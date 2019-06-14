2019-06-14T13:25:33+03:00
Общество

Троицкая суббота в Кирове - 2019: обычаи, традиции в день поминовения усопших

В Троицкую субботу принято посещать кладбища и приводить в порядок могилы после зимы
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
По традиции, могилы в Троицкую субботу украшают цветамиПо традиции, могилы в Троицкую субботу украшают цветамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Троицкая родительская суббота - один из важных дней для православных христиан. В этот день люди посещают кладбища и поминают усопших родственников.

ТРАДИЦИИ

В день Троицкой субботы по давнему обычаю проводятся богослужения. Так, митрополит Вятский и Слободской Марк возглавит службу в Троицком храме села Бахта.

- Начало водосвятного молебна состоится в 6.20 часов, - сообщают в Вятской и Слободской Епархии. - Встреча владыки произойдет в 6.40 часов. После Божественной литургии будет совершена панихида.

На панихиде в Троицкую субботу принято поминать не только усопших предков, но и всех христиан, независимо от причины их смерти. Обычно в этот день многие люди едут на кладбище, чтобы прибраться на могилах близких людей после зимы, возложить цветы, починить оградки. Для усопших оставляют еду.

Угощение имеет древнюю традицию, еще дохристианскую. Считается, что пищу, оставленную на могиле, может взять нищий или простой путник. Только съесть ее нужно, не выходя с кладбища.

Кроме того, существует обычай поминать усопших прямо на кладбище (что не находит поддержки у церкви) и продолжать поминовение дома. Среди традиционных блюд - блины, яйца, кутья и кисель. Некоторые готовят к этому дню другую выпечку: ватрушки и булочки. Кстати, вовсе не по-православному поминать усопших алкоголем. По давней традиции из напитков брали с собой на кладбище квас или простую воду, но никак не водку.

ПОГОДА

Всем, кто собирается поехать на кладбище 15 июня, лучше взять с собой дождевик или зонт. Погода обещает быть пасмурной и даже прохладной. Утром, когда большая часть людей собирается посетить могилы родственников, ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет +10...+15 градусов. А вот днем, по прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», пойдет небольшой дождь, но станет теплее. Воздух прогреется до +16 градусов. К вечеру ожидается похолодание до +11...+15 градусов. А ночью возможны заморозки в воздухе и на почве.

АВТОБУСЫ

В Троицкую субботу запустят автобусы, на которых кировчане смогут добраться до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ. По сообщению администрации города Кирова маршруты будут следующими:

- Ул. Профсоюзная (у дома № 78, в районе перекрестка с ул. Карла Либкнехта) - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - «Улица Проезжая» - остановка «Троицкая церковь» - Макарьевское кладбище; в обратном направлении: Макарьевское кладбище - «Улица Проезжая» - «Улица Профсоюзная» - «Завод Красный инструментальщик» - теруправление Октябрьского района».

- Остановка «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по ул. Ленинградской), - Филейское кладбище.

- Остановка «Улица Кирова» (ул. Парковая, Нововятский район) - Южный обход - Федяковское кладбище.

Автобусы будут ходить по маршрутам с семи утра до трех часов дня. На это время в городе перекроют движение транспорта (кроме общественного) по улице Профсоюзной на участке от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На фестиваль «Гринландия» приедет Сергей Трофимов
Игорь Маковский: «Годовое общее собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде стало площадкой для укрепления взаимодействия с акционерами из разных регионов»
Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Кирова была превышена в три раза
В Кирове разыскивают родственников красноармейца, погибшего под Смоленском
Киров: журналисты оценили новые цифровые сервисы «Ростелекома»
Не согласен с наказанием: Шатохин планирует обжаловать приговор
Кировчан приглашают на встречу с артистами «Театра на Спасской»
Троицкая суббота - 2019 в Кирове: до Макарьевского, Федяковского и Филейского кладбищ будут ходить автобусы
Вода в Вятке не опасна для купания
В «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» подвели итоги экологического аудита подразделений Вятско-Полянских электрических сетей
Эвакуировано 23 человека: на улице Лепсе загорелась квартира
В Кирове 15 июня из-за шествия пивоваров перекроют улицу Карла Маркса
«Комсомолка» приглашает читателей на дегустацию
«Россети Центр и ПриволжьеКировэнерго» обеспечил мощностями молочные фермы в Орловском районе Кировской области
Погода на Троицкую субботу - 2019 в Кирове
«Уезжаю от вас с миллионом мурашек»: звезды поделились впечатлениями от Дня города в Кирове
Ландшафт на любой вкус: «Арт-сад» Вятского государственного университета отрыл летний сезон
В Кирове предприятие оштрафовали за незаконное строительство ЛЭП на особо охраняемой природной территории
Когда в Кирове закончатся заморозки