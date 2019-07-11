Михайлов: тариф «Водоканала» будет зависеть от тарифа ККС

Сроки аренды кировских сетей ККС выходят и с 30 июля трубы передадут МУП «Водоканал». Уже с 1 августа муниципальная компания станет гарантирующим поставщиком воды в дома кировчан. Для удобства ККС предлагали МУПу выкупить их технику и реагенты, но сделка, судя по всему, не состоится.

ЕДИНЫЙ ТАРИФ

Заявки на утверждение тарифов поданы и «Водоканалом», и ККС: прежний арендатор сетей не уходит с рынка полностью. Городские сети частник передаст МУПу, а собственные - 100 км труб и 6 насосных станций, продолжит эксплуатировать.

- Тарифы для «Водоканала» будут выставлены с учетом того, какие цифры закрепят для ККС, - пояснил глава региональной службы по тарифам Максим Михайлов. - В целом индекс роста тарифов на второе полугодие - 2,8%. Основная задача - чтобы тариф МУПа не превысил цифры ККС. Конечный результат называть рано, он будет утвержден в конце июля.

Напомним, во втором полугодии текущего года тариф ККС на воду составил 28,42 рубля с НДС, за водоотведение - 21,8 рубля.

- Наша большая задача - выравнять с 2020 года тариф по всему городу, - заявил и.о. директора МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - В самом Кирове цифры не изменятся, а в Лянгасове, Нововятске и других пригородах снизится на 8-20%.

ЛИЗИНГ И КРЕДИТЫ

Общественность не раз задавалась вопросом укомплектованности МУПа персоналом. Однако руководство «Водоканала» и тут заверяет, что всё будет в порядке.

- На сегодня из 750 сотрудников ККС 636 уже перевелись в нашу компанию, - подчеркнул Ухин. - Думаю, вопроса о персонале не стоит. ККС предлагал выкупить всю их технику, но нас не устроило их предложение. Мы дали ответное предложение, их оно тоже не устроило. Готовимся к лизингу.

Аварийные спецмашины и экскаваторы будут в распоряжении МУПа уже к 30 июля, до конца года они закупят еще несколько десятков единиц техники. ККС также предлагает «Водоканалу» купить все оставшиеся у них реагенты. Такая сделка, по словам Ухина, возможна.

- Реагенты завозим на склады в Корчемкино, также у нас есть большой склад на улице Производственной, - пояснил Дмитрий Игоревич.

При этом руководство МУПа понимает, что в августе их ждет большой «кассовый разрыв»: деньги по платежкам от кировчан еще не поступят, а работать нужно. На этот случай у «Водоканала» есть кредитный лимит - около 200 миллионов рублей.

Платежки, за исключением реквизитов, тоже не изменятся. К 1 августа ККС передадут МУПу и всю абонентскую базу, поэтому сбоев в работе «Водоканала» по выставлению платежек не предвидится.