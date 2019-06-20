2019-06-20T19:04:12+03:00
Общество

День летнего солнцестояния в Кирове - 2019: приметы погоды, обычаи

В народе за погодой в этот день пристально следили
Илларион СКУРАТОВ
Поделиться:
В старину с этим днем было связано множество поверий, обрядов и традицийВ старину с этим днем было связано множество поверий, обрядов и традицийФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

21 июня ежегодно (кроме високосных лет) наступает летнее солнцестояние. Небесное светило поднимается на небосводе на самый пик. Ночь бывает самой короткой, зато световой день самый длинный. С 18.54 часов по Московскому времени наступит астрономическое лето, которое продлится вплоть до осеннего равноденствия - 23 сентября.

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ

В народе верили, что от природных явлений многое зависит. В том числе погода на все лето. Поэтому следили за всеми проявлениями стихии в этот день очень пристально.

1. Гроза, прошедшая 21 июня, считалась предвестником плохой сборки сена. По прогнозам синоптиков, в 2019 году в день летнего солнцестояния будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

2. Обильная утренняя роса означала хорошие урожаи на полях и огородах.

3. Гром без дождя указывал на приближение затяжного ненастья.

4. Звездное небо ночью обозначало большой урожай грибов. Из-за переменной облачности 21 июня кировчане, возможно, вовсе не увидят звезд.

5. Судя по прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», можно предположить, что лето все же будет прохладным и дождливым. По приметам, пасмурная погода день летнего солнцестояния, именно это и обозначает.

ОБЫЧАИ

На день летнего солнцестояния в народе существовало много обычаев. Самый главный и большой из них, который считался больше праздником, чем традицией - Иван Купала. Его отмечали с размахом. Все знают о том, что в старину было обычным делом для этого праздника прыгать через костер и катать горящее колесо, а девушки обязательно пускали венки по воде, чтобы найти суженого.

Но существовали и другие поверья:

1. В этот день загадывали желание. Чтобы оно исполнилось, нужно было перелезть через 12 разных заборов.

2. Хозяйки обязательно выходили на прополку огородов, иначе - урожаю не быть.

3. Люди верили, что стоит сходить в баню и попариться веником, собранным в этот день, чтобы очистить тело и мысли от «дурного».

4. Вообще, искупаться или помыться было самым милым делом. Ведь вода считалась целебной и помогала поправить здоровье.

5. В доме над порогом вешали букет из цветов Иван-да-Марьи. Так отпугивали от жилища нечистую силу.

6. А вот о родившихся в день летнего солнцестояния говорили по-разному. Одни считали, что они будут счастливыми всю жизнь, так как ходят под покровительством небесного светила. Другие же верили, что таких людей лучше избегать - могут сглазить.

21 июня (7 июля - по старому календарю) считался одним из самых важных дней в году. Множество поверий с ним было связано. Некоторые из них чтут до сих пор. Так, например, молодые люди и девушки любят погадать на своего спутника жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Выше неба»: выше всяких похвал
Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах летом проводить не будут
«Решил мир повидать»: пропавшего инвалида-колясочника из Котельнича нашли за 800 километров от дома
Ученики «Нашей школы» в Кирове записали видеообращение президенту
«Слезы радости сияли на глазах»: прихожане стали свидетелями водружения золотого купола с крестом на Троицкий храм
Хотите сохранить здоровье - пейте!
В Кировской области откажутся от электронных очередей в детсады
Выступление звезд и салют в День города в Кирове оплатили инвесторы
В Кирове мамы вышли гулять в масках из-за зловония с территории БХЗ
Кировчанин за три пачки кофе сел в тюрьму на год
В День молодежи кировчанам не будут продавать алкоголь
Семь кировчан заразились вирусным энцефалитом от клещей
«Землю с братской могилы запечатали в гильзу»: жительница Кировской области впервые увидела фото отца, погибшего на войне
МегаФон, Qualcomm и Nokia разогнали интернет на смартфоне до 1,6 Гбит/с
Пенсионеры Дома ветеранов из Победилово смогут переехать в центр Кирова
«Комсомолка» приглашает кировчан на дегустацию мясных полуфабрикатов
Четыре тысячи доз: в Кирове закрыли крупный интернет-магазин с наркотиками
Метеопредупреждение от МЧС: в Кировской области ожидаются грозы и сильный ветер
От «Культурного изолятора» до нового ZDВИГа: 5 топовых событий уходящего театрального сезона в нашем обзоре
Уголовное дело на экс-главу департамента собственности администрации Кирова направили в суд
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» напоминает способы подачи заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям
Новая модель подготовки учителей
Кировская прокуратура требует приостановить работу ООО «Дион», загрязняющего атмосферу
В Кирове на Старом мосту под колеса «Приоры» попал лось
Часть кировчан будет меньше платить за водоснабжение
Кировское предприятие, источающее неприятный запах, задолжало за газ 88 миллионов
Биохимзавод досрочно закроют для капремонта систем газоочистки
Кировчан приглашают на дегустацию мясных полуфабрикатов