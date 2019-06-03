Пульс весны 2019: первый приговор живодеру, возвращение реликвии на родину и трагические смерти

Март, апрель и май успели порадовать и огорчить и даже заставили задуматься. Весна выдалась насыщенной на события. Некоторые из них невозможно однозначно оценить. Например, не у всех вызывает воодушевление установка памятника Сталину, а некоторые считают его одним из самых великих людей. Или резонансное дело Михаила Шатохина. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Что хорошо - виновного нашли. Но не все считают такое наказание достаточным за гибель маленького ребенка.

ПОДАРИЛИ НОУТБУК

Вот уж, на самом деле добрая история приключилась в Кирове под конец марта. Виктор Казаковцев, больше известный как Вятский модник, получил в подарок ноутбук. До этого он прошел компьютерные курсы и ежедневно ходил в библиотеку, чтобы воспользоваться интернетом: посмотреть на мировые шедевры живописи. Сейчас же Виктор Сергеевич может заниматься этим не выходя из дома.

ЭХО ТРАГЕДИЙ

Мало кто успел забыть февральскую трагедию, когда мать оставила свою дочь на неделю одну в квартире. Еще не закончено следствие по этому делу. Но буквально через месяц стало известно еще об одной такой истории.

31 марта 22-летняя мать оставила двух- и трехлетнего малышей одних в комнате коммунальной квартиры. Ее не было почти весь день. К счастью, соседи обеспокоились состоянием детей и позвонили бабушке, а та уже вызвала полицию.

МЕМОРИАЛ

Равнодушных в подобных историях мало, поэтому группа инициативных кировчан решила поставить в городе памятник. Он должен напоминать всем людям о беззащитности детей и об ответственности взрослых.

Инициаторы уже пообщались с представителями администрации города, выбрали эскизы и наметили план действий. Сбор средств на установку пока не ведется.

АМОРАЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

Фельдшер и врач пришли к двум пожилым сестрам, сделали им снотворные уколы и обокрали. Один из медиков уже был в этой квартире в составе бригады скорой помощи. Он-то и приметил, где могли храниться ценные вещи.

Только спустя день старушки поняли, что их обманули и обчистили. Они обратились в полицию. Злоумышленников нашли и завели на них дело по статье «Разбой».

НАКАЗАЛИ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ

Впервые в Кировской области живодер получил реальный срок. За этой историей следили многие. 41-летний житель Мурашей зверски избил дворнягу и выбросил ее вместе со щенками в мусорный контейнер.

К счастью, животных нашли. Их отправили в клинику и вылечили. Но на этом волонтеры не остановились. Они написали заявление в полицию. Силовики нашли изверга. Его судили по статье «Жестокое обращение с животными». Суд вынес решение - два года лишения свободы в колонии-поселении.

ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ

В конце апреля кировчан поразила новость: на территории региона планируется объект по переработке отходов I - II классов. Его создадут после перепрофилирования «Марадыковского». Пропускная способность предприятия будет порядка 50 тысяч тонн в год.

Кировчане выступили против такого решения и создали петицию. Более 40 тысяч человек подписались под ней. Жители региона требуют от властей запретить ввоз опасных веществ в Кировскую область и утилизацию их.

ПАМЯТЬ

Май - один из самых значимых месяцев для нашей страны. День Победы объединяет сотни тысяч людей. Кировчане уже который год подряд выходят на поддержку акции «Бессмертный полк». В шествии принимали участие восемь тысяч жителей города.

Не менее важным стало событие, произошедшее чуть раньше - 25 апреля. В этот день Кирову передали на вечное хранение масштабную копию Знамени Победы. Долгое время инициативная группа бьется за историческую справедливость: наш земляк Григорий Булатов первым водрузил полотнище на Рейхстаг, о чем уже многие годы умалчивается. В 84-ю годовщину события Кировская область стала на шаг ближе к тому, чтобы героя признала вся страна.

ПОГОДА

В этом году зима была самой снежной за последние 17 лет. Вот и весна решила не отставать. Правда, «минус» резко сменился на «плюс» и в итоге майская жара побила температурный рекорд последних семи десятков лет. Столбик термометра достиг отметки +31 градус.

Но и на этом май решил не останавливаться. Вслед за нестерпимой жарой по области прокатилась волна гроз. Первым под удар попал Омутнинск. Там после ливней у многих жителей смыло посаженные грядки. А в конце мая, буквально за день до лета, область поразила история о том, что в Лузе 14-летняя девушка погибла во время грозы. Подростку преграждали путь провода, которые оборвало упавшим деревом. Девушка попыталась их убрать, но погибла от удара током.

ДЕТЕКТИВ С ИКОНОЙ

Эта история длилась целых 38 лет и закончилась там же, где началась. Из Покровского храма города Советска в 1981 году, группа воров-гастролеров украла икону XIX века. Преступников нашли и судили. А реликвия хранилась в заброшенном хранилище для вещдоков тульского УМВД.

В 2014 году полицейские нашли икону во время осмотра старых помещений. Попытались узнать, как же она там оказалась. Сотрудники УМВД раскопали в архивах историю находки и решили вернуть ее на законную родину, что и произошло 30 марта.