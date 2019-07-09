Мизерные штрафы и регулярные проверки не остановят чадящие «ПАЗики»

- По моему сигналу нажимайте на педаль газа до упора, - скомандовал старший государственный инспектор министерства охраны окружающей среды Кировской области Александр Штин. - Нажимайте!

Облако черного дыма вырвалось из выхлопной трубы «ПАЗика». Так повторилось еще девять раз.

«ВОПРОСЫ В ГАРАЖ»

- Прибор зашкаливает, - вынес вердикт Штин. - Это однозначно нарушение экологических норм.

Водителю автобуса начали разъяснять, что транспортное средство, которым он управляет, загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Показали результаты проведенных замеров. Разъяснили, что на его имя сейчас выпишут штраф - 500 рублей.

- Я водитель. Все вопросы в гараж, к инженерам, - отвечает на аргументы инспектора водитель автобуса.

А вот у старой техники имеются проблемы с окружающей средойФото: Евгений ДЕМИХОВ

Мужчина, сидящий за рулем, ссылается на то, что он не мог перед выездом на городской маршрут проверить выхлоп. Это должны делать инженеры. А его дело простое - проверить рулевую и тормоза. Они-то как раз в порядке.

БЕСКОНЕЧНОСТЬ

На очередной выездной проверке городского транспорта инспекторы по охране окружающей среды и инспекторы Ространснадзора наткнулись на так называемый «чадящий» автобус. Их замеры показали, что выхлоп авто превышает допустимые нормы в... неизвестно сколько раз.

Анализ выхлопа производится дымомером. Специальный прибор фиксируется в выхлопной трубеФото: Евгений ДЕМИХОВ

Дело в том, что рабочую часть дымомера вводят в выхлопную трубу транспорта. Таким способом измеряется отношение выпущенных выхлопов к газам, достигшим светоизмерителя. Полученный коэффициент определяет, насколько сильно загрязняет данное авто окружающую среду. Допустимый норматив - 3. Максимальный коэффициент, который может показать дымомер, - 6. Но в момент замера на дисплее высветился «знак бесконечности».

Здесь нет никакой романтики. Подобные показатели свидетельствуют о том, что количество газов, выпускаемых автобусом, недопустимо высоко. Настолько, что прибору-анализатору не под силу рассчитать коэффициент.

«НУЖНА ЗАМЕНА»

Десятки таких автобусов ездят по всему Кирову. Ежедневно они доставляют пассажиров от одной остановки к другой, загрязняя воздух. Кажется, что остановить этот процесс невозможно. Словно сама бесконечность проникла не только на экран дымомера, но и в споры между транспортными компаниями и защитниками экологии.

- При выпуске на линию подобного транспорта штрафуются и водитель и должностное лицо, - рассказал старший государственный инспектор Ространснадзора по Кировской области Сергей Бакулин. - Но штраф невелик - по 500 рублей на того и другого. Накладываются санкции и на автотранспортные предприятии, но это происходит только при выпуске автобуса на маршрут. Если нарушения замечены уже во время движения, то оштрафуют водителя.

Поэтому регулярные проверки проводятся именно ранним утром на транспортных предприятиях, откуда автобусы выходят в город. Все понимают, что ответственность за черный выхлоп лежит не только на конкретном водителе.

На дисплее этого устройства отображается коэффициент, по которому определяют готовность техники выходить на маршрутФото: Евгений ДЕМИХОВ

За одну проверку измеряются показатели 20-30 автобусов. Так происходит каждые два-три месяца. Самыми проблемными являются небольшие перевозчики и ИП. У них попросту нет денег на замену автопарка. Даже отправить один автобус на ремонт и диагностику влетит в копеечку. У крупных транспортных компаний все проще. Их доход выше, следовательно, техническое обслуживание отнимает меньшую долю выручки.

ПОЧЕМУ АВТОБУС ЧАДИТ?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Проблема может заключаться в топливе, которым заправляют автобусы. Печное обходится, как правило, дешевле. Оно и выдает пресловутый черный выхлоп.

Даже при использовании экологичного топлива концентрация загрязняющих газов может превышать допустимые значения. Это может происходить при неисправностях двигателя.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

С загрязняющим атмосферу транспортом начали бороться пять лет назад. В 2014 году 112 городских автобусов из 140 проверенных (примерно 80%) чадили. К нынешнему году ситуация улучшилась. Инспекторы успели проверить около 141 автобуса. 40% из них нарушают нормативы.

Полностью искоренить проблему сложно. Чтобы удержать свой бизнес «на плаву», небольшие предприятия и ИП вынуждены мириться с тем, что на водителей и должностных лиц время от времени накладываются незначительные штрафы.