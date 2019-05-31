Николай Худанин: «Рано или поздно все получится, как я хочу!»

1 июня в Кировском драматическом театре премьера: спектакль по бессмертному произведению великого Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Фарсовую комедию труппа начала оттачивать еще в феврале. И вот, впереди кировчан ждут три дня в 142 театральном сезоне, когда на сцене можно будет увидеть эту постановку.

О работе над «Вишневым садом», других ролях и целях рассказал полюбившийся зрителю за три сезона актер Николай Худанин.

«КАК ЗДОРОВО, ЕСЛИ БЫ Я СТАЛ АРТИСТОМ»

Наиболее значимые роли Николая – это Граф Анненков в спектакле «1825. Запрещенный роман, Котэ в комедии-водевиле «Ханума», Александр в драме «Тихий шорох уходящих шагов». Сейчас Николай репетирует роль Пети Трофимова в спектакле «Вишневый сад».

– Помню, как после просмотра фильма «Бриллиантовая рука» с Андреем Мироновым подумал: «Как здорово, если бы я был артистом, но, наверное, никогда им не буду», - рассказал нам Николай. - Правда, так и подумал. Время шло, я страстно хотел стать футболистом, даже ходил в секцию, но в итоге ничего не получилось. В восьмом классе случайно попал в театральную студию к педагогу Елене Владимировне Мальцевой, тогда я еще жил в Перми. Я очень благодарен ей: она многому меня научила…

О РОЛЯХ И ГЕРОЯХ

Как признался актер своей лучшей работой Николай Худанин считает роль в спектакле «Марьино поле». Напомним, что этот спектакль был осенней премьерой Драмтеатра. Художественный руководитель театра Евгений Ланцов поставил притча-путешествие по границам человеческого сознания, спектакль о любви – вечной, красивой, той, что вне времени и пространства.

– Эта пьеса ближе старшему поколению, ведь они лучше понимают все нюансы военной и послевоенной жизни, - подметил Николай. - Мы долго работали над образом диктора Левитана, было сложно повторить его голос и интонацию. Честно говоря, до сих пор недоволен, не скопировал так, как надо, но я все еще над этим работаю и думаю – рано или поздно все получится, как я хочу и как надо, то есть на 220 процентов.

Лучшей работой Николай считает роль в спектакле «Марьино поле». Фото: Вероника САЛАМАТОВА

А заинтересовала в спектакле тема памяти, потаенной русской души. Убедил замысел режиссера Евгения Ланцова и, наверное, просто сложился хороший ансамбль – один за всех и все за одного. Этот спектакль получил премию «Удача года», а наше маленькое трио (Владимир Жданов, Вячеслав Лысенков и я) получило спецприз правления Кировского отделения Союза театральных деятелей России. Ольга Вихарева за главную роль Марьи получила премию «Удача года» как лучшая актриса.

У многих артистов есть внутренние границы и рамки, за которое он не может или не хочет выйти. Это могут быть роли, амплуа, авторы, которые не по душе актеру. И он либо перебарывает себя и играет так, как не сыграл бы своего любимого персонажа или отказывается от роли.

В списке нежеланных ролей у Николая Худанина — пусто.

– Хочу сыграть все! - заявил актер театра. - Просто возникает другое, уже во время процесса: «Как это играть?», и начинается такая паника, особенно если роль не идет. Вот сейчас мы работаем над «Вишневым садом» Чехова, я получил роль Пети Трофимова. Конечно, хорошая роль, все роли у Чехова замечательные. Но как это играть? К примеру, я понимаю, какой человек Яша или Епиходов, а какой Петя – не понимаю, и вот до сих пор работаем, разбираемся. Некоторые роли не так легко даются, как хотелось бы, но я верю в то, что не ты выбираешь роль, а роль выбирает тебя, то есть она для чего-то мне дана в этой жизни и именно сейчас…

САМОАНАЛИЗ И ОБЪЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД

Оценивая проделанную работу, прежде всего свою драматический актер Николай Худанин старается быть объективным, максимально честным. Но сложно быть справедливым, когда оцениваешь самого себя. Ведь, кто бы что ни говорил, каждый сам для себя — лучший человек.

– Я стараюсь быть с собой честным, но думаю, что до конца все равно не буду объективным, потому что своя рубашка ближе к телу. Бывает, когда ты в три часа ночи не можешь уснуть после спектакля, думаешь: «Да, тут надо было так сделать, надо завтра попробовать сыграть по-другому, «покрутить». И тогда, погружаясь в анализ работы, мне кажется, становишься объективным. После хорошо сыгранного спектакля начинаешь чувствовать мир. Что-то новое понимать о себе, о жизни, об окружающих тебя людях. Поэтому я прибегаю к самоанализу постоянно. Скажу честно, это мой главный минус, он даже мешает иногда. Все должно быть в меру. А когда самоанализа слишком много, это тебя давит как артиста, как личность, загоняет в угол, создает какие-то новые страхи. Я борюсь с этим.

«Прелесть театра в том, что вы посмотрели сегодня «Марьино поле», а через неделю придете, и это будет совершенно другой спектакль». Фото: Вероника САЛАМАТОВА

Над одной ролью в театре работает не только актер, но и режиссер-постановщик, другие артисты и даже костюмеры с декораторами. В рождении, развитии и жизни героя важно все — советы и внутреннее ощущение.

- Моему другу я могу подсказать что-то. Конечно, он сам будет решать, послушать меня или нет. Обычно же старшее поколение дает нам ценные советы. Что касается своей роли, и если еще роль весомая, я могу и должен что-то предлагать. Прелесть театра в том, что вы посмотрели сегодня «Марьино поле», а через неделю придете, и это будет совершенно другой спектакль. Каждый артист, даже если он играет дерево №6, влияет на атмосферу, действие, на то, как спектакль повлияет на публику. Либо зритель уйдет окрыленным, воспарит над этим миром, либо уйдет и скажет: «Скукотень, зачем в театр пошел?». Все в руках артиста.

«НЕ БУДУ ГОВОРИТЬ «ХОЧУ». Я СДЕЛАЮ»

Помимо основной работы актером драматического театра, Николай Худанин еще и работает со студентами кономического факультета ВятГУ. Поставил с ними спектакль, хореографическую шутку по рассказу Чехова «Злой мальчик».

- Я и дальше хочу ставить спектакли. Очень хочу, - признается актер. - Есть много идей: «Горе от ума» А.С. Грибоедова, И.А. Бунин. Не буду говорить «хочу». Я сделаю. На данный момент просто нет команды артистов, которые смогли бы пойти за мной, да и мне еще не хватает профессионального опыта.

А на вопрос, что же еще вдохновляет артиста, откуда он черпает идеи и вдохновение, он ответил просто: источником вдохновения для Николая Худанина служит музыка и люди.

– Постоянно слушаю музыку, она подает мне идеи. Утром включаешь «Another day of sun» из «Ла-Ла Ленда» и думаешь: «Все, теперь можно вставать!». Вообще, слушаю разную музыку, начиная с нашей попсы, например, Басков, Киркоров, просто хочу на них пародию как-нибудь сделать, и заканчивая рок-музыкой. Нравится Hans Zimmer. Очень люблю Муслима Магомаева, Марка Бернеса, Эдуарда Хиля, Анну Герман. Конечно же, обожаю классическую музыку. Есть у меня привычка, если нахожу какой-нибудь хороший трек, то могу его слушать три дня или неделю. Но когда много хожу в наушниках, начинаю закрываться от мира, а это мне как артисту противопоказано. Артисту нужно наблюдать. Сколько разных людей ездит в автобусах, это же настоящий кладезь наблюдений: разные бабушки, мужчины. И я сейчас стараюсь ходить в театр без наушников, кстати, есть в этом и плюсы: думаешь о чем-то, и появляется много хороших, приятных мыслей.

ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДЯМ ТЕАТР?

– Думаю, кировскому зрителю сейчас особенно нужна надежда, - размышляет Николай. - И если мы играем спектакль, и он попадает в души, значит, мы делаем все правильно, мы на верном пути. В Советском союзе люди шли в театр за правдой жизни, но изменилось время, страна, менталитет. Раньше меня беспокоило, что на сцене присутствует эпатаж, грязь. После таких спектаклей хочется помыться, они какие-то эстетически грязные. Я думал, что с этим нужно бороться, громко говоря, спасать театр, но благодаря лекциям некоторых режиссеров, в том числе прекрасного артиста и худрука Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олега Меньшикова, понял, что все это пройдет само, никакой театр не надо спасать. Он сам спасется, и со временем вся эта грязь уйдет.

БЛИЦ

–А чего Вы больше всего боитесь в жизни?

– Ужасно боюсь змей. Когда был ребенком, смотрел по телевизору «Анаконду», там такая здоровая змея, которая всех ела… А еще боюсь (ну, раз такая пляска пошла) стать непутевым артистом. Это артист, который себя любит больше, чем искусство. Боюсь таким стать.

– Какие качества больше всего цените в людях?

– Честность, наверное, ценю больше всего, хотя правда иногда бывает очень жестокой. Ценю красоту, особенно в девушках. Не когда все выставлено напоказ «вот восхищайтесь мной!», а когда красота – от состояния души. Люблю в людях самоотдачу, доброту.

– Какой из замыслов Вы хотели бы воплотить в первую очередь?

– У меня есть мечта – сделать в фойе нашего театра спектакль «Горе от ума». Зрители бы, придя в театр, попадали на настоящий бал. Представьте: в центре зала играет оркестр, разливают и подают шампанское и чай. И в этой атмосфере начинается действие великой комедии…