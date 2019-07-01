800 кировчан пришло на митинг против строительства объекта «Марадыковский»

В Кирове прошел первый согласованный митинг против строительства объекта «Марадыковский», который в недалеком будущем будет перерабатывать отходы I и II класса опасности. До этого кировчане устраивали одиночные пикеты, акции, информирующие жителей города о «надвигающейся беде».

По достоверным данным, на официальный митинг 30 июня пришло порядка восьмисот человек. Хотя, по данным организатров, собралось порядка 1000-2000 человек.

Кировчане сравнивают ситуацию, сложившуюся с «Марадыковским», со строительством полигона в Шиес. Фото: предоставлено Союзом грузоперевозчиков «Вятка»

Кировчане протестовали, выкрикивая лозунги: «Мы хотим жить!», «Нет отходам первого-второго класса опасности!». Многие из пришедших сулят Кирову судьбу Чернобыля, веря, что завод будет источать радиацию, которая погубит всю область.

Однако, у митингующих нет понимания того, что же будет перерабатывать объект «Марадыковский».

Кировчане считают, что на предприятии будут утилизировать радиоактивные отходы. Фото: архив «КП»

Специалисты «РосРАО» сообщили, что на завод будут привозить из других регионов две группы отходов. Первые из них – органические, а именно отходы химического и нефтехимического производства. Второй вид отходов – неорганические, то есть батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры и отработанные растворы кислот, щелочей.

— На базе объекта по уничтожению химоружия «Марадыковский» планируют перерабатывать отходы, которые образуются на промышленных предприятиях регионов России, – отметили в пресс-службе правительства. – Мощности комплекса не предназначены для обращения с радиоактивными отходами, поэтому перерабатываться там они не будут.

Планируется, что в новом комплексе будут перерабатывать отходы I и II классов опасности. Однако полный перечень веществ, которые станут утилизировать в Мирном, пока неизвестен.