посетить каждый житель и гость Кировской области.

Я много раз слышала о местонахождении на берегу Вятки, о раскопках и ученых, возящихся в песке и глине. Но моя нога никогда не ступала на землю парейазавров… несмотря на то, что родом я из Котельнича.

Я долго думала, ехать или нет: впереди целых три дня и две ночи в лесу, в палатках, с новыми незнакомыми людьми. К тому же, прогнозы погоды тоже не радовали – холодно, ветрено и дождливо.

В сомнениях утром я собирала рюкзак и теплые вещи, но ближе к вечеру уверенность в том, что я хочу поехать, все же появилась, и мы отправились в путь (решающим аргументом в этой поездке стали обещанные мне завораживающие виды).

Виды с места раскопок - отдельное удовольствие для глаз. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Как и предполагалось, погода встретила нас ливнем. А когда мы дошли до крутого глиняного склона, по которому надо было спуститься – желание сесть обратно в машину и уехать домой появилось и угнездилось. Пройдя пару метров, пара ученых-палеонтолов, которые за 25 лет полевых сезонов узнали здесь каждый камень и скользкий участок пути, рухнули на дороге перед нами и прокатились вниз по сырой глине. «А нам точно надо спускаться?!» - я шла маленькими шагами, надеясь, что мое [не] везение обойдет меня стороной и я не упаду. К счастью, злой рок судьбы отстал от меня еще на выезде из Кирова.

Крутой спуск из лагеря к раскопкам. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Как нам казалось, до лагеря мы, в отличие от упавшей пары ученых, добрались чистыми. Залезли в палатку и поняли, что запачкались и промокли насквозь! Пришлось переодеваться в сухую одежду, которой лично у меня было совсем не много (ошибка новичка номер один).

Дождь лил стеной. Но мы решили все-таки выйти и познакомиться со всеми, кто пережидал непогоду в лагере. Как только мы подошли, нам предложили горячую еду, место у костра и чай. Первоначальный страх и стеснение почти сразу развеялись, ведь люди оказались невероятно дружелюбными и приветливыми.

Первая ночь началась с рассказов опытных участников экспедиции и песен у костра.

В конце первого дня с гитарой у ночного костра. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Я слушала голоса людей и звуки гитары, периодически отмахиваясь от надоедливых комаров и протягивая свои вещи к костру, чтобы они могли хоть немного высохнуть. В тот момент я думала о том, почему люди так любят походы: приятное ощущение спокойствия и единения крепко держалось внутри. Хотелось застыть на время в этом ощущении, но вскоре желание поспать стало побеждать.

Утром мы проснулись от громкого голоса одного из жителей лагеря.

— Девочки? Девочки, вставайте, уже пора!

— Сейчааааас, - хором протянули мы из палатки.

Палатка была единственным убежищем от дождя и ветра, но не от комаров. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Без особого желания выходить на улицу с еще мокрой травой, мы все же решили выбраться из укрытия.

Взяв зубную щетку и пасту в руки, расстегнули «дверь» палатки. Натягивать на наконец-то высохшие носки еще мокрые кроссовки — одно из не самых моих приятных воспоминаний из поездки. Зато как бодрит!

Выйдя к костру, мы пожелали всем доброго утра, и, услышав приветливые слова в свой адрес, направились к импровизированному умывальнику — бутылке с водой, висящей вверх ногами. Умно и просто – наливаешь сверху воду, откручиваешь пробочку (не до конца) – и получается, что умываешься под импровизированным краном.

В походных условиях именно так выглядит умывальник. Фото: Мария ЛЕБЕДЕВА

Я – ПАЛЕОНТОЛОГ!

Мы хотели уже спускаться к реке, но первым делом нам вручили тарелки и отвели к столу. Пока мы наслаждались едой, приготовленной на костре, лагерь опустел – все спустились на место, где за день до этого обнаружили находку. К слову, это была первая находка одного из палеонтологов – Леонида Кавардакова. Опустошив тарелки, мы отправились на поиски этого места. Прошлым вечером нам рассказали, что всего было две находки, обнаружены они на пляже внизу, в 200 метрах друг от друга.

Чтобы добраться до них от лагеря, нужно было преодолеть крутой спуск, который из-за дождя был невероятно скользким. Мы еле сохраняли равновесие и старались не упасть, держась за корни деревьев, периодически останавливаясь и постоянно боясь свалиться кубарем вниз.

Но после квеста «не упади на спуске», нужно было еще выполнить квест «Найди ученых»: пройти около километра вдоль пляжа, пробраться через небольшой участок высокой травы. Тогда уже можно было разглядеть силуэты людей где-то впереди.

Вот оно – одно из мест находки. Выглядело оно как небольшая яма, в центре которой было возвышение – там находился «виновник торжества». Вокруг этой «ямы» было несколько человек: палеонтологи, которые работали киркой, аккуратно просматривая место, чтобы случайно не разрушить предполагаемую находку, люди с лопатой, ждущие своей очереди, чтобы убрать лишние кучи земли, девушка-оператор с камерой, и парочка зрителей, которые, как загипнотизированные, наблюдали за людьми в центре.

Чуть позже нам стало известно, что кроме кировских палеонтологов здесь были и гости из Москвы — начинающий палеонтолог Ирина Громова и режиссер-документалист Анна Шустикова.

Мы сидели на мокром песке, время шло незаметно. Изредка накрапывал дождь, палеонтологи что-то между собой обсуждали, девушка-оператор выискивала ракурсы и бегала с места на место, некоторые люди то уходили обратно в лагерь, то возвращались. Настроение было умиротворенное, и держалось ощущение приобщения к чему-то важному. Да и еще бы не важное: то, на чем мы сидели – костеносный слой почвы. По нему 260 миллионов лет назад ходили древние неповоротливые рептилии – парейазавры.

ГОСТИ, ГОСТИ, ГОСТИ

Потом мы узнали, что к нам (это я уже полноправно причислила себя к «палеонтологической семье») едут гости – целая большая семья, которая, как и мы, захотели поучаствовать в раскопках. Нас отправили обратно в лагерь, чтобы их встретить, довести до места и все показать. Мы прошли длинную дорогу вдоль берега и поднялись по крутому спуску – уже стали к нему привыкать, и он не казался таким непреодолимым. Мы увидели подъезжающую машину — приехали гости, с ними даже была небольшая собака. Мы поприветствовали всех и направились обратно к лагерю.

Большая компания людей следовала за нами, было заметно, что они очень взволнованы. Как только мы добрались, семейство высказало единственное желание - поскорее спуститься к раскопкам. Теперь вокруг ямы «роилась» большая компания людей. Каждый хотел как-то поучаствовать в работе, приобщиться к этому событию, задать вопросы. Чуть позже палеонтологи признались, что это первый раз, когда люди проявили такой интерес и участвовали непосредственно в процессе работы.

Мы уже начали привыкать к атмосфере жизни на берегу Вятки: дороги не казались такими долгими, а тропинки такими крутыми. Мы ходили то наверх, в лагерь, то вниз, к раскопкам, помогали с костром, выполняли какие-то поручения, гуляли по местности.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ ДОЖДЛИВЫХ РАСКОПОК

Вскоре уставшие люди огромной толпой стали появляться на горизонте лагеря. Раскопки на сегодня закончились.

В неразберихе мы сами не поняли, как все вместе оказались у костра с полными тарелками еды, пахнущей костром. Гости вокруг суетились, маленькая милая собака бегала повсюду, изредка подходя к разным людям и осторожно обнюхивая, кто-то время от времени кидал бревна и ветки в костер, чтобы тот не потух. День неспешно подошел к концу. Не желая просто так ложиться спать, мы снова пели песни у костра, но на этот раз не очень долго. После тяжелого дня всех клонило в сон. Вскоре мы разошлись и, как ни странно, быстро заснули.

Третий день начался с ливня. Едва открыв глаза, мы услышали приятный стук по навесу палатки. Первая мысль: «Значит, можно еще полежать». Закрыв глаза, мы слушали звуки медленно просыпающегося лагеря. Нам даже удалось уснуть и поспать еще пару часов. Затем, на удивление выспавшиеся, мы встали, оделись потеплее, так как чувствовали, что погода за «стенами» палатки явно не июльская. Мы вышли. Судя по всему, эта погода разморила людей: кто-то все еще отдавался сладкому сну у себя в палатке, кто-то сидел у костра, и тихо обсуждая какие-то темы, пил горячий, недавно заваренный в котелке чай с травами.

Мы подошли к столу у костра, громко сказали «Доброе утро» и все хором бодро стали отвечать «Доброе!».

Мы знали, что в этот день нам предстоит вернуться в город, но во сколько точно это должно произойти, было еще не ясно. Сами палеонтологи собирались уезжать только на следующий день, потому что работы было много – все три скелета еще находились на берегу.

За завтраком нам рассказали планы на день: закончить раскопки, загипсовать (это делается для того, чтобы сохранить все части и доставить в музей) и на древесных носилках, которые собирались соорудить прямо на месте, поднять свое «сокровище» по крутому склону в лагерь. Я сразу подумала о том, что размытая дождем дорога может сильно усложнить процесс подъема. И, как выяснилось позже, оказалась права: на это занятие понадобились все силы лагеря, и тому, кто должен был нас отвезти домой, пришлось остаться до этого момента.

Конечно, этот факт нас ничуть не расстроил — хотелось еще хоть немного побыть в атмосфере экспедиции.

ТОНКОСТИ РАСКОПОК

Мы сразу же спустились к ставшей привычной «яме». Ров вокруг находки уже был достаточно большим и глубоким, все движения людей стали более аккуратными, точными, за процессом внимательно следили палеонтологи.

Не успев толком устроиться, мы стали замерзать — поднялся холодный ветер. Почти сразу после этого пошел дождь, но это никого не смутило. Несмотря на холод и сырость работа ни на секунду не остановилась. Укутавшись в огромную куртку, я следила за интересным процессом раскопок, который, к слову, уже подходил к концу. А это означало, что нужно было думать о том, как и из чего соорудить носилки для подъема загипсованной находки.

Нас отправили в лагерь за топором. Уже по привычной, но на этот раз более скользкой из-за дождя, дороге, мы поднялись наверх. Взяли топор и немного еды для «работяг» у «ямы». Когда мы вернулись вниз, перед нами стояла новая картина — объект раскопок начали гипсовать.

Огромный таз с белой густой «жижей» стоял рядом со свежевырытым рвом, а в центре «ямы» часть гипса уже распределяли руками. Всем хотелось поучаствовать. Но я не успела и глазом моргнуть, как гипс стал стремительно твердеть, и за пару минут этот процесс был завершен. Теперь оставалось только ждать полного затвердевания. Ну и, конечно, еще одно: соорудить носилки.

Однако было принято решение оставить эти дела на послеобеденное время. Всей командой мы поднялись в лагерь. Кстати, как оказалось, там была еще одна дорога, не такая крутая, как та, по которой мы два дня поднимались и спускались, но очень грязная, поэтому от наших кроссовок практически ничего не осталось.

В лагере уже была готова еда: большой котелок рожков с сыром и тарелка с овощным салатом. На этот раз обеденный перерыв был совсем небольшим: быстро перекусив, мы спустились обратно на берег. Все боялись, что не успеют закончить до дождя. Мы знали, что сейчас предстоит самое сложное: поднять монолит с древними костями.

Мы с подружкой остались в лагере и развели костер. Коллега осталась за ним следить, а я ушла в палатку собирать вещи. Уложив все в рюкзак, я даже успела немного поспать. Когда я встала, костер еще горел, а Лиза мирно сидела возле него на кресле с длинной палкой в руке, чтобы время от времени поправлять что-то в углях. Я села рядом и мы начали беседовать.

Вспомнив, что нам дали задание помыть всю посуду, мы встали и начали разбирать стол. Грязную посуду - мне, на помывку, чистую - уложить на стол. Так, рядом с импровизированным краном, я занималась посудой, а коллега очищала стол. Закончив с этим, мы услышали голоса неподалеку, и поняли, что наши товарищи поднимаются наверх с загипсованной находкой. А для нас это означало одно — сейчас мы поедем домой. Мы быстро собрали все вещи, сложили спальники и поднялись наверх, к машинам. На прощание каждый человек из экспедиции нас обнял.

Вырваться из этой невероятной атмосферы раскопок у нас не получалось еще долго. Это, определенно, такое приключение, которое стоило пережить.

ЗУБ ХИЩНИКА В СКЕЛЕТЕ ТРАВОЯДНОГО

Как оказалось, на следующий день, когда мы уже уехали, а экспедиция еще продолжалась, была совершена еще одна находка — череп парейазавра.

Мы спросили одного из палеонтологов, Леонида Кавардакова, о находках и их ценности, он нам объяснил: «В одном из развалов скелетов обнаружился череп парейазавра Deltavjatia, с сохранившимися зубами, в другом - зуб хищника, возможно, Gorynychus masyutinae, описанный в прошлом году. Может быть, это результат неудачной охоты или неудачного обеда - зуб остался в жертве, жертва осталась недоеденной. Между этими двумя находками был обнаружен развал костей, предположительно Suminia, звероподобной растительноядной рептилии. Также на этом участке была обнаружена отдельная крупная когтевая фаланга парейазавра Deltavjatia - ничего больше от возможного скелета рядом обнаружить не удалось».

Нам рассказали, что это ценные находки, потому что интересны для науки и достаточно хороши для показа. К тому же, после проверки может оказаться, что это что-то новое и интересное.

- Когтевая фаланга хороша тем, что крупна, - продолжил Леонид. - Надо смотреть, но возможно это одна из крупнейших когтевых фаланг дельтавятий, которые когда-либо находили. Теперь мы точно знаем, что они могли быть еще крупнее. Обидно, что рядом не удалось найти скелета.