2019-06-24T15:33:55+03:00
Происшествия

В Кирове нашли тело работника одной из силовых структур

27-летний молодой человек мог покончить жизнь самоубийством
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Молодой человек работал фтизиатром. Фото: соцсетиМолодой человек работал фтизиатром. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В понедельник, 17 июня около 18.00 в Кирове обнаружили тело 27-летнего работника одной из силовых структур. По предварительным данным, молодой человек покончил жизнь самоубийством. Об этом «Комсомолке» сообщили свои источники.

Известно, что молодой человек закончил «Кировскую государственную медицинскую академию». Совсем недавно устроился фтизиатром в силовую структуру. На новом месте молодой человек проработал чуть больше недели. Офицерского звания не имел. Кроме того, кировчанин активно занимался спортом.

Мертвым молодого человека обнаружила его сожительница, сотрудница одной из кировских больниц в квартире на улице Воровского. Рядом с телом находились предсмертная записка, шприц и упаковка от лекарства, которое продается в аптеках без рецепта. При этом, знакомые кировчанина отмечают, что при жизни никаких мыслей о суициде он не высказывал.

ОФИЦИАЛЬНО

В следственном комитете Кировской области информацию о смерти молодого человека «Комсомолке» подтвердили.

- На улице Воровского 17 июня действительно было обнаружен труп молодого человека, - пояснили в ведомстве. - На его теле видимых следов насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и причина смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Без резких пятен и геометрических фигур: на месте Коневского рынка появится торговый комплекс с фонтаном
Никите Белых отказали в отсрочке выплаты штрафа на сумму 51 миллион рублей на пять лет
Вятская Епархия объявила об обретении мощей святого Леонида Устьнедумского
Команда Кировэнерго стала одной из лучших на соревнованиях по профессиональному мастерству в г. Липецке
В Кировской области вынесли приговор женщине, виновной в смерти семилетнего ребенка
Матери 3-летней девочки, погибшей от истощения в одиночестве, продлили срок ареста
Кировэнерго предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП - смертельно опасна!
На неделе в Кирове похолодает до + 16 градусов
Определились победители соревнований профессионального мастерства «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»
«А если бы на человека упал?»: в Кирове дорожный знак рухнул на автомобиль
Кировский «поющий» фонтан в сквере имени 60-летия СССР отремонтируют
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» модернизировал линию электропередачи в п. Пинюг Кировской области
Кировчане жалуются на частые пожары у «Алых парусов»
15-летнего воспитанника Кирово-Чепецкого интерната не могут найти целую неделю
«Немного не долетел до Чепецка»: кировских парашютистов унесло ветром
Кировчанка с разгромным счетом победила во втором отборочном туре битвы городов «Своей игры»
Станет прохладнее: на Кировскую область надвигается антициклон
День памяти и скорби в Кирове: на набережной Грина зажгли десятки свечей
«Следующий прыжок будет в тюрьму»: кировские подростки устроили паркур на припаркованных авто
Грозы и сильный ветер: Кировское МЧС сделало метеопредупреждение
6 человек на иномарке: в Арбажском районе из-за пьяного водителя пострадали две несовершеннолетние девушки