«Правительственный бадминтон»: прокуратура, Роспотребнадзор, Россельхознадзор и приставы не знают, как закрыть бетонный завод в Чистых прудах

Ликвидировать надо, а как – не знаем. Речь идет о незаконном бетонном заводе, находящемся в поселке Чистые пруды. В администрации города Кирова состоялось внеочередное заседание по чрезвычайным ситуациям, и происходящее сейчас в поселке вполне можно приравнять именно к ним. Из-за постоянного шума, вечной грязи и пыли, висящей в в воздухе, жизнь чистопруденцев за последние четыре года превратилась в сущий кошмар.

В 2015 году некий предприниматель купил в поселке участок для реставрации спортивного комплекса. Оформил документы и… оставил от здания одну лишь стену, возведя бетонно-растворный узел.

При этом не было создано условий ни для работников предприятия, ни для комфортной жизни местных. Территория узла не огорожена, работники не снабжены спецодеждой, касками и респираторами. Все сотрудники завода получают «серую» зарплату, постоянного доступа к водо- и -электроснабжению у предприятия нет, а весь мусор, вырабатываемый при изготовлении бетона, складируется на соседнем участке, не оформленном в собственность. Кроме того, сотрудниками бетонно-растворного узла было загублено несколько метров зеленой зоны: они сливали неизрасходованные остатки раствора в лес. И это только те нарушения законодательства, которые видно невооруженным глазом. Накануне совещания глава города Елена Ковалева и глава администрации Илья Шульгин посетили предприятие.

ТОТАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ

В 2017 году районная прокуратура обязала собственника ликвидировать незаконное предприятие. Зимой вся его деятельность была прекращена, а местные жители практически праздновали победу. Но оказалось, что предприятие лишь взяло сезонный перерыв. Летом работы возобновились.

Почему же, несмотря на такие ужасные условия труда, бетонно-растворный узел процветает? Все просто: здесь производят самый дешевый бетон в городе. По мнению специалистов, ГОСТам и другим техническим характеристикам качественного сырья конечный продукт не соответствует. К тому же компания транспортирует свой товар на бетоновозах с колоссальным перегрузом.

Незаконным предприятие является не из-за десятков частных нарушений, а из-за несоблюдения законодательства в целом: бетонный цех может располагаться только в промышленной зоне, а не вблизи спального района. Напомним, что разрешение на строительство на этом участке было получено для спорткомплекса. Объяснение этому обману одно — налоги, которые платятся за пользование землей в промзонах, гораздо больше, чем налоги за обычный социальный объект.

Тотальная экономия на качестве продукта и безопасности людей.

«БОЛЬШЕ НЕ С КОГО СПРАШИВАТЬ»

— Ранее на этой площадке работал «Мегабетон», –– обратилась к представителю компании Елена Ковалева. — Скажите, ваше предприятие – это другое юридическое лицо, но по сути работали вы?

— Нет. Вышло так, что сейчас в городе нет никого из руководства. Я единственный, кто остался, — отвечает руководитель участка бетонно-растворного узла. - Больше не с кого спрашивать: либо я, либо трактористы. Я, в силу своих полномочий, могу дать поручение трактористам вывезти весь этот хлам на самосвалах и прибрать территорию.

Предприятие отравляет окружающую среду и жизнь местных. Фото: admkirov.ru

— Здесь такая ситуация у нас происходит, что «я - не я, и лошадь не моя», — резюмировал сити-менеджер Илья Шульгин. — Я могу убрать мусор, могу распорядиться. Вы поставлены руководителем участка. И рассказываете, что не можете связаться с владелицей. Тут возникает масса вопросов и необходимость строго оценить деятельность данной компании. Если вы сейчас будете утверждать, что это не вы залили лес бетоном, что не вы складировали мусор, то остается вопрос: кто? Лесопилка, находящаяся в том же поселке, или бетонно-растворный узел? Не марсиане, не инопланетяне, а ваши работники.

КУДА УТИЛИЗИРОВАТЬ?

На вопрос, куда девается строительный мусор, если договоры на его вывоз и утилизацию не заключены, руководитель участка ответил, что по факту, бетонные отходы – это тот же самый кирпич. И весь строительный мусор идет не на утилизацию, а на переработку.

— Местные даже подходили и просили оставить щебенку для покрытия ям, - пояснил руководитель участка. – А в общем-то, вывозить планируем за город и перерабатывать в дружественной нам компании.

— А лес тоже вы будете чистить?

— Ну, если совершенно некому, то мы можем это сделать, — улыбаясь, сказал представитель «Спецстроя».

— Не понимаю вашего… немного легкого тона: ну, пусть будем мы, — заметил сити-менеджер. — А кто это мог сделать? Специально обученные люди приехали и все сделали? Это были ваши работники. С вашего поручения.

ЧТО ДЕЛАЛО МИНИСТЕРСТВО ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ?

Когда в 2017 году Министерство окружающей среды получило сообщение о «бетонном лесе», то на место сразу же выехали чиновники. После экспертной оценки специалисты подытожили: природе нанесли ущерб в 1,3 миллиона рублей.

В этом году после жалоб местных жителей министерство вновь провело рейд: компания сменилась с «Мегабетона» на ООО «Спецстрой». А картина в лесу осталась все та же.

— С точки зрения природоохранных норм мы не можем предъявить предприятию какие-либо претензии: нарушений никаких нет, - говорят специалисты министерства. - На учете объект состоит как негативно воздействующий на природу. На территории находится мусорная свалка, договор на вывоз с региональным оператором не заключен. Все эти факторы могут быть основанием для начала внеплановой прокурорской проверки. Но сомневаюсь, что прокуратура согласует проверку, так как мы не можем доказать вред, наносимый окружающей среде. Мы, конечно, проведем внеплановую проверку, но нам надо определить, чего мы на самом деле хотим? Очередного административного штрафа собственнику? Для радикального решения проблемы необходимо идти к судебным приставам.

НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ ПОЛИЦИИ

Судебные же приставы, в свою очередь, считают, что помочь в этом деле могут только сотрудники полиции. Да, на данный момент есть судебное решение, но оно лишь обязует собственника выплатить штраф. А цель комиссии – прекратить деятельность завода и ликвидировать ЧС.

— Сейчас необходимо понимать, что «Мегабетон», в отношении которого возбуждено уголовное дело, уже не существует. Кого привлекать к уголовной ответственности – большой вопрос. Кого обязать возместить ущерб? Мы тоже прекрасно понимаем, что «Мегабетон» и «Спецстрой» – это одни и те же люди, которые находят правовые лазейки, меняют регистрацию и продолжают свою деятельность. Если УВД сможет доказать вину «Спецстроя» или его руководства, то можно будет начинать проверку.

ПРОКУРАТУРА НЕ МОЖЕТ БЕЗ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК

На просьбы членов комиссии и ведомств начать внеплановую прокурорскую проверку межрайонный природоохранный прокурор Роман Фесенко ответил, что ведомство тоже не может просто так начать проверку: необходимы основания, направления из других учреждений. Только тогда внеплановая проверка леса, залитого бетоном и предположительного предприятия-виновника будет законной.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БАДМИНТОН

— Если есть решение суда о закрытии предприятия, то почему его просто не исполнить? — спросил один из заседателей.

На заседании пояснили, что имеющееся на руках судебное решение предполагает лишь один вид наказания: административный штраф до двух с половиной тысяч. Что он может дать?

По мнению судебных приставов, в данной ситуации выход только один: вмешательство Роспотребнадзора, опечатывание здания и оборудования.

В ответ ведомство заявило, что для этого им необходимо судебное решение. Все идет по кругу.

— Коллеги, я вас слушаю и у меня возникает огромное желание взять и поставить тут на перекрестке (улиц Карла Маркса и Воровского - Ред.) бетонный завод, - не выдержал Илья Шульгин. - И вы ничего не сможете мне сделать, а я буду производить бетон, и гори все синим пламенем. Это же ненормально! Такого быть не может! Сейчас необходимо понять, как жителей можно избавить от чрезвычайной ситуации, развернувшейся у них под боком, в соседнем дворе. После всего услышанного у меня есть вопросы к полиции и к прокуратуре.

— Мы принимаем позицию, что необходимо прежде всего добиться судебных решений, — отметил Роман Фесенко. — По нашему мнению, к исполнению решения возникают вопросы. Я полагаю, что у судебных приставов есть все основания приостановить деятельность предприятия. Также у меня предложение - обратиться к министерству охраны окружающей среды, а также в областную прокуратуру за согласованием внеплановой проверки.

— Почему все федеральные структуры, которые должны решать проблемы смотрят со стороны и наблюдают? Начиная с безопасности и ухода от налогов. Может быть, стоит использовать все свои полномочия в полной мере и принимать какие-нибудь решения? - продолжил Илья Вячеславович. - А то ждем, когда там произойдет какое-то ЧП, а потом мы все побежим его устранять. Завод работает. Собственник есть. Он пропал. Меры применить нельзя. Меня это просто удивляет. Люди три года обращаются к властям с проблемой. А она так и не решена. Вот, он [руководитель площадки] сидит и улыбается, а вы все сидите и смотрите на это. Так же нельзя вопросы решать!

КАКОВО ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ?

По итогу внепланового совещения глава администраци города Кирова поручил собрать все необходимые документы от Ростехнадзора, природоохранной, областной прокуратуры, МВД, следкома и АТИ и направить их для вынесение решения.

— Кто в городе власть? — в завершение своего выступления спросил Илья Шульгин. — Все все знают, все все понимают, что надо делать, но ничего не делают! Перестаньте раздражать население!