2019-05-27T19:01:05+03:00
Общество

Главный следователь области за год заработал 3,3 млн рублей

В СУ СКР по Кировской области рассказали о доходах руководства
Евгений ДЕМИХОВ
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Глава ведомства заработал больше всех подчиненных. Фото: СУ СКР по Кировской областиГлава ведомства заработал больше всех подчиненных. Фото: СУ СКР по Кировской области
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Руководитель управления и два его заместителя в общей сложности получили порядка восьми с половиной миллионов рублей.

УЧАСТОК И ТРИ МИЛЛИОНА

Глава областного Следкома Айрат Ахметшин за 2018 год заработал 3,39 миллионов рублей. В его собственности есть только земельный участок на 233 квадратных метра.

У супруги руководителя ведомства хоть и меньший доход, но список недвижимости длиннее. Она задекларировала сумму 1,3 миллиона рублей, а также участок земли на 1469 «квадратов», хозпостройка на 126,7 квадратных метров, дом площадью 203,1 квадратных метров и три четверти квартиры на 148 квадратных метров.

ЗАМЫ

Помощники руководителя СУ СКР по Кировской области на двоих заработали пять миллионов рублей. Их годовой доход разнится примерно на 20 тысяч рублей.

Первый заместитель главы ведомства Марат Галиханов за 2018 год задекларировал 2,55 миллионов рублей. У него в собственности треть квартиры площадью 98,8 квадратных метров (еще две трети принадлежат жене и несовершеннолетнему ребенку), а также совместно с супругой он владеет другой квартирой на 109,9 «квадратов». Спутница жизни Галиханова имеет в собственности участок на тысячу квадратных метров, помещение для хранения овощей (12,8 квадратных метров) и недостроенное здание на 208,1 «квадрат». Также у супруги первого зама есть иномарка «Тайота Камри».

В списке недвижимости заместителя руководителя СУ СКР по Кировской области Андрея Ситчихина и его супруги нет квартир, домов и земельных участков. Видимо, живут они в квартире на 95 квадратных метров, которая находится у них в пользовании. Среди движимого имущества у Ситчихина машина «Киа Спортэйдж», два прицепа к «легковушкам» и снегоболотоход «Стелс». За 2018 год заместитель главы ведомства заработал 2,57 миллионов рублей. Его жена задекларировала доход в размере 635 тысяч рублей.

НАПОМНИМ

Недавно руководство Арбитражного суда Кировской области также отчиталось о своих доходах. Председатель и два его зама на троих получили 10,4 миллиона рублей за 2018 год. Их доход почти в семь раза меньше, чем доход самого богатого депутата региона Михаила Шихова. Он задекларировал сумму 73,96 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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