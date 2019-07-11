Запах в городе, аварийные деревья и миллиардные кредиты: 5 важных городских вопросов

Каждый день в социальных сетях появляются жалобы от жителей города. Их накопилось немало. Глава администрации города Кирова Илья Шульгин ответил на некоторые вопросы горожан и рассказал, как продвигается решение актуальных проблем.

ДОМ НА ЩОРСА СНЕСУТ?

Еще в 2012 году, когда здание было построено, потенциальных покупателей жилплощади предупредили: дом не соответствует многим нормам. По сути, его даже нельзя было зарегистрировать как многоквартирный. Но более 40 семей все же решились на покупку небольших квартирок в здании на улице Щорса, 127К. И, как оказалось, прогадали. Недавно суд постановил, что жильцов надо расселить, а здание снести. Приставы ведут работу по оповещению людей, но никто из жильцов съезжать не хочет. Для них это единственное доступное жилье.

Нарушений здесь множество: высота потолков не соответствует требованиям, нет подключения к централизованной канализации, отсутствует пожарная сигнализация. 10 июля решение суда должно было вступить в силу. Однако у жильцов появилась последняя надежда: дом все-таки можно зарегистрировать как многоквартирный. Правда, на это придется потратить немалые деньги. За обустройство канализации, пожарных выходов и сигнализации придется заплатить самим жильцам.

НЕПРОХОДИМЫЕ БОРДЮРЫ

Казалось бы, хорошо, что в городе делаются тротуары. Но есть проблема: подрядчики устанавливают бордюрные камни так, что с пешеходных дорожек невозможно нормально сойти (особенно маломобильным гражданам и родителям с детскими колясками). Получается своеобразная ступенька, которую не каждый способен легко перешагнуть.

В администрации Кирова заявляют, что проблема решаема. Подрядчикам неоднократно разъясняли, как правильно нужно укладывать бордюрные камни в подобных местах. Более того, тротуары, где произошло подобное нарушение технического задания, не принимают. Затраты на переустановку бордюра минимальные, поэтому подрядчики все исправляют оперативно.

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ОСТАЛСЯ

Предполагаемый источник загрязнения воздуха в городе, находящийся на промплощадке БХЗ, закрыт на капремонт. На предприятие завели уголовное дело. Роспотребнадзор и Росприроднадзор провели проверки, жителям было обещано, что неприятный запах больше их не потревожит.

Но жалобы от кировчан все же продолжают поступать. В администрации заявили, что источником запаха может быть и другое предприятие.

- Мы намерены довести эту историю до логического завершения, - отметил сити-менеджер Илья Шульгин. - Проверки на другом предприятии также пройдут.

Более того, на площадке БХЗ также организуют замеры. Пробы будут взяты после ремонта, непосредственно перед запуском предприятия.

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

В городе выявили пять тысяч деревьев, подлежащих сносу. Все они стоят в плане на этот год, но в связи с недостаточным финансированием в администрации было принято решение убрать с городских дворов хотя бы полторы тысячи из них.

Для того, чтобы ускорить работы, администрация старается привлекать технику и рабочую силу сторонних предприятий. Так, например, удалось мобилизовать ресурсы ГДМС и Горэлектросети.

«МИЛЛИАРДНЫЕ КРЕДИТЫ»

В городе прошел слух, что для работы МУП «Водоканал» требуются колоссальные средства, которых в бюджете нет. Для этого администрация якобы взяла кредиты на миллиарды рублей.

Правда заключается в том, что с 1 августа муниципальное предприятие станет гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению. Это значит, что оно будет обязано начать свою работу в августе, но выручку получит только в сентябре. Поэтому администрация заключила договор с банками на открытие кредитной линии. Ее размер составит 200 миллионов рублей. Средства потратят на приобретение техники и необходимых расходных материалов.