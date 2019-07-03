2019-07-03T12:13:58+03:00
Общество

Погода на июль 2019 года: дождливое начало и температура ниже нормы

Метеорологи-любители выложили прогноз на второй месяц лета
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Июль как обычно планирует стать самым жарким месяцем летаИюль как обычно планирует стать самым жарким месяцем летаФото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Как признаются создатели группы «Любительская метеорология в Кирове», прогнозы, которые они делают в начале каждого месяца, сбываются в 75%. Например, оправдали себя прогнозы на январь, март, май и июнь. И не очень совпали на февраль и апрель.

Первый месяц лета оказался холоднее климатической нормы на 0,7 градуса (+15.8 градусов при норме +16.5°С). Но теплее, чем в предыдущие пару лет: в 2018 году месяц оказался холоднее на 2.1°С, а в 2017 на 2.8°С.

А вот июль ожидается жарким, как ему и полагается. Средняя температура июля +18,9 градуса. Согласно прогнозу, сильного похолодания в этом месяце не ожидается. Но и жары в первой половине месяца ждать не стоит. А вот повышения температуры до +25…30 градусов стоит ждать во второй половине месяца.

- Количество осадков в среднем за месяц может составить около климатической нормы (100-110% от нее), - сообщает группа «Любительская метеорология в Кирове». - Однако летние дожди довольно часто носят непредсказуемый локальный характер. И вполне может случиться, что один приличный ливень с грозой возьмет и перевыполнит план по осадкам.

КОНКРЕТНО

В Кировской области, согласно расчетам модели CFS, первая и вторая неделя июля ожидаются по температуре близкими к норме. Однако более вероятна слабая отрицательная аномалия (1-2 градуса), за исключением северных и северо-восточных районов. В период 4-10 июля ожидаемый фон температуры составит в ночные часы +7…+12°С, днем +17…+22°С.

На третьей неделе июля, по расчетам модели CFS/NCEP, ожидается смещение высотной ложбины ближе к Уралу, за счет этого снова прогнозируется избыток осадков при температуре воздуха, близкой к норме. В целом во второй половине месяца по данным модели CFS прогнозируется температура, близкая к норме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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