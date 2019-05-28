Спектакль на паузу: чем закончится 142-й театральный сезон кировской «драмы»

Театральный сезон заканчивается в самую жаркую пору: когда у школьников начинаются каникулы, взрослые берут отпуска и готовы посвятить себя культурно-развлекательному отдыху. Но в конце июня театры показывают последние сезонные спектакли, закрывают свои двери и отправляются на гастроли.

Творческий сезон кировской «драмы» в этом году закончится премьерой «Вишневого сада» Чехова.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО

Прежде чем говорить о финальном аккорде в творческом сезоне и планах на будущее, необходимо вспомнить, что же было сделано.

В 142-м театральном сезоне, который пришелся на Российский год театра, кировская «драма» показала зрителю новые разножанровые спектакли. Среди них три постановки на малой сцене: «Змея золотая» режиссера Елены Ушатинской, «Уроки французского» Захара Пантелеева, «Марьино поле» Евгения Ланцова. Для совсем маленького зрителя драмтеатр поставил сказку «Дюймовочка», режиссером которой стал Захар Пантелеев. Взрослый зритель смог увидеть древнегреческую комедию «Лисистрата».

К праздничным датам театр провел и торжественные концерты: «Карнавальная ночь», «Формула любви» и «В ожидании Победы».

ЧЕХОВСКАЯ КОМЕДИЯ «ВИШНЕВЫЙ САД»

Перед каникулами в драмтеатре пройдут три показа премьерного спектакля «Вишневый сад». Работа над постановкой великого произведения Антона Павловича Чехова шла с февраля. Каждый из актеров, какой бы опыт за его плечами ни был, прошел длинный путь: от знакомства с ролью до бессонных ночей, проживаемых вместе с персонажами. Сейчас в театре работа кипит: выстраивается свет, примеряются костюмы, оттачиваются шаги, выискиваются тонкие нотки в поведении героев. Все с нетерпением ждут, когда зритель сможет увидеть и оценить проделанную работу.

- Все знают, что Чехов - наше все, что Чехов безумно интересен, - рассказала на пресс-конференции Народная артистка России и ведущая актриса «драмы» Наталья Исаева. - Чехов для меня - это бессонница, потому что даже ночью я репетирую: просыпаюсь и начинаю гонять в голове реплики. Просыпаюсь и понимаю, что я ничего не понимаю. У меня паника. С моим стажем работы… Я честно скажу, я не знаю, что увидит зритель. У нас главный режиссер (Евгений Ланцов. - Ред.), он ставит такие планки, до которых надо дотянуться, встать вровень. А тем более «Вишневый сад» - это комедия. Перед нами задача сделать очень острую фарсовую комедию. Вы не представляете, какой это страшный жанр для актера. Тут не соврать ни одной морщинкой на лице, а еще подать так, чтобы поняли и посмеялись. Для актера это испытание на прочность. Для меня это очень волнительно. Поэтому мы и не можем сказать, что увидит зритель. Надо прийти и посмотреть!

В роли Раневской- Народная артистка России Наталья Исаева. Вероника САЛАМАТОВА

Говорить много о «Вишневом саде» бессмысленно. Это бессмертное произведение, хоть отдаленно знакомое всем. Однако задуманная автором комедия драматургами и зрителями всегда воспринималась как драма: «А где смеяться-то?»

Нет ни одного театра, не ставившего «Вишневый сад». Но мало кому удавалось соблюсти традицию и понятным языком показать зрителю фарсовую комедию.

Получится ли это сделать кировским актерам, можно узнать, только придя 1, 2, 3 или 19 июня на первые показы премьерного спектакля.

ПОСТАНОВКИ ИЗ УФЫ И ТОЛЬЯТТИ

В рамках программы обмена в Киров в июне приезжают труппы двух театров: Государственного академического русского драматического театра Республики Башкортостан и Драматического театра «Колесо» имени народного артиста России Глеба Дроздова из Тольятти.

Свои лучшие, проверенные временем и зрителем постановки они покажут с 9 по 15 июня на сцене кировской «драмы».

Дворцовый мюзикл «Голубая камея»

Так, руководство нашего театра очень ждет костюмированный исторический мюзикл «Голубая камея». К спектаклю музыку написал Ким Брейтбург, слова - Карен Кавалерян. Впервые в Уфе он был поставлен десять лет назад, в 2009 году.

На сцене - Россия XVIII столетия. Балы, карнавалы, фейерверки - лишь верхушка айсберга из интриг и заговоров, которые кружат вокруг императрицы Екатерины II.

История дает нам на многие вопросы конкретные ответы, но почему бы не помечтать, не представить, как все могло бы произойти, если бы в ход истории вмешалась Ее Величество Любовь.

«Голубая камея» - самый масштабный спектакль башкирского театра. В нем задействован 41 актер, пошито около 170 костюмов! Спектакль пройдет 9 и 11 июня, в 18.00.

Дружеская комедия «Улыбайтесь, господа!»

Второй спектакль, который привезет к нам Уфимский театр, - это постановка по рассказам советского драматурга и киносценариста Григория Горина «Улыбайтесь, господа!». На театральных подмостках этот спектакль - редкость. А ведь он показывает эпизоды обычной жизни. Собралась в доме компания, сидя на кухне или в гостиной травит анекдоты, а кто-то сел в угол с гитарой и начал играть, другой приятель подходит, садится на край и начинает под лирический перебор струн рассказывать истории из жизни. Смех сменяется тишиной, она - историей. И все по кругу. Спектакль покажут 10 июня, в 18.00

«Доходное место» Островского

Эта пьеса была написана 150 лет назад. Но кажется, что люди совершенно не изменились. Им по-прежнему важны деньги: именно они мотивируют на многие человеческие поступки. А жизнь заставляет людей прогибаться, ломаться и сожалеть об этом.

Стыдно быть бедным и гордым, а честным и богатым - не получается. Знакомая для многих ситуация, не правда ли?

Спектакль о власти денег и беспомощности совести и чести можно будет посмотреть 13 июня, в 18.00.

Комедия «Чисто семейное дело»

В Киров приезжает и тольяттинская версия вятского «Клинического случая». У зрителей есть уникальная возможность сравнить мастерство режиссеров, костюмеров и актеров, работающих над спектаклем в Кировской и Самарской области. Все как и у нас: лондонская клиника в канун Рождества и очень сложная запутанная семейная история, из которой хочется поскорее выкрутиться.

Спектакль пройдет 14 июня, в 18.00.

«Серебряная ложка»

Завершающей международную программу по обмену спектаклями станет пьеса «Серебряная ложка» драматурга Ольги Степановой. В центре внимания - влюбленные, собирающиеся пожениться. Однако неожиданно накануне объявления о помолвке в дом к молодым заявляется бывший муж невесты. Уходя после короткой встречи, он оставляет в квартире серебряную ложечку, приносящую счастье. Вот только молодой паре оно приносит не счастье, а приключения и путаницу.

Завершающий спектакль состоится 15 июня, в 18.00.

В Уфе и Тольятти труппа Кировского драматического театра покажет три спектакля: «Земля Эльзы», «Вишневый сад» и «Семейка Краузе».

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО

О планах театралы, люди суеверные, рассказывать не любят. Зачем зрителю на словах знать то, что он увидит? Пусть придет и лицезреет уже готовую магию театра.

Поэтому о будущих постановках художественный руководитель театра рассказал вкратце и с улыбкой.

Во-первых, в начале осени кировчане увидят очередной премьерный спектакль. Став победителем конкурса по поддержке современной драматургии Минкульта России, театр поставит на основной сцене пьесу «Пикассо» Олега Багаева.

В начале весны театр показал эскиз спектакля, и теперь у труппы есть несколько месяцев, чтобы прекрасные наметки на постановку воплотить в жизнь.

Кроме того, до Нового года драмтеатр поставит еще два новых спектакля.

У одного из них пока еще нет названия, но он будет по мотивам произведения Владимира Гуркина, а о втором не знают даже директор и актеры театра. Художественный руководитель Евгений Ланцов держит все в секрете, обещая, что зритель будет удивлен.