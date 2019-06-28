2019-06-28T17:36:55+03:00
Конкурсы и тесты

«Комсомолка» в Кирове запускает конкурс «Наше оригинальное лето»

Каждую неделю жители города будут получать приятные и вкусные призы
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Редакция «Комсомольской правды» спешит порадовать жителей города конкурсом «Наше оригинальное лето». Каждую неделю с 1 июля по 31 августа наши читатели будут получать аппетитные и поднимающие настроение подарки!

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно лишь загрузить свои снимки в нашу группу Вконтакте и придумать к ним оригинальную подпись. Никаких ограничений по фотографиям нет: вы можете отправить нам снимок из вашего путешествия, сделать селфи с любимым домашним питомцем или поделиться фотографией с поездки на пляж с друзьями. Главное, чтобы снимки передавали летнее настроение!

КАКИЕ ПРИЗЫ?

А теперь о самом приятном! Наши победители будут получать:

1. Каждую неделю наборы невероятно вкусных и тающих во рту пирожных от «Булочно-кондитерского комбината» в Кирове.

Адрес: г. Киров, ул.Московская, 112а

Телефон: (8332) 67-97-80, добавочный 262

E-mail: op05@suharik.kirov.ru

Фото: предоставлено рекламодателем

Фото: предоставлено рекламодателем

2. Автор фото, набравшего в течение всего конкурса с 1 июля по 31 августа большинство голосов, получит сертификат в аквапарк «Дружба»!

Адрес: г. Киров, ул. Грибоедова 15.

Телефон: 8 (8332) 22-07-37

Режим работы: с 9:00 до 22:00 ежедневно

Фото: предоставлено рекламодателем

Фото: предоставлено рекламодателем

КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?

Каждый понедельник «Комсомолка» будет подводить итоги конкурса и вручать призы!

Одного из победителей, приславшего самое оригинальное фото, будут выбирать горожане во время голосования на стене группы «КП» Вконтакте.

Еще одного счастливчика будут выбирать сотрудники «Булочно-кондитерского комбината». Они отдадут приз самому необычному, по их мнению, снимку.

И приятный бонус: победители, получившие свои подарки, могут продолжать участвовать в конкурсе. Для этого нужно лишь сделать новую оригинальную фотографии и загрузить ее в альбом.

Желаем вам удачи и прекрасного летнего настроения!

ИСТОЧНИК KP.RU

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