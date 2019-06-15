«Ты могуч!»: какие разрушения принес в Киров ветер и как от него защититься

Праздник придумали инициаторы из двух международных организаций - Европейской ассоциации ветроэнергетики и Всемирного совета по энергии ветра. Поскольку Кировская область имеет довольно опосредованное отношение к экологическим способам выработки электричества, то «Комсомолка» решила вспомнить, как по нашему региону не раз «проходились» ветра.

ШКВАЛ ИЛИ ШТОРМ

В XVIII-XIX столетии ходил по морям один британский адмирал. Звали его Фрэнсис Бофорт. Тяготел он не только к морским путешествиям, но и к научным исследованиям. Сэр Бофорт выяснил, что ветер бывает разным по своей силе. Это, конечно, не стало для него озарением, пришедшим свыше. Просто адмирал заметил, что потоки ветра по-разному воздействуют на окружающую среду (например, на морские волны или деревья). Поэтому он решил составить свой «рейтинг» силы ветров, в котором значилось 12 пунктов (или баллов).

Ученые, жившие уже «поближе» к нашему веку, и умевшие измерять скорость ветра, соединили свои знания с идеей Бофорта. А фамилия наблюдательного адмирала была увековечена в названии двенадцатибалльной шкалы.

Поскольку среднестатистический житель Кирова более привычен к сухопутной жизни, мы рассмотрим соотношение скорости ветра с его воздействием на знакомые нам предметы, а не на морские волны.

0 баллов - штиль - 0-0,2 метра в секунду - листья деревьев неподвижны, дым поднимается вертикально;

1 балл - тихий - 0,3-1,5 метров в секунду - листья деревьев неподвижны, дым слегка отклоняется;

2 балла - легкий - 1,6-3,3 метров в секунду - листья временами слабо шелестят, человек начинает чувствовать потоки ветра кожей лица;

3 балла - слабый - 3,4-5,4 метров в секунду - листья и самые тонки ветви начинают колебаться;

4 балла - умеренный - 5,5-7,9 метров в секунду - поднимается пыль;

5 баллов - свежий - 8-10,7 метров в секунду - качаются тонкие деревья, ветер ощущается рукой;

6 баллов - сильный - 10,8-13,8 метров в секунду - тонкие деревья гнутся, становится сложнее использовать зонты;

7 баллов - крепкий - 13,9-17,1 метров в секунду - качаются стволы деревьев, против ветра трудно идти;

8 баллов - очень крепкий - 17,2-20,7 метров в секунду - тонкие и сухие сучки на деревьях ломаются;

9 баллов - шторм - 20,8-24,4 метров в секунду - ломаются большие ветки деревьев;

10 баллов - сильный шторм - 24,5-28,4 метров в секунду - деревья вырывает с корнем, разрушаются строения;

11 баллов - жестокий шторм - 28,5-32,6 метров в секунду - разрушения всего и вся на больших пространствах;

12 баллов - ураган - 32,6 метров в секунду и выше - непродолжительный ураган может случиться перед грозой. На суше практически не наблюдается.

Существует и еще одно понятие, связанное с ветром. Иногда его используют, как говорится, по незнанию. Это шквал. Он отличается от всех остальных типов ветров тем, что его воздействие непродолжительно: от трех секунд до полутора часов. Шквал - это кратковременное усиление ветра более, чем на 8 метров в секунду. Подобное явление возникает там, где проходят атмосферные фронты.

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ВЕТРА

Именно шквальным ветрам подвергалась Кировская область в мае и начале июня. Ненастья были непродолжительными по времени, однако с большими разрушениями. Что характерно, - шквальные ветра зачастую сопровождают грозы.

13 мая прошла одна из первых разрушительных гроз в Кировской области с начала года. Самый сильный удар пришелся по Омутнинску. Наибольший урон нанесли именно осадки: затопило практически весь город, а вот ветер был не таким сильным. Судя по архиву сервиса «Яндекс.Погода», он достигал 5,6 метров в секунду, что соответствует умеренному ветру по шкале Бофорта.

На 30 мая МЧС Кировской области объявило предупреждение о порывистом ветре. Его сила достигала 21 метра в секунду. А вот среднесуточные показатели не превысили и 4 метров в секунду. Напомним, что в тот день практически по всей области прошли грозы. Жители региона сообщали о том, что в некоторых населенных пунктах ветром ломало хрупкие деревья.

Недавняя гроза, прошедшая 9 июня, нанесла сильный ущерб кировчанам. Накануне спасатели предупреждали горожан о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду. В тот день в областном центре из-за ветра упало множество деревьев. Пострадали и автовладельцы - несколько тополей «уценили» машины, припаркованные во дворах. Но самое страшное произошло недалеко от вокзала, где дерево упало прямо на человека.

Все эти разрушительные ветра, согласно классификации, можно отнести к шквалистым, так как их «натиск» иссяк в течение полутора часов. Однако от этого они не стали менее разрушительными, чем их «собратья».

ПАМЯТКА

Регулярные метеопредупреждения МЧС о сильном ветре сопровождаются информацией о том, как обезопасить себя от этого природного явления. Если ненастье застало вас в помещении, то стоит держаться подальше от окон, а на улице следует отойти от ветхих и некапитальных конструкций, ЛЭП, деревьев, рекламных щитов.