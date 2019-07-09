Минлесхоз Кировской области: «Регион заинтересован в привлечении инвесторов, готовых исполнять взятые на себя обязательства»

В 2015 году распоряжением правительства Кировской области была утверждена заявка ООО «Кировская лесопромышленная компания» (ООО «КЛПК») на включение инвестпроекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Согласно концепции инвестпроекта, в период с 2015 по 2017 год планируемые инвестиции составляли более 5 млрд рублей с НДС.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации вернуло данный инвестиционный проект на доработку в связи с необходимостью подтверждения наличия собственных либо привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств в размере заявленных инвестиций. Минпромторг России при рассмотрении заявки руководствовался требованиями постановления Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», пункт 7 которого закрепляет обязанность инвестора документально подтвердить наличие собственных и (или) привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств.

В составе заявки ООО «КЛПК» в качестве подтверждения наличия привлекаемых для реализации инвестпроекта средств представило договор займа с австрийской компанией «Diversa Metallorum GmbH». Однако Минпромторг указал, что в соответствии с законодательством РФ иностранный инвестор не может напрямую финансировать ООО «КЛПК», и возвратил заявку на доработку. По требованиям российского законодательства, регулирующего сферу финансового сектора экономики, средства сначала должны поступить от зарубежного банка-кредитора в российский банковский сектор, из которого в дальнейшем будет осуществляться финансирование проекта. Соответственно, инвестор должен был предоставить выписку из российского банка, подтверждающую наличие средств для реализации проекта на расчетном, депозитном или ином счете.

Отказавшись от первоначальной схемы финансирования с привлечением средств иностранной компании, ООО «КЛПК» несколько раз предлагало в качестве альтернативного источника финансирования источники российских финансово-кредитных организаций.

Например, дальнейшее финансирование проекта предполагалось осуществлять с привлечением средств одного из крупнейших банков РФ с преобладающей долей государственного участия. Однако банк, всесторонне изучив намерения инвестора, выразил позицию об отказе в предоставлении кредитных ресурсов и проинформировал ООО «КЛПК» о нецелесообразности дальнейшего рассмотрения сделки в рамках инвестиционного соглашения и прекращении деятельности по его реализации.

Затем в качестве документов, подтверждающих состоятельность намерений инвестора, ООО «КЛПК» были предоставлены документы другого российского коммерческого банка.

Для оценки возможности ООО «КЛПК» привлечь для реализации инвестиционного проекта заявленный объем инвестиций региональным министерством лесного хозяйства была инициирована проверка данных документов. В результате проверки было установлено, что российская кредитная организация, указанная ООО «КЛПК» как кредитор, не подтвердила готовность финансировать работы компании, пояснив, что предоставленная выписка из решения кредитного комитета не является гарантией выделения средств. Кроме того, банк указал на неактуальность решения в связи с истечением срока, на который оно было выдано.

Федеральное агентство лесного хозяйства России письмо банка и соответствующую выписку из решения кредитного комитета также не посчитало подтверждением привлекаемых средств для реализации инвестиционного проекта. Еще три других российских банка прислали ответы с аналогичной оценкой ситуации.

Принимая во внимание ответы кредитных организаций и позицию Федерального агентства лесного хозяйства, министерство лесного хозяйства Кировской области отказало в согласовании и последующем направлении заявки ООО «КЛПК» в федеральные органы исполнительной власти.

Еще дважды в декабре 2017 года и в январе 2018 года ООО «КЛПК» представляло в региональное министерство лесного хозяйства актуализированные концепции инвестиционного проекта, составленные с многочисленными нарушениями и не учитывающие замечания, в том числе Минпромторга и Рослесхоза.

В ходе совещаний с потенциальным инвестором 30.10.2017, 21.11.2017 и 12.01.2018 региональное министерство неоднократно информировало ООО «КЛПК» о необходимости предоставления заявки в соответствии с действующим законодательством РФ и подтверждающих документов о наличии привлекаемых для реализации инвестиционного проекта средств. В связи с длительным неисполнением обществом данных требований 22 февраля 2018 года распоряжение правительства Кировской области от 25 декабря 2015 об утверждении заявки на реализацию приоритетного инвестпроекта ООО «КЛПК» было отменено.

Кроме того, в 2018 году проведен анализ инвестиций, осуществленных в проект ООО «КЛПК», заявленных в размере 300, 049 млн рублей. Установлено, что стоимость фактически выполненных работ по представленным ООО «КЛПК» документам (акты о приемке выполненных работ) завышена на сумму порядка 200 млн рублей.

В апреле 2019 года ООО «КЛПК» подало заявку на реализацию инвестиционного проекта в области освоения лесов с измененными параметрами в очередной раз. В составе заявки имеется документальное подтверждение наличия заемных средств в размере части заявленных инвестиций - 1млрд 890 млн рублей. Заявка ООО «КЛПК» рассмотрена министерством лесного хозяйства, однако к ней имеются технические и содержательные замечания, которые стали причиной принятия решения об отклонении заявки.

На текущий момент ООО «КЛПК» не устранило те замечания, которые были выявлены при рассмотрении заявки поданной весной текущего года.

Объективность оценки заявки ООО «КЛПК» подтверждена коллегиальным мнением, сформированным с участием отраслевых органов исполнительной власти Кировской области. Решение о поддержке заявки инвестора на включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов принимается с учетом мнения всех заинтересованных сторон при безусловном соблюдении инвестором всех установленных требований по подготовке заявки.

Вятский край обладает значительными запасами лесных ресурсов. Эффективность использования данных ресурсов - одно из приоритетных направлений деятельности правительства области. Сегодня в регионе реализуются приоритетные инвестпроекты в области комплексного освоения лесов и глубокой переработки древесины. В создание новых производственных мощностей и модернизацию производств вложено более 10 млрд рублей за период их реализации. Особое внимание уделяется вопросам создания новых

высокопроизводительных рабочих мест и социальной ответственности бизнеса при реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Для реализации приоритетного инвестпроекта инвестор получает на длительный срок большой объем лесных ресурсов по льготной цене без проведения конкурсных процедур. Опыт в реализации инвестпроектов в регионе показывает, что недобросовестные инвесторы могут злоупотреблять данным правом. В том числе для пресечения данных фактов за последнее время Федеральные нормативные правовые акты в этой сфере более строго определили процесс отбора проектов и контроль за их исполнением (постановление Правительства РФ от 23.03.2018 №190 и Методические указания, утвержденные приказом Минпромторга России 15.05.2018 №1870).

Присвоение проекту приоритетного статуса инвестпроекта налагает на инвестора несоизмеримо больший уровень ответственности (по сравнению с обычными лесопользователями) и обязывает его неукоснительно соблюдать требования законодательства и взятые на себя обязательства и на всех стадиях реализации проекта, начиная от подготовки заявки до его практического исполнения.

Важно отметить, что регион заинтересован в привлечении добросовестных инвесторов, подтверждающих свою состоятельность, не только имеющих намерения, но и осуществляющих конкретные действия, позволяющие убедиться в их готовности нести ответственность за взятые на себя обязательства, и в случае поступления от ООО «КЛПК» заявки, соответствующей требованиям действующего законодательства РФ, правительство Кировской области проведет отбор заявки на реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов в установленном порядке.