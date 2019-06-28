«Комсомолка» в Кирове запускает конкурс «Наше оригинальное лето»
Редакция «Комсомольской правды» спешит порадовать жителей города конкурсом «Наше оригинальное лето». Каждую неделю с 1 июля по 31 августа наши читатели будут получать аппетитные и поднимающие настроение подарки!
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно лишь загрузить свои снимки в нашу группу Вконтакте и придумать к ним оригинальную подпись. Никаких ограничений по фотографиям нет: вы можете отправить нам снимок из вашего путешествия, сделать селфи с любимым домашним питомцем или поделиться фотографией с поездки на пляж с друзьями. Главное, чтобы снимки передавали летнее настроение!
КАКИЕ ПРИЗЫ?
А теперь о самом приятном! Наши победители будут получать:
1. Каждую неделю наборы невероятно вкусных и тающих во рту пирожных от «Булочно-кондитерского комбината» в Кирове.
Адрес: г. Киров, ул.Московская, 112а
Телефон: (8332) 67-97-80, добавочный 262
E-mail: op05@suharik.kirov.ru
Фото: предоставлено рекламодателем
2. Автор фото, набравшего в течение всего конкурса с 1 июля по 31 августа большинство голосов, получит сертификат в аквапарк «Дружба»!
Адрес: г. Киров, ул. Грибоедова 15.
Телефон: 8 (8332) 22-07-37
Режим работы: с 9:00 до 22:00 ежедневно
Фото: предоставлено рекламодателем
КАК БУДУТ ВЫБИРАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ?
Каждый понедельник «Комсомолка» будет подводить итоги конкурса и вручать призы!
Одного из победителей, приславшего самое оригинальное фото, будут выбирать горожане во время голосования на стене группы «КП» Вконтакте.
Еще одного счастливчика будут выбирать сотрудники «Булочно-кондитерского комбината». Они отдадут приз самому необычному, по их мнению, снимку.
И приятный бонус: победители, получившие свои подарки, могут продолжать участвовать в конкурсе. Для этого нужно лишь сделать новую оригинальную фотографии и загрузить ее в альбом.
Желаем вам удачи и прекрасного летнего настроения!
ИСТОЧНИК KP.RU