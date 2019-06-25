Лишилась квартиры в беспамятстве: пенсионерка оформила дарственную почти незнакомой женщине

Возобновление старых знакомств не принесло радости в жизнь 75-летней Зои Евгеньевны Сухаревой. Возможно, поначалу ей было приятно встретиться с Галиной Слободиной (фамилия изменена - Ред.), но позднее она стала сокрушаться о том, что впустила эту женщину к себе в дом, из-за которого уже год идет вражда.

ПОДАРИЛА КВАРТИРУ

Зоя Евгеньевна уже несколько лет испытывала проблемы со здоровьем, но в целом ее состояние оставалось стабильным. С 2017 года за ней ухаживает соседка Надежда Огородникова. Она помогает с приготовлением еды, уборкой по дому и другими делами. Как подтверждают соседи по подъезду и подруги Сухаревой, которые ее систематически навещали, Зоя Евгеньевна до визита Галины Слободиной без посторонней помощи могла передвигаться по квартире и даже ходила в магазин за продуктами, но ей требовалась помощь в приготовлении еды.

В начале июля 2018 года у Надежды Георгиевны серьезно заболела родная сестра из Свердловска, поэтому женщина отправилась навестить родственницу. На это время пенсионерка осталась одна. К ней периодически заходили соседки. А 4 июля вдруг появилась старая знакомая - Галина Сысуева.

Завещание, составленное Сухаревой ранее, из квартиры исчезло. Фото: предоставлено героем публикации

- Мы с ней в молодости жили в одном общежитии, - рассказывает Сухарева. - Она иногда заходила ко мне в гости. Подругой я ее никогда не считала.

В тот день у Зои Евгеньевны случился приступ. Слободина вызвала участкового врача. Медик осмотрел пенсионерку и заключил, что ей нужно ложиться в больницу. Согласно записи в медкарте от 4 июля, ее состояние было средней тяжести. Женщина чувствовала головокружение, слабость, ей было трудно ходить.

А на следующий день соседки увидели, что Галина Слободина выводит пенсионерку под руки и усаживает в автомобиль. Как выяснилось, повезли ее вовсе не в больницу, а в МФЦ. Там Зоя Евгеньевна написала дарственную на имя Слободиной.

Здесь и начинаются все странности. Сухарева утверждает, что практически не помнит, куда и зачем ее возили. В памяти женщины сохранились неясные образы того, как ей подсовывают какие-то документы и помогают их подписать. А в результате оказалось, что квартира, принадлежавшая пенсионерке с 1993 года, перешла в собственность Слободиной.

Зоя Евгеньевна считает, что причиной плохого самочувствия могли стать таблетки, которые знакомая предложила в день встречи, когда пенсионерка пожаловалась ей на здоровье.

9 июля происходит еще одно странное событие. Сысуева вместе с Сухаревой едут к нотариусу, где заверяют завещание. В нем говорится, что все имущество, в том числе квартира, в случае смерти Зои Евгеньевны достанется Сысуевой. Хотя упомянутая жилплощадь уже и без того находится в собственности женщины. Получается, что нотариуса ввели в заблуждение относительно принадлежности квартиры Сухаревой, ведь на момент обращения квартира уже была подарена Сысуевой.

10 июля пенсионерку привозят в стационар, где врачи подтверждают предобморочное состояние. Кроме того, диагностируются злокачественное новообразование и болезни сердца. Врачи делают операцию и откачивают из легкого жидкость.

Была проведена экспертиза, которая показала, что в момент подписания документов, Сухарева не осознавала, что делает. Фото предоставлено героем публикации

Однако Слободина, которая взялась заботиться о Зое Евгеньевне, отчего-то не помогла лечь Сухаревой в стационар по направлению участкового врача с 4 по 10 июля, а целую неделю возила ее по инстанциям для оформления квартиры, которую через месяц передарила своему сыну.

До 20 июля Сухарева находится в больнице. Женщину навещают подруги, в том числе Огородникова, которые видят ее тяжелое состояние. Они отмечают, что пенсионерка практически не способна самостоятельно ходить.

После выписки Зоя Евгеньевна приезжает уже в не принадлежащую ей квартиру. Дома она застает беспорядок и не может отыскать некоторые документы. Среди пропавших вещей - завещание квартиры на имя Огородниковой, подписанное задолго до всех этих событий (что с ним стало, можно только догадываться).

БУДЕТ ЛИ СЛЕДСТВИЕ?

Сейчас пенсионерка пытается восстановить право собственности на квартиру. Но никакие заявления в полицию, прокуратуру, депутатам, уполномоченному по правам человека, ОБОП и ФСБ не помогают вернуть жилплощадь. Соседей и врачей, кстати, опросили спустя девять месяцев со дня всех этих событий.

- Показания медицинского персонала еще больше запутывают дело. Участковый врач сообщает, что хотя вызов был в начале июля, стационарное лечение женщине назначили на конец июля. Также состоялся повторный выездной осмотр, что противоречит датам в медицинской карте, указывающим на стационарное лечение с 10 по 20 июля по направлению участкового врача от 4 июля, - рассказывает адвокат Антон Окулов.

Медики стационара, где Сухарева с 10 по 20 июля лежала и ей делали операцию, сообщают, что пенсионерка чувствовала себя хорошо, а ее сознание было ясным. Ведь сложно точно припомнить, что случилось девять месяцев назад, когда за день нужно помочь десяткам людей. Врач утверждает, что вовсе не могла диагностировать что-либо, так как находились в декретном отпуске.

- Другого медика допросить не смогли, поскольку она также якобы находилась в декретном отпуске в июле 2018 года, а сейчас выехала за пределы области, - добавляет Окулов. - Как врачи могли подписать выписной эпикриз от 20 июля, находясь в декрете? Оказывалось ли давление на них?

Всеми этими проверками занимались местные участковые. По словам адвоката Зои Евгеньевны, в этом случае речь идет уже о мошенничестве, которое участковые не могут расследовать, поскольку для этого им не хватает компетенции и навыков.

- А следователи, для которых участковые собирают материал, лично не опросили ни одного из свидетелей и не предприняли ни одного действия в рамках доследственной проверки, - рассказывает адвокат.

По сути, уголовное дело по факту лишения гражданки единственного жилья не было заведено. По словам пенсионерки, Слободина угрожала ей расправой и старыми связями сына в полиции. Мужчина не отрицает, что служил в органах. А в разговоре с участковыми он заявил, что не будет выселять пенсионерку из квартиры.

ДАВНИЕ ПОДРУГИ

Слободина же полицейским рассказала, что пенсионерка сама захотела подарить ей жилплощадь.

- Я никогда Сухаревой не угрожала и такого быть не могло, - пояснила женщина, называя Зою Евгеньевну своей подругой. - Когда мы общались, между нами никаких секретов не было.

А обвинения в угрозах она считает недоразумением.

НАДЕЖДЫ НЕТ?

В январе нынешнего года было решено сделать две экспертизы: почерковедческую и медико-психиатрическую. Экспертам предоставили образцы почерка пенсионерки и ее медицинскую карточку. По мнению экспертов, подпись на дарственной принадлежит Сухаревой. А вот вторая экспертиза дала такие результаты: «Исключается свободное, без посторонней помощи, передвижение в период с 04.07.2018 по 10.07.2018 в условиях передвижения по улице на расстояние от 10 до 50 метров». «Сухарева З. Е. не могла четко и ясно осознавать смысл и содержание текста договора... а также завещания».

Пенсионерка отчаялась – прошло около года, а положительных сдвигов все еще нет.

Хочется верить, что эта история окончится хорошо: следователи местного отделения лично опросят всех свидетелей и участников дела, и восторжествует справедливость.

Сама Зоя Евгеньевна рассчитывает на рассмотрение дела в ОБОП УМВД России по Кировской области, поскольку Слободин был сотрудником ОВД, - сообщает адвокат пенсионерки, оставшейся без квартиры. - На результаты экспертизы реагировать никто не хочет, поскольку сделаны они не по назначению суда. А суда не может быть при отсутствии дела, которое в полиции возбуждать отказываются.

На данный момент редакция отправила запрос в УМВД России по Кировской области, и мы ждем компетентный ответ по этой ситуации.