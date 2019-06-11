«Стоит невыносимый запах»: кто загрязняет воздух в Кирове и что с этим делать

Годами кировчане жалуются на зловоние, испускаемое нашими предприятиями. Особенно сильно оно ощущается ночью. И вроде бы такой активный напор со стороны общественности должен был привести к каким-то результатам. Однако, кажется, смрад только усиливается.

КОГДА ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

Даже не углубляясь в историю вопроса, можно легко на него ответить - давно. Это можно понять по регулярным отчетам областного Роспотребнадзора. Замеры атмосферного воздуха проводятся в разных точках города дважды в месяц. С апреля 2018 года (как раз, когда пришло тепло в область) жители города стали жаловаться на запах. Как тогда сообщили в ведомстве, наибольшее количество обращений пришло из юго-западного района города. Очередные замеры в июне 2018 года показали, что в некоторых местах Кирова предельно допустимая концентрация (ПДК) некоторых веществ превышена, что и служит источником запаха.

Что интересно, в отчетах Роспотребнадзора, опубликованных на сайте, отмечено: «По фактам превышений ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Кирова Управлением в 2015, 2016, 2017 годах проводились проверки ООО «ДИОН», как предприятия, являющегося наиболее вероятным источником выбросов «дурнопахнуших» веществ. Практически при всех проведенных проверках сотрудники Управления сталкиваются с противодействием своей законной деятельности». Надо отметить, что предприятие находится на улице Луганской, 53 - то место, которое жители города по привычке называют «БХЗ» и источником зловоний (видимо, не без оснований).

В 2018 году предприятию было направлено предписание об устранении нарушений по контролю за качеством атмосферного воздуха. Роспотребу пришлось через суд добиваться того, чтобы бездействие организации признали незаконным. Судя по тому же отчету, иск удовлетворили.

ОПЯТЬ НЕ ПУСТИЛИ

Здесь начинается все самое интересное: 8 мая управление вновь пишет об участившихся жалобах граждан. И опять же сообщает, что «можно с высокой долей вероятности констатировать, что основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе дурнопахнущими веществами (сероводородом) по-прежнему остаются предприятия, расположенные на промышленной площадке бывшего «биохимзавода», в частности ООО «ДИОН». Более того, эта организация выбрасывает в воздух аммиак, метантиол, этантиол, которые тоже не ромашками пахнут.

Специалисты пытались организовать 1 апреля плановую проверку предприятия, но не вышло. Руководство уклонилось от нее. Из-за чего на само общество с ограниченной ответственностью и генерального директора Владимира Рязанова составлены шесть административных протоколов по ч. 1 ст. 19.4.1 «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля». Должностным лицам за подобные правонарушения грозит до четырех тысяч рублей штрафа, а юридическим - до десяти тысяч.

Но в Управлении обещают, что будут продолжать мониторинг выбросов и пытаться нормализовать ситуацию.

ПРОВЕРИЛИ САМИ СЕБЯ?

На официальном сайте организации 23 мая появилось сообщение о том, что на предприятии проведен контроль атмосферного воздуха. Более того, сообщается, что результаты положительные.

Самое интересное: проверку проводил эколого-аналитический центр, зарегистрированный по тому же адресу, что и предприятие.

ОФИЦИАЛЬНО

В правительстве области прекрасно знают о проблеме. О чем активно пишут в социальных сетях. Так на комментарий одного из пользователей в официальной группе губернатора Кировской области Игоря Васильева по поводу неприятного запаха был дан ответ от имени Министерства охраны окружающей среды Кировской области: «4 июня в прокуратуре Кировской области прошло межведомственное совещание с привлечением сотрудников правоохранительных и природоохранных органов для выработки единого механизма реагирования по вопросу возникновения неприятных запахов. На заседании решено, что Управление Роспотребнадзора направит материалы проведенных замеров в УМВД региона для проведения доследственной проверки.

В настоящее время по данному факту в городе Кирове управлением Росприроднадзора по Кировской области проводится внеплановая выездная проверка, которая согласована с прокуратурой».

Получается, раз уж у Роспотребнадзора не получилось добиться справедливости и благополучия граждан - в дело вступает Росприроднадзор. И если говорится о некой внеплановой проверке, то у властей есть, как минимум, предположения, откуда появился запах. Хотя, конечно, эти предположения надо закрепить официально.

«ДАВНО ТАКОГО НЕ БЫЛО»

Наверняка, каждый житель нашего города жаловался (хотя бы своему соседу) на зловония. Но более активные идут дальше. Жалобы доходят до депутатов. Да что уж там говорить — сами все чувствуют!

- Давно такого не было и вот опять, как говорится, - пишет на своей страничке в соцсетях депутат кировской Гордумы Михаил Ковязин. - Дышать у нас на Филейке невозможно. Чем пахнет, вы и так сами понимаете. По сообщениям СМИ, Роспотребнадзор организовал замеры. Результаты поражают - на нескольких улицах концентрация опасных для здоровья веществ превышает норму в 1,2 и даже в 3,3 раза!

Ковязин решил выяснить, что же делается для урегулирования сложившейся ситуации. Поэтому он отправил запрос на имя главы Роспотребнадзора. Депутат просит прояснить ситуацию с предполагаемым загрязнителем воздуха - ООО «ДИОН», а также приостановить деятельность тех предприятий, которые являются «источниками выбросов ядовитых веществ в атмосферу».

Пожалуй, даже если будет дан официальный ответ на этот вопрос, кировчане не перестанут жаловаться. Ведь нужны еще и определенные действия, которые позволят улучшить окружающую горожан среду.