2019-05-28T16:47:36+03:00
Общество

Объехать десять лагерей за день: как в Кировской области готовятся к летнему оздоровительному сезону

Спасатели, полиция, Роспотребнадзор, уполномоченный по правам ребенка - все пристально следят за безопасностью в лагерях
Евгений ДЕМИХОВ
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Для защиты детей предпринимается множество мерДля защиты детей предпринимается множество мерФото: Евгения ГУСЕВА
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Летняя оздоровительная кампания - 2019 началась 28 мая. В скором времени тысячи ребятишек поедут за город на отдых или будут ежедневно посещать лагеря дневного пребывания. Для их комфорта и безопасности из областного бюджета выделено 258 миллионов рублей. Многие детские лагеря после зимы проходят так называемую расконсервацию, что тоже предполагает определенные затраты. На координационном совещании Главного федерального инспектора по Кировской области обсуждались вопросы о подготовке лагерей к лету.

ПЕРСОНАЛ

Пристальное внимание многих надзорных органов обращено сейчас на организации, которые будут заниматься досугом детей.

- Процесс подготовки сейчас на стадии завершения, - сообщила замруководителя Роспотребнадзора по Кировской области Лидия Князева. - Мы проводим совещания с руководством лагерей, медицинскими работниками и другим персоналом.

Очень важную роль играет питание, поэтому в области составили реестр добросовестных поставщиков продуктов, с которыми впоследствии будут заключаться договоры. Есть и «черный список». Недобросовестных организаций, замеченных в поставках контрафакта, отныне не допустят к столовым лагерей.

Не обходится и без определенных трудностей. Для приема лагеря специалистам Роспотребнадзора нужно выезжать на места. В этом году не был определен порядок, в котором организации будут проверять, - это делается по заявке. Так, в иной день членам комиссии приходится объезжать сразу десяток организаций.

- График должен быть, чтобы не проспать, - отметил главный федеральный инспектор Владимир Климов. - А пока видно одно: организация хромает.

Кстати, специалисты проверяют людей, которые работают с детьми: изучают все вплоть до наличия медкнижек и отсутствия судимостей. Но не обходится без инцидентов. Как говорят сотрудники полиции, одним из самых распространенных видов нарушений среди работников лагерей и отдыхающих стали преступления против собственности. Мелкие кражи совершают представители и той, и другой стороны. Для этого здания и территории организаций оборудуют камерами видеонаблюдения. Вот только не везде это смогли сделать. Например, в трех детских лагерях до сих пор нет нужного оборудования.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Родители, отправляя детей в лагеря, хотят быть уверенными: ничто не омрачит отдыха. Однако есть тревожные нотки: Кировская область стала одним из трех регионов ПФО, где существуют проблемы с оповещением о пожарах.

- Было выявлено порядка 400 нарушений, - сообщил замначальника ГУ МЧС по Кировской области Константин Бармин. - К некоторым лагерям есть вопросы по системам оповещений, пожарному водоснабжению. В 11 организациях ведется наладка аппаратуры после расконсервации.

Со своей стороны спасатели сделали все, чтобы обезопасить жизни детей. Для оперативного реагирования на непредвиденные ситуации вблизи лагерей размещают дежурные пожарные расчеты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

258 миллионов рублей выделено на повышение комфорта и безопасности детей

59 317 школьников будут отдыхать в летних лагерях (загородных, дневного пребывания и палаточных)

24 тысячи из них находятся в трудной жизненной ситуации или состоят на учете в надзорных органах

515 кировских ребят будут отдыхать за пределами региона

515 мест отдыха организовано в регионе

20,5 тысяч рублей - средняя стоимость путевки

600 мест зарезервировано для детей на случай, если лагеря не будут готовы начать работу

ИСТОЧНИК KP.RU

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