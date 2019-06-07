«Сложила косточки в цифры»: кошка помогла семье выиграть в лотерею

Семейная пара из Кирова выиграла в лотерею крупную сумму денег. А помогла им в этом - рыжий котенок Зина. О счастливчиках рассказали в пресс-службе одной из государственных лотерей.

Местная жительница Наталья работает санитаром в детском доме. Ее муж Аркадий Филиппов - машинист буровой установки. Кировчанин уверен, что раз в год ему крупно везет. Главное, не проморгать знак, который предвещает удачу.

На этот раз, мужчина увидел доброе предзнаменование в игре домашнего любимца. Котенок Зина вдруг, играя, выложила из косточек цифры. Как выяснилось позднее, Аркадий не прогадал. Этот знак принес его семье выигрыш суммой 611 111 рублей.

- Мы варили курицу, - поделился воспоминаниями кировчанин. - Косточки отдали котенку. Она во время игры выложила из них цифры: три, семь и девять.

Тогда жителю города пришла идея отправиться на почту и купить лотерейные билеты. А именно, третий, седьмой и девятый из пачки. Билеты оказались выигрышными. Почему Аркадий решил именно таким образом применить «знак» не может объяснить ни он, ни его жена.

- Не понимаю, как к мужу пришла эта идея, - удивляется Наталья. - Он ничего не сказал, просто резко поехал за билетами. И выиграл! Хотя раньше никогда в лотереях мы не участвовали.

Свой выигрыш победители решили положить на банковский счет. В дальнейшем семья собирается копить деньги на отдельную квартиру.