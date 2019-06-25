2019-06-25T12:08:21+03:00
Недвижимость

В Кировской области на капремонт жилья потратили миллиард рублей

Общая площадь жилищного фонда региона составила 33 991 200 квадратных метров
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Старые дома капитальному ремонту не подлежатСтарые дома капитальному ремонту не подлежатФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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162,7 тысяч жилых домов, а также 538,8 квартир (в 68,9 тысячах многоквартирных домов) зарегистрированы в области на конец 2018 года.

ЗАТРАТНЫЙ РЕМОНТ

Ежегодно жилье кировчан ремонтируют, правда, не везде и сразу. Однако, процесс этот не стоит на месте. Так, за прошедший год на капитальный ремонт частных и многоквартирных домов было потрачено порядка 1,023 миллиарда рублей.

Самыми затратными стали ремонтно-строительные работы. На них выделено 965 миллионов рублей. Треть этих денег потратили на ремонт внутридомовых инженерных систем, а еще треть - на восстановление и замену крыш. Еще одной расходной статьей стало обновление фасадов зданий. На 150,6 тысяч квадратных метров потратили 149,4 миллионов рублей.

СКОЛЬКО У НАС ЖИЛЬЯ

По сравнению с 2017 годом, в прошлом общая площадь жилищного фонда Кировской области увеличилась на 578,5 тысяч квадратных метров и стала 33,99 миллионов квадратных метров. Это произошло из-за ввода нового жилья в эксплуатацию. А вот выбыло из жилищного фонда порядка 50,7 тысяч квадратов.

Кстати, большая часть домов и квартир - 72,2% - находится в городской местности. Треть из них и вовсе расположены в областном центре.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

46,8 квадратных метров - средняя площадь квартиры в многоквартирных домах

1197 жилых помещений приватизировано в 2018 году

54,6 квадратных метров их совокупная площадь

46,6% жилых площадей всего жилищного фонда Кировской области оборудованы холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, отоплением (не включая печное), газовой или электрической плитой.

41,8% от всего жилфонда региона - кирпичные дома

2000 (1,8%) многоквартирных домов построены до 1920 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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