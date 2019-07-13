День фестивалей в Кирове: мыльные пузыри, краски и волшебные шары

ФЕСТИВАЛЬ МЫЛЬНЫХ ПУЗЕРЕЙ

Зрителей ждет яркое развлекательное шоу: у них на глазах будут создаваться мыльно-воздушные гиганты, а затем появятся пузыри, наполненные дымом.

Всё это мыльное представление продлится целый час.

Что интересно, можно будет не только смотреть на красивое шоу, но и принять в нём участие. Организаторы праздника приглашают присоединиться к костюмированному карнавалу и параду плакатов. Есть только два правила: они должны быть веселыми и очень яркими.

Где: Стадион «Родина»

Когда: 13 июля в 15.00

Вход: 200 рублей (набор для создания мыльных пузырей уже включен в стоимость)

ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК

Фестиваль Красок Холи — одно из самых ярких и позитивных праздничных событий, которое пришло в Россию несколько лет назад и полюбилось миллионам россиян.

В этот день по всему городу можно увидеть весёлых людей, с головы до ног покрытых яркими красками.

Почему стоит посетить этот фестиваль? Хотя бы потому, что это очень красиво! Огромное количество разных цветов летает в воздухе, а затем окрашивает всё, что находится вокруг. Как будто художник создаёт картину.

Этот праздник пришёл к нам из Индии. Считалось, что чем больше на человеке разных красок, тем больше хороших пожеланий ему направлено.

Один порошок с краской будет стоить 150 рублей.

Где: Стадион «Родина»

Когда: 13 июля в 17.00

Вход свободный

ФЕСТИВАЛЬ ВОЛШЕБНЫХ ШАРОВ

В этот вечер всех зрителей будет ждать настоящее волшебство: сотни шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огнями, создавая невероятную атмосферу.

После этого кировчан ждёт световое представление и живая музыка.

Если вы хотите окунуться в атмосферу сказки, то куда, как ни на фестиваль волшебных шаров вам стоит прийти в субботний вечер?

Кстати, волшебные шары по окончании фестиваля зрители смогут забрать с собой.

Где: стадион «Родина»

Когда: 13 июля в 21.00

Вход: 200 рублей (волшебные шары приобретаются на территории фестиваля).