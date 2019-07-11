«Глаза никто не закрывает»: в Кировской области «Куприт» могут заменить на другого регоператора по вывозу мусора

Сегодня, 11 июля, на площадке Общественной палаты Кировской области обсуждались актуальные для нашего региона «мусорные» проблемы. Как рассказали чиновники и представители надзорных ведомств, просчеты есть во всех сферах: законы, платежи, режим вывоза отходов, несанкционированные свалки и необорудованные контейнерные площадки. Перечислять проблемы можно долго, вопрос лишь в том, когда их можно будет решить и возможно ли это в принципе.

НЕЗАКРЫТЫЕ ПЛАТЕЖКИ

Несмотря на тонны жалоб в соцсетях и гневных обращений кировчан во все инстанции, чиновники признают: плюсы от работы регоператора все же ощутимы.

До начала 2019 года услуга по сбору и транспортировке отходов была только в Кирове (не повсеместно), райцентрах (не в каждом) и городских округах. Например, в Кильмезском районе ее вообще не предоставляли. Там же, где услуга оказывалась, мусор в итоге вывозили не только на полигоны, но и попросту в лес.

- С 1 января 2019 года услуга стала оказываться в большинстве населенных пунктов, - привел данные министр энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Редькин. - На сегодня охват составляет 87% по физическим лицам и 72% по юрлицам.

А вот собираемость платы с кировчан по «мусорному» тарифу низкая: в среднем по компаниям, многоквартирным и частным домам она едва доходит до 60%. Причем, среди юрлиц вносят деньги по платежкам меньше половины.

Еще один из плюсов работы «Куприта» - развитие инфраструктуры. Раньше в районах ее не было как таковой.

- «Куприт» закупил свыше 2800 контейнеров, из них 1300 передал в районы, - рассказал Редькин. - В июле-августе будут куплены еще 500 контейнеров, в том числе восьмикубовиков (металлических «бункеров» большого объема - Ред.). Мусоровозов тоже стало больше на 20 штук, еще 22 доставят в ближайшее время. Всего на сегодня есть 223 единицы техники, и лишь 33 из них работают в областном центре, остальные направлены по районам.

- Мы действительно активно закупаем спецмашины, - подтвердила слова министра главбух «Куприта» Алла Одегова. - На сегодня действует 223 единицы техники при том, что по терсхеме их должно быть всего 209.

Однако на этом положительные отзывы о работе регоператора закончились.

«СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫДЕЛЯЕТСЯ? ДА НИСКОЛЬКО!»

В Роспотребнадзор, Общественную палаты и другие ведомства жалобы по мусору поступают практически ежедневно. Нарекания есть ко всему: размещение и обработка контейнеров, регулярность вывоза отходов.

Контейнеров в регионе катастрофически не хватает. Фото: пресс-служба Кирова

В своем обращении замруководителя управления Роспотребнадзора по Кировской области Лидия Князева особо подчеркнула, что это «очень животрепещущая» и «трудная для надзора» тема. И жалоб с течением времени становится только больше.

- Один из ключевых моментов - контейнерные площадки, - пояснила Лидия Ивановна. - Нередко баки стоят переполненными. Причины разные: несвоевременный вывоз мусора, разное количество контейнеров. По некоторым адресам неправильно рассчитаны объемы, потому что к одним и тем же бакам отходы несут жители большего количества домов, чем запланировано по схеме.

Фиксирует Роспотребнадзор и нарушения в обработке контейнеров. По нормам, при температуре воздуха от +5 градусов баки должны мыть как минимум раз в три дня, а в идеале - вообще после каждого вывоза отходов. Однако этого не происходит.

- По нарушениям мы уже направили свыше 20 предупреждений, составили протоколы, по некоторым подаем исковые заявления, - заключила представитель ведомства.

В районах сейчас контейнеры выставлены ближе к дорогам. Жителям это неудобно: кому-то приходится идти через все поселение, чтобы выбросить мусор в искомый бак. Но тут ничего не попишешь: все решает вопрос транспортной доступности площадок.

- Даже в Кирове много улиц с грунтовыми дорогами, - пояснил Игорь Редькин. - Техника вязнет в них и выбивается из графика, поэтому решено выставлять контейнеры в начале и в конце поселков. Да, в этом есть определенные нарушения. Но я еще не видел в районах ни одного человека, кто бы хотел поставить общий контейнер у своего дома.

Площадки для баков должны оборудовать муниципалитеты, а областное правительство по возможности поддерживает их средствами. Но процесс идет слишком медленно: по подсчетам министерства, сейчас в регионе не хватает еще 8 тысяч площадок и 27 тысяч контейнеров. Только так можно покрыть все 100% территории Кировской области услугой по вывозу мусора. Деньги на этом нужны немалые: почти 1 миллиард рублей.

- На сегодня в бюджете предусмотрено лишь порядка 45 миллионов рублей, это копейки, - посетовал Редькин. - На месте мы не стоим, об этой проблеме знают и президент России, и председатель правительства. Но пока денег просто нет, откуда их взять? Из образования, здравоохранения, социалки? Здесь сидят представители ККС и МУП «Водоканал» - спросите у них, сколько денег выделяется на подготовку к зиме? Да нисколько!

- Может быть, стоит отказаться от контейнерных площадок? - предложил член Общественной палаты Юрий Шлемензон. - Затрата на сами площадки не дает ничего, в мире никто их не делает, все ставят контейнеры прямо на улицах или у дорог.

Министр поддержал его: новые контейнеры достаточно герметичны и возможность попадания концентрата в землю крайне мала. Вопрос Редькин обещал рассмотреть в ближайшее время.

«ПРАВОВЫЕ НОРМЫ БЫЛИ ПРОИГНОРИРОВАНЫ»

За работой «Куприта» и его субподрядчиков следят сразу несколько ведомств, в том числе и областная Госжилинспекция (ГЖИ). Влиять на тариф и прочие тонкости они не имеют права, однако могут помочь кировчанам в других спорах с регоператором.

- Что касается контейнерных площадок, если они стоят дальше, чем в 100 метрах от дома, тут регоператору уже идет предписание, - рассказала начальник инспекторского отдела по оплате услуг ЖКХ ГЖИ Кировской области Елена Циглинцева. - На сегодня «Куприт» реагирует на эти и другие предписания и исправляет нарушения. Если в итоге услуга не была оказана гражданину, за нее следует перерасчет.

Если услуга все-таки не была полноценно оказана, кировчане в праве добиваться перерасчетаФото: Евгения ГУСЕВА

К слову об оплате: общественники недовольны тем, как рассчитан тариф и как по сравнению с этим оказываются услуги. Вероятно, мы все-таки переплачиваем.

- Услуга рассчитана по полной программе, а по факту мы видим проблемы в ее предоставлении, - заявил председатель заседания Евгений Сметанин. - Мы каждый раз натыкаемся на правовые нормы. Они были проигнорированы при установлении нормативов накопления отходов, при составлении платежек, выборе между «квадратами» площади и людьми при расчетах. С нас всех взяли деньги за ежедневный вывоз мусора, а министр сидит и говорит, что в деревнях этого нет. И люди должны это знать. Они должны обращаться и им должны делать перерасчет, хоть в городе, хоть в деревне.

- Если «Куприт» не справляется со своей работой, давайте подумаем о расторжении договора, - предложил член Общественной палаты Кировской области Константин Ситчихин. - Правительство в силах это сделать, тем более, у «Куприта» немало представлений от прокуратуры за разные нарушения.

- А кто говорит, что этого не будет? - парировал Игорь Редькин. - Глаза на ошибки никто не закрывает. Если «Куприт» не будет на это реагировать и исправляться, к концу года встанет вопрос о расторжении договора.

Следующую встречу общественники и чиновники запланировали на начало августа 2019 года. Тогда и будет видно, что за месяц удалось изменить, а какие проблемы остались нерешенными.