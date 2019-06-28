Афиша на День молодежи 2019 в Кирове: десятки мастер-классов, фестиваль уличных культур и «Акустика»

В субботу, 29 июня, кировчане будут отмечать День молодежи. С самого утра в городе откроется несколько крупных праздничных площадок. Рассказываем, куда стоит сходить.

ФЕСТИВАЛЬ УЛИЧНЫХ КУЛЬТУР

По традиции в Кирове состоится фестиваль «Кипяток». Мероприятие проходит в нашем городе уже в седьмой раз подряд. На праздник съезжаются уличные танцоры со всей России.

Официальное открытие фестиваля в этом году запланировано на 11.00, а в 11.15 - стартуют первые танцевальные баттлы. Они продлятся до 17.00 на набережной Грина.

Фестиваль уличных культур «Кипяток» проходит при поддержке Управления по делам молодежи, физкультуре и спорту города Кирова. По словам организаторов, фестиваль станет ярким событием для представителей уличной культуры города.

«АКУСТИКА»

Будут ждать кировчан и на любимом многими фестивале «Акустика». С 18.00 до 22.00 жители города смогут насладиться музыкальными композициями и отлично провести время с друзьями. Сцена и площадка для зрителей будет расположена также на набережной Грина, в районе веерной лестницы.

В списке местных участников праздника группы «Кукловод» и «Красная книга», музыкант MARIA и другие. Также свое участие в фестивале подтвердили коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга, Екатеринбурга.

ПЛОЩАДКИ В АЛЕКСАНДРОВСКОМ САДУ

Основные празднования также развернутся в Александровском саду. Там с 13.00 до 17.00 будут работать сразу 24 площадки. Отдыхающие смогут поучаствовать в интересных мастер-классах, получить юридическую и психологическую консультацию, поиграть в настольные и интеллектуальные игры.

Кроме того, для кировчан проведет мастер-класс по крикету представитель волонтерского движения из Англии. Еще одно новшество – практикум по приготовлению пиццы. Также будет задействована сцена, где выступят коллективы учреждений культуры.

ГДЕ ЕЩЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ?

В Кочуровском парке 29 июня состоится концертная программа с 18.00 до 22.00.

В парке ЛПК Нововятского района жителей будут поздравлять с 18.00 до 22.00.