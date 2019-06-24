В Кирове нашли тело работника одной из силовых структур

В понедельник, 17 июня около 18.00 в Кирове обнаружили тело 27-летнего работника одной из силовых структур. По предварительным данным, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники.

Известно, что молодой человек закончил «Кировскую государственную медицинскую академию». Совсем недавно устроился фтизиатром в силовую структуру. На новом месте молодой человек проработал чуть больше недели. Офицерского звания не имел. Кроме того, кировчанин активно занимался спортом.

Мертвым молодого человека обнаружила его сожительница, сотрудница одной из кировских больниц в квартире на улице Воровского. Рядом с телом находились предсмертная записка, шприц и упаковка от лекарства, которое продается в аптеках без рецепта. При этом, знакомые кировчанина отмечают, что при жизни никаких мыслей о суициде он не высказывал.

ОФИЦИАЛЬНО

В следственном комитете Кировской области информацию о смерти молодого человека «Комсомолке» подтвердили.

- На улице Воровского 17 июня действительно было обнаружен труп молодого человека, - пояснили в ведомстве. - На его теле видимых следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и причина смерти.