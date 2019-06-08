«Нужно привлекать предприятия»: кировские колонии превращаются из мест лишения свободы в предприятия

Вся суть уголовно-исполнительной системы заключается в исправлении. Многое делается для этого в наше время. Колонии сейчас, конечно, не люксовые апартаменты, но и не бараки, как было несколько десятков лет назад. В наши дни условия жизни становятся лучше, а исправление выходит на новый уровень – приходит понимание того, что человек после отбытия наказания также остается человеком и ему нужно продолжать жить. Поэтому нередки случаи, когда в колониях создаются небольшие хозяйства.

ОБУЧАЮТ ПРОФЕССИЯМ

Таким образом решаются сразу две проблемы: поставка продуктов для нужд колонии и исправление через труд. О пользе последнего говорят много и часто. Ведь работа приучает к дисциплине, а также дает навыки, которые могут пригодиться в будущем. Во многих колониях, в том числе в Кировской области, действуют филиалы школ или училищ, которые дают возможность получить полезные профессии: электрика, сварщика, швеи, повара, парикмахера, станочника, слесаря-сантехника, стропальщика, каменщика, токаря и многие другие. В нашей стране общество нередко ставит крест на тех, кто прошел через места лишения свободы. В ответ эти люди ставят крест на здоровом обществе. Круг замыкается - бывший осужденный вновь становится отбывающим наказание.

- Далеко не все встают на путь исправления, некоторые возвращаются снова к жизни, отгороженной от мира высоким забором с колючей проволокой. К сожалению, конечный результат не только от нас зависит. Он зависит, в большей степени, от социума, куда попадает вчерашний осужденный. Действительно, большая часть наших «клиентов» пошла на повторное совершение преступления умышленно, осознанно. Для таких людей тюрьма – родной дом, куда они возвращаются раз за разом на своем длинном жизненном пути, - отметил начальник ИК-6 УФСИН России по Кировской области Александр Бибик.

Это помещение не отличить от склада какого-нибудь магазина спецодежды. А ведь все вещи изготовлены руками осужденных!

НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

У людей складывается мнение, что если здесь находятся самые отъявленные негодяи и преступники, то и условия их содержания должны быть соответствующими. На самом же деле все далеко не так. В учреждении кипит своя жизнь. Это и производственные процессы, и воспитательная работа с контингентом. Здесь люди, которые когда-то оступились, совершили преступление. Но они не дьяволы во плоти.

В колониях УФСИН по Кировской области пытаются разорвать эту череду перерождений, когда девизом жизни становится фраза из фильма: «Украл - выпил - в тюрьму…». Не последнюю роль в этом играет трудовая деятельность осужденных, а также обучение новым профессиям и воспитательная работа. В исправительной колонии особого режима на этом поприще уже добились немалых результатов. На начало июня там отбывало наказание порядка 976 осужденных. Из них - 98% трудятся, 2% - пенсионеры, либо не могут работать по состоянию здоровья.

Начальник колонии Александр Бибик - настоящий крепкий хозяйственник. Осужденные под его руководством занимаются различными производствами. В колонии есть швеи, кочегары, столяры, фермеры, повара. - На 2019 год у нас есть перспектива - освоить обучение людей новым профессиям, - рассказал полковник внутренней службы Александр Бибик. - Среди осужденных появятся стропальщики, электрики, сварщики, каменщики. Но на этом руководство колонии не планирует останавливаться. В скором времени здесь откроют небольшую птицеферму. Хотят разводить несушек. По подсчетам начальника колонии, даже если десяток яиц выставлять по 40-45 рублей на продажу (а это цены 2012 года), то все равно предприятие будет приносить прибыль. Хотя будут продаваться только излишки – основная часть пойдет на питание осужденным.

ЗАРПЛАТА

Для осужденных труд - не развлечение. Работа для многих из них является отдушиной, здесь возможно общение с коллективом. Люди могут свободно между собой общаться, делиться впечатлениями, ну и, как сами они говорят, - время пролетает быстрее, когда ты занят на работе.

Также имеется возможность погашать иски и помогать родным и близким. Многие осужденные отправляют заработанное денежным переводом своим пожилым родителям. Зарплата (у тех, кто работает на сдельной оплате труда) может быть вполне приличной, особенно с учетом ситуации. Все зависит от осужденного, его трудовых навыков, выполнения норм выработки. Так, в ИК-6 средняя зарплата - более 11 тысяч рублей. По максимуму осужденные в колонии получают 20 тысяч рублей. Только на зарплаты промышленного сектора (швеи, лесопилка) в мае этого года было выделено 1,8 миллионов рублей. А есть еще большое подсобное хозяйство с теплицами и свинофермой, где осужденные также получают зарплаты. В целом, за пять месяцев текущего года, оборот продукции составил 10 миллионов рублей.

ОДЕЖДА НА ПРИЛАВОК

Похожая ситуация складывается и в ИК-17 (колония общего режима). Если в ИК-6 находятся те, кто не уже раз оказывался «за периметром», то в ИК-17 осужденные отбывают наказание впервые. Людей гораздо меньше и сроки у них не такие большие: часто суд идет на смягчение наказания, если человек оступился первый раз. Но предприятия здесь тоже имеются. В колонии разводят кроликов и свиней. Сейчас поголовье первых составляет порядка 160 единиц, а вторых - более 40. За всеми ухаживают осужденные. Есть швейный и деревообрабатывающий цеха, налажено производство продуктов питания для внутрисистемных нужд (сосиски, тушенка), подсобное хозяйство. Работники шьют форму, спецодежду, спортивный инвентарь, обшивку для кресел и столов, форменное обмундирование, а также предметы вещевого довольствия осужденных.

За 4 месяца этого года выпуск товаров и услуг составил 11.8 млн. рублей (деревообработка 4 млн., продукты питания 3.5 млн., швейные изделия 3 млн).

В колонии привлечены к труду 80% работоспособных осужденных.

ТАЛАНТЫ НА КОНВЕЙЕРЕ

Получается, что современные колонии во многом автономны. Они производят продукты и одежду, обеспечивают себя отоплением. Но кое в чем они, все же, нуждаются.

- Для работы с колониями нужно привлекать предприятия, инвесторов, - поделился своим мнением член Общественной совета при УФСИН России по Кировской области Сергей Бронников. - Среди осужденных немало трудоспособных людей. Но этого мало. По мнению общественника, внутри колонии производство тоже нужно кому-то развивать. У руководства не всегда на это хватает времени: ведь оно должно заботиться сразу обо всем. А вот талантливые предприниматели, которые по воле судьбы оказались в колонии, могли бы направить дело в нужное русло.

За такую фигурку некоторые люди отдали бы большую сумму денег - лишь бы она стояла у них в садуФото: Евгений ДЕМИХОВ

Так, некоторые осужденные занимаются различными ремеслами, например, резьбой по дереву. Фигуры, которые они изготавливают, впору в музеях выставлять, но часто они не покидают периметра колонии. Многие дорого дали бы за то, чтобы поставить у себя в саду резную скамеечку или медведя, а такие изделия, при должном усилии, вполне можно изготовить за неделю-другую.

При грамотном сотрудничестве выигрывает не только колония и сторонняя организация, но и те люди, которые впоследствии будут покупать продукцию, выпускаемую исправительными учреждениями.