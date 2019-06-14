Троицкая суббота в Кирове - 2019: обычаи, традиции в день поминовения усопших

Троицкая родительская суббота - один из важных дней для православных христиан. В этот день люди посещают кладбища и поминают усопших родственников.

ТРАДИЦИИ

В день Троицкой субботы по давнему обычаю проводятся богослужения. Так, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавит службу в Троицком храме села Бахта.

- Начало водосвятного молебна состоится в 6.20 часов, - сообщают в Вятской и Слободской Епархии. - Встреча владыки произойдет в 6.40 часов. После Божественной литургии будет совершена панихида.

На панихиде в Троицкую субботу принято поминать не только усопших предков, но и всех христиан, независимо от причины их смерти. Обычно в этот день многие люди едут на кладбище, чтобы прибраться на могилах близких людей после зимы, возложить цветы, починить оградки. Для усопших оставляют еду.

Угощение имеет древнюю традицию, еще дохристианскую. Считается, что пищу, оставленную на могиле, может взять нищий или простой путник. Только съесть ее нужно, не выходя с кладбища.

Кроме того, существует обычай поминать усопших прямо на кладбище (что не находит поддержки у церкви) и продолжать поминовение дома. Среди традиционных блюд - блины, яйца, кутья и кисель. Некоторые готовят к этому дню другую выпечку: ватрушки и булочки. Кстати, вовсе не по-православному поминать усопших алкоголем. По давней традиции из напитков брали с собой на кладбище квас или простую воду, но никак не водку.

ПОГОДА

Всем, кто собирается поехать на кладбище 15 июня, лучше взять с собой дождевик или зонт. Погода обещает быть пасмурной и даже прохладной. Утром, когда большая часть людей собирается посетить могилы родственников, ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +10...+15 градусов. А вот днем, по прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», пойдет небольшой дождь, но станет теплее. Воздух прогреется до +16 градусов. К вечеру ожидается похолодание до +11...+15 градусов. А ночью возможны заморозки в воздухе и на почве.

АВТОБУСЫ

В Троицкую субботу запустят автобусы, на которых кировчане смогут добраться до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ. По сообщению администрации города Кирова маршруты будут следующими:

- Ул. Профсоюзная (у дома № 78, в районе перекрестка с ул. Карла Либкнехта) - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - «Улица Проезжая» - остановка «Троицкая церковь» - Макарьевское кладбище; в обратном направлении: Макарьевское кладбище - «Улица Проезжая» - «Улица Профсоюзная» - «Завод Красный инструментальщик» - теруправление Октябрьского района».

- Остановка «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по ул. Ленинградской), - Филейское кладбище.

- Остановка «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) - Южный обход - Федяковское кладбище.

Автобусы будут ходить по маршрутам с семи утра до трех часов дня. На это время в городе перекроют движение транспорта (кроме общественного) по улице Профсоюзной на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.