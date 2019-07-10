Администрация: ливневку в Кирове построят не раньше 2021 года

Ремонт десятков километров дорог в Кирове и пригородах, проходящий ежегодно, становится бессмысленным из-за отсутствия нормально работающей ливневой канализации. В том виде, в котором она существует сейчас, сеть стоков охватывает далеко не все микрорайоны. К тому же, канализация не справляется с объемами воды: убедиться в этом можно после любого дождя, прошедшего над городом.

Проблему в администрации пытаются решить уже много лет, но что реально сделано?

ПРЕДЫСТОРИЯ

О необходимости ремонта старых ливневок и строительстве новой сети чиновники говорят уже много лет. Так, в 2017 году на содержание канализации выделяли 12 миллионов рублей, еще 37 миллионов планировали выделить из бюджета на проектировку ее глобальной реконструкции. Но воз и ныне там.

Осенью того же года в администрации заговорили о необходимости проведения еще 45-50 метров ливневой канализации на улице Комсомольской, либо хотя бы о закладке дополнительных лотков для стока воды. Однако в целом проблема так и не была решена.

Сити-менеджер Илья Шульгин в эфире радио «Комсомольская правда» в Кирове» сетовал на то, что строители регулярно обещают строить ливневки, но пока ни разу не сдержали обещание.

- Можно сколько угодно закрывать глаза и кричать: «Халва, халва» - слаще от этого не станет, - сказал глава администрации. - Проблема есть, ее необходимо решать. Поэтому сегодня мы занимаемся и разработкой, проектированием, на это необходимо выделять деньги: что-то выделили в этом году, что-то выделим в следующем. Если поймем, что масштаб проблемы несопоставим с нашими возможностями, будем обращаться в область, заходить в федеральные программы.

Тогда, зимой 2018 года, Шульгин заявил, что первые результаты работы по созданию ливневки кировчане увидят через 1,5 - 3 года. Половина этого срока уже вышла, но и по сей день дожди продолжают размывать дорожное покрытие в Кирове.

Не факт, что старую ливневку удастся использовать в работе новой сети канализацииФото: Валерий РОМАНОВ

ЕЩЕ ТРИ ГОДА ПОТОПОВ

Совещания по вопросу создания ливневой канализации в администрации Кирова проходят практически каждую неделю. Но как быстро продвигается дело, не ясно.

Начальник управления дорожной и парковой инфраструктуры (УДПИ) Евгений Лунев посетил заседание профильной рабочей группы Общественной палаты Кировской области. Он рассказал, что сейчас на балансе муниципалитета состоит всего 65 километров канализации. В ближайшие месяцы в администрации планируют завершить проект новой ливневки - единой системы, которая охватит весь город. Однако деньги из бюджета Кирова на работы выделят только в 2020 году, и лишь в 2021 году начнется само строительство.

Сейчас существующие сети проходят инвентаризацию, затем их передадут на баланс УДПИ. Но пока идут все процедуры, только что уложенные километры дорожного покрытия уже начинают размываться осадками.

- Много дорог сейчас отремонтировано вообще без ливневок, - подчеркнул Лунев на встрече с общественниками. - Я боюсь за сохранность этого имущества.

К слову, на пути к созданию новой единой сети ливневок есть еще несколько преград. Во-первых, уже существующая канализация находится в таком состоянии, что ее, возможно, нельзя будет использовать в дальнейшем. К тому же, вода по ливневкам должна уходить в реки и другие водные объекты только через специальные системы очистки, с которыми все тоже не так гладко. В Нововятске эти сети вообще не учтены и не поставлены на баланс муниципалитета, а в Коминтерне, наоборот, недостаточно загружены.

Все эти детали необходимо будет продумать в проекте новой ливневой канализации Кирова.

Член профильной группы Общественной палаты Константин Ситчихин предлагает заново параллельно спроектировать все сети, чтобы как можно меньше проводов и труб проходило над поверхностью. Будет ли учтена эта идея, Лунев не сообщил.