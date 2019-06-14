Афиша мероприятий на 15 и 16 июня 2019 в Кирове: спектакли, презентации книг и прогулки-экскурсии по городу

ДРАМАТУР

В ближайшие дни в Кирове ожидается прохладная погода, так что предлагаем вам провести субботу в уютном драмтеатре. Все желающие смогут отправиться в настоящий тур по этому удивительному месту. Посетители смогут увидеть афиши середины XIX века, побывать в гримерках, заглянуть под сцену и примерить костюмы. Кроме того, кировчанам расскажут все самое интересное из 140-летней истории Кировского областного драматического театра.

Где: Кировский драматический театр, улица Московская, 37

Когда: 15 июня, 14.00

Стоимость билетов: 100 рублей

ЭКСПЕДИЦИЯ В ИСТОБЕНСК

Жителям предлагают провести выходные с пользой и отправиться вместе с труднической экспедицией в Истобенск. Троицкая церковь в этом селе нуждается в помощи волонтеров. Предстоящие работы: носить песок и выровнять пол в храме. С собой кировчанам советуют взять рабочую одежду.

Где: сбор у храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, улица Ломоносова, 29/1.

Когда: 15 июня, 06.00

Стоимость проезда: 200 руб.

«СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА»

Завершает международную программу по обмену спектаклями пьеса «Серебряная ложка» драматурга Ольги Степановой. В центре внимания - влюбленные люди, которые планируют пожениться. Однако неожиданно, накануне объявления о помолвке, в дом к молодым заявляется бывший муж невесты. Уходя после короткой встречи, он оставляет в квартире серебряную ложечку, приносящую счастье. Вот только молодой паре она приносит не счастье, а приключения, путаницу и предсвадебный переполох.

Где: Кировский драматический театр, улица Московская, 37

Когда: 15 июня, 18.00

Стоимость билетов: 450-550 рублей

АВТОРСКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДВУХ КНИГ

Если же семейная комедия вам не по душе, то субботний вечер вы сможете провести на презентации книг в культурном центре «Пятый этаж». В Киров впервые приезжает автор постапокалиптических книг «Вселенной Метро 2033» Андрей Лисьев. На презентации популярный автор представит новую книгу «Метро 2033: Зима милосердия».

В этот же вечер перед гостями выступит и кировский писатель Александр Пономарев, автор серии книг о сталкерах и мире будущего. На презентации он расскажет о своей новинке «STALKER: Терракотовое пламя».

В конце встречи гостей ждет неформальное общение с писателями, автограф-сессия, а также розыгрыш книг.

Где: Культурный центр «Пятый этаж», улица Ленина, 119А

Когда: 15 июня, 18.00

Вход свободный

ПРОГУЛКИ ОТ «ПЕШКОМ ПО ВЯТКЕ

По традиции, 15 и 16 июня кировчане смогут стать участниками экскурсий от проекта «Пешком по Вятке». В субботу всем желающим предлагают пройтись по набережной Грина. Во время прогулки жители узнают о празднике Свистопляски, истории религиозных течений и конфессий Вятской земли, окунутся в прошлое сразу двух монастырей.

В воскресенье экскурсия пройдет по улице «Лепсе». Прогулка будет посвящена прошлому и настоящему района. К примеру, горожанам расскажут, откуда на Лепсе уникальные здания в стиле редкого для города конструктивизма и необычные «сталинки» с лепниной.

На экскурсии необходимо предварительно записаться.

Где: сбор у памятника Александру Грину на набережной

Когда: 15 июня, 17.00

Вход: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей

Где: сбор у стадиона «Родина», около табло у главного входа со сторон Октябрьского проспекта.

Когда: 16 июня, 17.00

Вход: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей