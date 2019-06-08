2019-06-08T19:09:48+03:00
Общество

«Нужно привлекать предприятия»: кировские колонии превращаются из мест лишения свободы в предприятия

«Комсомолка» побывала в колонии особого режима, где работают осужденные и узнала, зачем там нужны бизнес-партнеры
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Только караульные вышки и колючая проволока, виднеющиеся вдалеке дают понять, что здесь не садовый участокТолько караульные вышки и колючая проволока, виднеющиеся вдалеке дают понять, что здесь не садовый участокФото: Евгений ДЕМИХОВ
Изменить размер текста:

Вся суть уголовно-исполнительной системы заключается в исправлении. Многое делается для этого в наше время. Колонии сейчас, конечно, не люксовые апартаменты, но и не бараки, как было несколько десятков лет назад. В наши дни условия жизни становятся лучше, а исправление выходит на новый уровень – приходит понимание того, что человек после отбытия наказания также остается человеком и ему нужно продолжать жить. Поэтому нередки случаи, когда в колониях создаются небольшие хозяйства.

ОБУЧАЮТ ПРОФЕССИЯМ

Таким образом решаются сразу две проблемы: поставка продуктов для нужд колонии и исправление через труд. О пользе последнего говорят много и часто. Ведь работа приучает к дисциплине, а также дает навыки, которые могут пригодиться в будущем. Во многих колониях, в том числе в Кировской области, действуют филиалы школ или училищ, которые дают возможность получить полезные профессии: электрика, сварщика, швеи, повара, парикмахера, станочника, слесаря-сантехника, стропальщика, каменщика, токаря и многие другие. В нашей стране общество нередко ставит крест на тех, кто прошел через места лишения свободы. В ответ эти люди ставят крест на здоровом обществе. Круг замыкается - бывший осужденный вновь становится отбывающим наказание.

- Далеко не все встают на путь исправления, некоторые возвращаются снова к жизни, отгороженной от мира высоким забором с колючей проволокой. К сожалению, конечный результат не только от нас зависит. Он зависит, в большей степени, от социума, куда попадает вчерашний осужденный. Действительно, большая часть наших «клиентов» пошла на повторное совершение преступления умышленно, осознанно. Для таких людей тюрьма – родной дом, куда они возвращаются раз за разом на своем длинном жизненном пути, - отметил начальник ИК-6 УФСИН России по Кировской области Александр Бибик.

Это помещение не отличить от склада какого-нибудь магазина спецодежды. А ведь все вещи изготовлены руками осужденных!

Это помещение не отличить от склада какого-нибудь магазина спецодежды. А ведь все вещи изготовлены руками осужденных!

НУЖНЫЕ ПРОФЕССИИ

У людей складывается мнение, что если здесь находятся самые отъявленные негодяи и преступники, то и условия их содержания должны быть соответствующими. На самом же деле все далеко не так. В учреждении кипит своя жизнь. Это и производственные процессы, и воспитательная работа с контингентом. Здесь люди, которые когда-то оступились, совершили преступление. Но они не дьяволы во плоти.

В колониях УФСИН по Кировской области пытаются разорвать эту череду перерождений, когда девизом жизни становится фраза из фильма: «Украл - выпил - в тюрьму…». Не последнюю роль в этом играет трудовая деятельность осужденных, а также обучение новым профессиям и воспитательная работа. В исправительной колонии особого режима на этом поприще уже добились немалых результатов. На начало июня там отбывало наказание порядка 976 осужденных. Из них - 98% трудятся, 2% - пенсионеры, либо не могут работать по состоянию здоровья.

Начальник колонии Александр Бибик - настоящий крепкий хозяйственник. Осужденные под его руководством занимаются различными производствами. В колонии есть швеи, кочегары, столяры, фермеры, повара. - На 2019 год у нас есть перспектива - освоить обучение людей новым профессиям, - рассказал полковник внутренней службы Александр Бибик. - Среди осужденных появятся стропальщики, электрики, сварщики, каменщики. Но на этом руководство колонии не планирует останавливаться. В скором времени здесь откроют небольшую птицеферму. Хотят разводить несушек. По подсчетам начальника колонии, даже если десяток яиц выставлять по 40-45 рублей на продажу (а это цены 2012 года), то все равно предприятие будет приносить прибыль. Хотя будут продаваться только излишки – основная часть пойдет на питание осужденным.

ЗАРПЛАТА

Для осужденных труд - не развлечение. Работа для многих из них является отдушиной, здесь возможно общение с коллективом. Люди могут свободно между собой общаться, делиться впечатлениями, ну и, как сами они говорят, - время пролетает быстрее, когда ты занят на работе.

Также имеется возможность погашать иски и помогать родным и близким. Многие осужденные отправляют заработанное денежным переводом своим пожилым родителям. Зарплата (у тех, кто работает на сдельной оплате труда) может быть вполне приличной, особенно с учетом ситуации. Все зависит от осужденного, его трудовых навыков, выполнения норм выработки. Так, в ИК-6 средняя зарплата - более 11 тысяч рублей. По максимуму осужденные в колонии получают 20 тысяч рублей. Только на зарплаты промышленного сектора (швеи, лесопилка) в мае этого года было выделено 1,8 миллионов рублей. А есть еще большое подсобное хозяйство с теплицами и свинофермой, где осужденные также получают зарплаты. В целом, за пять месяцев текущего года, оборот продукции составил 10 миллионов рублей.

ОДЕЖДА НА ПРИЛАВОК

Похожая ситуация складывается и в ИК-17 (колония общего режима). Если в ИК-6 находятся те, кто не уже раз оказывался «за периметром», то в ИК-17 осужденные отбывают наказание впервые. Людей гораздо меньше и сроки у них не такие большие: часто суд идет на смягчение наказания, если человек оступился первый раз. Но предприятия здесь тоже имеются. В колонии разводят кроликов и свиней. Сейчас поголовье первых составляет порядка 160 единиц, а вторых - более 40. За всеми ухаживают осужденные. Есть швейный и деревообрабатывающий цеха, налажено производство продуктов питания для внутрисистемных нужд (сосиски, тушенка), подсобное хозяйство. Работники шьют форму, спецодежду, спортивный инвентарь, обшивку для кресел и столов, форменное обмундирование, а также предметы вещевого довольствия осужденных.

За 4 месяца этого года выпуск товаров и услуг составил 11.8 млн. рублей (деревообработка 4 млн., продукты питания 3.5 млн., швейные изделия 3 млн).

В колонии привлечены к труду 80% работоспособных осужденных.

ТАЛАНТЫ НА КОНВЕЙЕРЕ

Получается, что современные колонии во многом автономны. Они производят продукты и одежду, обеспечивают себя отоплением. Но кое в чем они, все же, нуждаются.

- Для работы с колониями нужно привлекать предприятия, инвесторов, - поделился своим мнением член Общественной совета при УФСИН России по Кировской области Сергей Бронников. - Среди осужденных немало трудоспособных людей. Но этого мало. По мнению общественника, внутри колонии производство тоже нужно кому-то развивать. У руководства не всегда на это хватает времени: ведь оно должно заботиться сразу обо всем. А вот талантливые предприниматели, которые по воле судьбы оказались в колонии, могли бы направить дело в нужное русло.

За такую фигурку некоторые люди отдали бы большую сумму денег - лишь бы она стояла у них в саду Фото: Евгений ДЕМИХОВ

За такую фигурку некоторые люди отдали бы большую сумму денег - лишь бы она стояла у них в садуФото: Евгений ДЕМИХОВ

Так, некоторые осужденные занимаются различными ремеслами, например, резьбой по дереву. Фигуры, которые они изготавливают, впору в музеях выставлять, но часто они не покидают периметра колонии. Многие дорого дали бы за то, чтобы поставить у себя в саду резную скамеечку или медведя, а такие изделия, при должном усилии, вполне можно изготовить за неделю-другую.

При грамотном сотрудничестве выигрывает не только колония и сторонняя организация, но и те люди, которые впоследствии будут покупать продукцию, выпускаемую исправительными учреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Битва ди-джеев, пионеры и флешмоб – в Новосибирске отметят юбилей Сталина
В центре города пройдет праздник в честь вождя. Организаторы готовят площадки «Товарищ Сталин — лучший друг физкультурников», «Сталин и культура», «Сталинская экономика — было дело и цены снижали»
Новости 24
В Киров вернулись участники Великорецкого крестного хода
Присвоил 400 миллионов рублей дольщиков: дело застройщика ЖК «Виктория» передали в суд
В районе нового моста в Кирове стреляют по машинам
Кировская область заняла первое место в крупнейших IT-соревнованиях для старшего поколения
Россия - Европа: рифмующиеся ценности
«Передвигаются автостопом»: в Кировской области разыскивают четырех девушек-подростков
Аврам Симич из Сербии рассказал об учебе в Вятском государственном университете и дальнейших жизненных планах
В Кирове двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа
«Ростелеком» прогнозирует в течение двух лет запуск первых коммерческих сервисов с использованием квантового шифрования
Объединение Северной больницы и городской больницы №6 подтвердилось
Дети сотрудников филиала «КЧХК» отправились на летний отдых в лагерь «Юность»
«Россети» - единое имя электросетевого комплекса России
Сладкая парочка: две веретеницы разомлели на солнышке
На осужденную из Кировской колонии завели дело за ложный донос на сотрудников колонии
Кировский застройщик готов продать земельные участки, чтобы завершить строительство проблемных домов
YADRO «ИКС Холдинга» создаст инновационные инфраструктурные продукты для МегаФона
В Кирове могут появиться автобусы марки КАМАЗ
В Кирове мотоциклиста после столкновения с иномаркой отправили в больницу с переломами
МегаФон соединит океаническим оптоволокном Европу и Азию
Погода в Кирове на выходные 8-9 июня: 25-градусная жара без гроз и дождей
90 юных кировчан удостоились звания «Гордость Вятки»
В Великорецком собралось 38 тысяч паломников
В Кирове бухгалтер обманула три школы на 700 тысяч рублей и получила год условно
Губернатор Кировской области Игорь Васильев и генеральный директор «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подписали соглашение о развитии электросетевого комплекса региона
«УРАЛХИМ» приступит к переработке фосфогипса в Воскресенске
За кражу 10 тысяч рублей жителя Котельнича отправят в колонию строгого режима на 4 года
«УРАЛХИМ» рассказал о развитии мировой химической индустрии