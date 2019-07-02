2019-07-02T17:10:37+03:00
Общество

Четверть века дружбы с костями: вятские палеонтологи открыли летний сезон раскопок

Сотрудники музея рассказали о новых находках и грядущих выставках и раскопках
Елизавета Захарова
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Для того чтобы ощутить себя настоящим палеонтологом, нужно всего лишь записаться на экскурсию.Для того чтобы ощутить себя настоящим палеонтологом, нужно всего лишь записаться на экскурсию.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА
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Новый двадцать пятый сезон палеонтологических раскопок начался продуктивно. В деревне Нижняя Водская ученые нашли фрагменты костей взрослого парейазавра. А в районе деревни Рвачи обнаружен фрагмент черепа парейазавра помоложе. К сожалению, найти полный скелет, который «обронил» эти кости, не удалось.

Но вятские палеонтологи не отчаиваются, ведь впереди у них целое лето раскопок. И ближайшая экспедиция состоится уже в эти выходные.

— В нашей области нет гор, нет морей, — говорит директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов. — Но у нас есть уникальное местонахождение парейазавров. Не каждая область может похвастаться таким уникальным, пожалуй, единственным на планете местом! Тем более, Котельничское местонахождение входит в ТОП-10 мест, которые должен посетить каждый житель и гость Кировской области.

Почувствовать себя палеонтологом может любой желающий. Работы для волонтеров у палеонтологов может хватить на всех, а вот спальных мест - едва ли. Поэтому всем «новобранцам» необходимо иметь палатку и спальник.

Кроме того, в преддверии нового сезона в Вятском палеонтологическом музее обновилась «коридорная» выставка. Теперь экспозиция посвящена динозаврам… на Диком Западе! Реконструкции и слепки настоящих находок красуются в стеклянных витринах, окруженные пустыней, индейскими вигвамами и даже револьверами и трубками.

На этом новшества в музее не заканчиваются. Теперь, заходя в экспозиционные залы, каждый гость может почувствовать себя современником того или иного периода: со всех сторон раздаются щебетание птиц, шелест листьев и веток, рев парейазавров.

КАК ПОПАСТЬ В МУЗЕЙ

Узнать о новых находках, прикоснуться к многовековым реликвиям можно в Вятском палеонтологическом музее по адресу: ул. Спасская, 22:

- по вторникам, средам, пятницам и субботам с 10.00 до 18.00;

- в четверг – с 12.00 до 20.00;

- по воскресеньям – с 10.00 до 17.00.

КАК ПОПАСТЬ НА РАСКОПКИ

Всем желающим составить компанию вятским палеонтологам, необходимо заранее сообщить об этом сотрудникам музея и быть готовым выдвинуться в экспедицию!

Записаться на выездную экскурсию можно по телефону: (83342) 4-22-73. Специалисты Котельничского палеонтологического музея проконсультируют вас о том, что нужно взять с собой в экспедицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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