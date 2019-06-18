«Люди даже не заметят перехода»: администрация Кирова и «Водоканал» - о тарифах, платежках и ремонте водопровода

1 июля, 29 июля и 1 августа истекают сроки аренды водопроводных сетей компанией ККС. Новым гарантирующим поставщиком воды в дома кировчан станет МУП «Водоканал». И пока общественность продолжает высказывать сомнения об этом переходе, чиновники вновь заявляют о полной готовности МУПа к работе.

МЕСЯЦ БЕЗ ДЕНЕГ

ККС начинает передавать имущество «Водоканалу». Сейчас в ведении МУПа уже свыше 270 км водопроводных и 200 км канализационных сетей, еще вдвое больше сетей поставщик получит в течение лета.

10 июня была завершена инвентаризация, и в ближайшие дни будут подготовлены итоговые акты - они и покажут, в каком состоянии находятся сети.

Качество воды должно остаться на прежнем уровне: МУП будет использовать те же реагенты и технологии, с которыми работали ККС.

- Мы уже провели девять встреч с персоналом ККС, - рассказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - 545 из 740 специалистов уже готовы принять предложение о переходе, у остальных срок до конца недели. Таким образом, персонал, обеспечивавший качество воды в ККС, останется в работе. Зарплаты останутся на прежнем уровне, у кого-то они даже вырастут.

«Водоканал» станет гарантирующим поставщиком воды 1 августа, а первые платежи за свои услуги примет лишь в сентябре. Получившийся кассовый разрыв, по словам Дмитрия Ухина, МУП покроет за свой счет. Возможно, придется прибегнуть к помощи банка, но возврат процентов не ляжет на плечи кировчан или администрации города.

Сергей Леонтьев и Дмитрий Ухин на встрече с журналистами. Фото: пресс-служба администрации Кирова

ВЫРОВНЯТЬ ТАРИФ

Что касается финансовой стороны вопроса, в «Водоканале» обещают, что все обойдется без потрясений. Сейчас МУП уже заключает договоры с расчетными центрами. Платежки будут точно такие же что и до перехода - вряд ли кто-то заметит разницу.

- Заявки на тарифы мы делаем на уровне текущих тарифов ККС, ведь все остается прежним - специалисты, сети, технологии, - подчеркнул Ухин. - В дальнейшем, с 1 января планируем выровнять тариф по всему городу.

К слову, «Водоканал» сохранит и все обязательства по ремонту водопроводных сетей, принятые на текущий сезон еще при ККС. А в дальнейшем МУП будет работать над инвестиционной программой. Запустить ее могут уже в 2020 году, причем, потратить планируют гигантскую сумму - до 5 млрд рублей.

- ККС вкладывали в сети те же деньги, что получали по тарифу от кировчан, - пояснил начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев. - Это коммерческая организация, поэтому полученные средства они считали своими. В случае с «Водоканалом» контроль за финансами будет более прозрачным, ведь это муниципальное предприятие.

Также чиновник объяснил, почему администрация Кирова отвергла предложение ККС о концессии.

- Мы посмотрели проект, но не приняли его, - рассказал Леонтьев. - Причины на то были объективные: предложение попросту не готово. Концессия должна соответствовать массе требований. И в том виде, в котором предложение внесли ККС, требует серьезной доработки. За два месяца такой документ составить невозможно.

Отдельной строкой отмечен и локальный конфликт ККС и «Водоканала»: МУП транспортировал частникам воду для Нововятска, но не получил свыше 6 миллионов рублей за январь. В «Водоканале» ждут эти деньги, а в ККС считают, что они не должны платить за январские услуги. Дмитрий Ухин подчеркивает, что это лишь «спор двух хозяйствующих субъектов, тут нет никакой политики».