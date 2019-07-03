Кировская область станет чище

26 июня 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой государственной системы обращения с отходами I и II классов опасности. Это отходы нефтехимии, отработанные растворы, кислоты и щелочи, аккумуляторы, батарейки, люминесцентные лампы, ртутные термометры, всего более 400 наименований. Все то, что производит промышленность сегодня и то, что десятилетиями сваливалось в канавы и на свалки, напитывая ядом почву, водоемы, воздух.

КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК?

В России ежегодно образуется 350-400 тысяч тонн опасных промышленных отходов. А в переработку попадают только 1,5%.

Ситуацию усложняет несовершенство законов. Об отходах I и II классов опасности и их объемах предприятия отчитываются в заявительном порядке. Понятно, что чем меньше они «нарисуют цифру», тем больше сэкономят на утилизации. А некоторые предпочитают и вовсе не «засвечиваться». Что и подтверждает отчетность: 92% в ней - это ртутные лампы и свинцовые аккумуляторы…

Используют предприятия еще одну уловку: переводят отходы в товарную категорию, то есть, некий побочный продукт производства, который можно продать. В большинстве случаев этот «товар» отправляется на полигон, или несанкционированную свалку.

Без помощи и контроля со стороны государства ситуацию не изменить. Поэтому решением проблемы займется единый федеральный оператор - «Росатом».

Законопроект предполагает не только передачу отходов I-II классов опасности федеральному оператору, но и возможность самостоятельной обработки и утилизации отходов предприятиями, имеющими соответствующую лицензию на данную деятельность. Предприятия, которые ранее успешно обезвреживали собственные опасные отходы, смогут продолжить эту деятельность. Лицензированные организации, которые уже успели зарекомендовать себя как добросовестные партнеры, получат статус «операторов по обращению с отходами». То есть, предполагается сотрудничество, а не монополия «Росатома».

НИКАКОЙ РАДИАЦИИ!

Почему «Росатом»? Потому, что у его подразделения «РосРАО» есть современные технологии комплексного обращения с особо опасными радиоактивными отходами и развитая управленческая и производственная инфраструктура. Ну и, конечно же, многолетний опыт.

Может возникнуть вопрос: если «Росатом», значит, и радиация? Это абсолютно исключено. Утилизация и хранение отработанного ядерного топлива АЭС – совершенно другая федеральная целевая программа, другая инфраструктура. А под переработку органических и неорганических отходов 1 и 2 класса опасности будут созданы современные мощности. Складировать и, тем более, захоранивать на их территории ничего не будут – только перерабатывать. А то, что нельзя использовать повторно, будут превращать в мусор «бытового» уровня, который по экологическим нормативам можно вывезти на обычный полигон.

До 2024 года «Росатом» должен создать минимум 7 крупных комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Четыре из них – на базе предприятий по уничтожению химического оружия, которые сейчас ликвидируют последствия своей деятельности в Кировской, Курганской, Саратовской областях и Удмуртской республике.

МАРАДЫКОВСКИЙ ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Со времен Великой Отечественной войны арсенал у поселка Марадыковский был заполнен запасами зарина, зомана, VX газов, ипритно-люизитных смесей. В 2006 году здесь построили завод по ликвидации боевых отравляющих веществ последнего поколения. Уничтожение химического оружия завершилось в 2015 году.

Еще 9 лет назад Росприроднадзор предлагал после завершения программы ликвидации начать на заводе переработку ртутных ламп. И вот сейчас появился шанс сделать область чище.

Но, когда была озвучена идея возродить предприятие, чтобы перерабатывать на нем образующиеся в области промышленные отходы, жители Кировской области встревожились.

Десятки лет обезвреживанием опасных отходов никто не занимался, и на территории региона образовались сотни несанкционированных захоронений, которые отравляют почву и воду. Именно от них исходит реальная, а не мнимая опасность. И комплекс в Марадыковском призван остановить этот процесс.

Современные технологии, основанные на лучших образцах российской и зарубежной практики, будут ориентированы на вовлечение полезных компонентов отходов и возврат продуктов переработки в хозяйственный оборот. Конечно, отходы I и II классов опасности не безвредны, но это и не химоружие: загрязняющие вещества от работы будущего комплекса в 1,5 тысячи раз менее опасны, чем от работы завода по утилизации боевых отравляющих веществ.

Все сырье, поступающее на Марадыковский комплекс, будет проверяться на радиацию – никаких радиоактивных примесей и веществ сюда не попадет. А вопросы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией будут обсуждать с участием общественности. Задача - сделать все процессы максимально открытыми.

Проект перепрофилирования объекта будет готов в следующем году.

Сейчас проходят открытые встречи с жителями региона, даются ответы на все вопросы по планам на данный объект как на личных встречах, так и в средствах массовой информации, в том числе в социальных сетях.

-Мы должны принять открытое, понятное, гласное решение, которое будет учитывать мнение всех сторон. И предпринять все меры к тому, чтобы обращение с отходами всех классов опасности стало цивилизованным, - заявил во время прошедшей 1 июля Прямой линии губернатор Кировской области Игорь Васильев.

Далее он пояснил в своем выступлении, «когда мы вместе с Правительством РФ подойдем к формированию технического задания, экологического контроля – мы будем проводить общественные обсуждения, я это вам гарантирую!»

Фото: пресс-служба РосРАО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Переработка опасных отходов в Марадыково должна начаться в 2023 году, мощность будущего объекта – до 50 тысяч тонн в год.

КОМПЕТЕНТНО

Депутат Государственной думы Игорь Игошин:

Отходы копятся, наносят ущерб окружающей среде, а мощностей по обезвреживанию катастрофически не хватает. Очевидно, что порядок в этой сфере наводить необходимо. При этом, как показывает уже имеющийся опыт, силами одних только частных компаний создать эффективную систему обращения с опасными отходами не удалось. Это зачастую дорогостоящие технологии, необходимы серьезные мощности, контроль за транспортировкой, хранением веществ, которые представляют опасность.

Обязательно нужен контроль государства. Надо провести полномасштабную инвентаризацию всех полигонов, предприятий, производящих отходы первого и второго класса опасности, и собрать в единую систему все имеющиеся на сегодняшний день возможности по минимизации таких отходов и их переработке. Без единого национального оператора, который будет нести ответственность за создание системы, тут не обойтись.

ВОПРОС РЕБРОМ

Будет ли учитываться мнение граждан при создании нового комплекса?

Общественные обсуждения являются обязательным условием проведения государственной экологической экспертизы. Они планируются в 2020 году после разработки проектных решений.

Однако, кроме предусмотренных законом процедур, «РосРАО» планирует вынести на всеобщее обсуждение и проектные решения уже на начальной стадии.

Как будет обеспечиваться экологическая безопасность на объекте?

Объект по уничтожению химического оружия «Марадыковский» был оснащен системами промышленной и экологической безопасности, которые успешно работают. На новом комплексе эти системы будут сохранены и усовершенствованы.

Наблюдение будут вести как уполномоченные ведомства, так и общественность.