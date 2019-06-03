Погода в Кирове на июнь: самый теплый месяц за последние четыре года

Синоптики предсказывают: июнь в 2019 году будет одним из самых спокойных (в плане погоды) месяцев за прошедшие четыре года. По прогнозам, даже количество осадков не должно превысить норму. Вот только есть опасения, что вся норма может выпасть за время одной грозы.

«ГРОЗНАЯ» НЕДЕЛЯ

Первые дни июня ожидаются пасмурными. Существует большая вероятность прохождения гроз. В понедельник и вторник, 3 - 4 июня, дневная температура в Кировской области может опуститься до +14...+19 градусов.

С 6 июня на Западе европейской части России усилится блокирующий циклон, а над Западной Сибирью сформируется высотная ложбина. Оба этих фактора могут сильно повлиять на погоду в течение последующих пяти дней. По одним предположениям, в Кировскую область будут поступать теплые массы воздуха, что будет удерживать температуру на уровне +30 градусов.

А вот по другим прогнозам, если регион попадет на восточную периферию антициклона, жары может и не быть. Более того, среднесуточная температура воздуха станет еще ниже. Правда, синоптики не уточняют, насколько.

И ВСЕ ЖЕ - ПОХОЛОДАНИЕ

- Согласно долгосрочному прогнозу, во второй декаде месяца температура в среднем будет чуть ниже нормы, - пишут в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - Это произойдет из-за разрушения блокирующего антициклона над Западом европейской территории России.

К счастью, похолодание продлится недолго. В третьей декаде июня тепло вернется в Кировскую область. Воздух в эту десятидневку будет выше нормы на 1-2 градуса. Этот период, согласно долгосрочному прогнозу, будет самым теплым (речь идет только об июне).

Метеорологи сообщают, что за месяц в области не ожидается заморозков или продолжительной тридцатиградусной жары. Не исключается возникновение локальных аномалий вроде града, ливней, шквалов и смерчей.

НАПОМНИМ

В конце мая Кировская область попала под удар погоды. Некоторые населенные пункты региона подтопило. Жители области сообщали о частых падениях деревьев. А в Лузе из-за грозы погибла девушка. Ее ударило током, когда она попыталась убрать с дороги упавший провод ЛЭП.