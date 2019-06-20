День летнего солнцестояния в Кирове - 2019: приметы погоды, обычаи

21 июня ежегодно (кроме високосных лет) наступает летнее солнцестояние. Небесное светило поднимается на небосводе на самый пик. Ночь бывает самой короткой, зато световой день самый длинный. С 18.54 часов по Московскому времени наступит астрономическое лето, которое продлится вплоть до осеннего равноденствия - 23 сентября.

ПРИМЕТЫ ПОГОДЫ

В народе верили, что от природных явлений многое зависит. В том числе погода на все лето. Поэтому следили за всеми проявлениями стихии в этот день очень пристально.

1. Гроза, прошедшая 21 июня, считалась предвестником плохой сборки сена. По прогнозам синоптиков, в 2019 году в день летнего солнцестояния будет переменная облачность, но осадков не ожидается.

2. Обильная утренняя роса означала хорошие урожаи на полях и огородах.

3. Гром без дождя указывал на приближение затяжного ненастья.

4. Звездное небо ночью обозначало большой урожай грибов. Из-за переменной облачности 21 июня кировчане, возможно, вовсе не увидят звезд.

5. Судя по прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», можно предположить, что лето все же будет прохладным и дождливым. По приметам, пасмурная погода день летнего солнцестояния, именно это и обозначает.

ОБЫЧАИ

На день летнего солнцестояния в народе существовало много обычаев. Самый главный и большой из них, который считался больше праздником, чем традицией - Иван Купала. Его отмечали с размахом. Все знают о том, что в старину было обычным делом для этого праздника прыгать через костер и катать горящее колесо, а девушки обязательно пускали венки по воде, чтобы найти суженого.

Но существовали и другие поверья:

1. В этот день загадывали желание. Чтобы оно исполнилось, нужно было перелезть через 12 разных заборов.

2. Хозяйки обязательно выходили на прополку огородов, иначе - урожаю не быть.

3. Люди верили, что стоит сходить в баню и попариться веником, собранным в этот день, чтобы очистить тело и мысли от «дурного».

4. Вообще, искупаться или помыться было самым милым делом. Ведь вода считалась целебной и помогала поправить здоровье.

5. В доме над порогом вешали букет из цветов Иван-да-Марьи. Так отпугивали от жилища нечистую силу.

6. А вот о родившихся в день летнего солнцестояния говорили по-разному. Одни считали, что они будут счастливыми всю жизнь, так как ходят под покровительством небесного светила. Другие же верили, что таких людей лучше избегать - могут сглазить.

21 июня (7 июля - по старому календарю) считался одним из самых важных дней в году. Множество поверий с ним было связано. Некоторые из них чтут до сих пор. Так, например, молодые люди и девушки любят погадать на своего спутника жизни.