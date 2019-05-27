2019-05-27T18:28:53+03:00
Недвижимость

В Кировской области с июля «коммуналка» вырастет в среднем на 2,8%

Зато в РСТ пока не поступали заявки на повышение проезда
Евгений ДЕМИХОВ
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В следующем полугодии коммунальные услуги станут дорожеВ следующем полугодии коммунальные услуги станут дорожеФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Тарифы на газ, воду, электричество и прочую коммуналку зависят от многих факторов. В этом году по ним, а следовательно, и по нашим карманам ударила ставка НДС. Ее увеличение с 18 до 20% сказалось на цене за «коммуналку». Стоимость топлива тоже внесла свою лепту. Дрова, бензин, мазут, газ, уголь подорожали более чем в полтора раза. Так объясняют рост тарифов в Региональной службе тарифов по Кировской области (РСТ).

КАК СЧИТАЮТ

Существует два вида тарифов: экономически обоснованные и для населения. Первый считают исходя из расходов предприятий, он может расти неограниченно, и его применяют по отношению к юрлицам. Второй — для обычных граждан. Он рассчитывается с учетом предельных индексов роста платы по отношению к предыдущему году. Самое главное - второй вид тарифа ограничен предельным максимальным индексом роста платы, который устанавливается законом.

Разницу между первым и вторым видом предприятий выплачивает государство в виде субсидий. Как заявили в РСТ, в этом году их размер составит 1,2 миллиарда рублей. Тогда как, например, в 2015 году размер субсидий был 652 миллиона.

ЧТО НАСЧИТАЛИ

В итоге с 1 июля подорожает все: газ, вода, электроэнергия, тепло, обращение с ТКО. Тариф на все, кроме последнего, вырастет на 2,8%.

- Стоимость услуг КТК может измениться, - уточнил глава РСТ Максим Михайлов. - Так будет, если произойдет заключение концессии. Но на данный момент вопрос находится на стадии оформления документов.

С мусором тоже сейчас происходит не совсем понятная ситуация. С начала года его вписали в наши «платежки» и установили четкие цены: в Кирове и Кирово-Чепецке с «квадрата», в остальной части области - с человека. По планам РСТ, тариф должен вырасти на 4,5%, но в связи с изменением законодательства (сократилась ставка за негативное воздействие на окружающую среду) рост будет не таким значительным. Так, плата за ТКО увеличится на 1,5-2%.

Кстати, недавно стало известно, что Верховный суд России рассмотрит законность начисленных платежей за мусор. В апреле региональный суд уже обращался к этому делу. Тогда норматив был признан незаконным. Министерство ЖКХ Кировской области подало иск в следующую инстанцию. Если решение Верховного суда будет таким же, как и у областного, кировчане смогут получить перерасчет.

ТРАНСПОРТ

Удивительно, но в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Кирова повышали аж в 2017 году. До этого цены на билеты росли как на дрожжах. Сейчас плата на проезд в автобусе или троллейбусе по городу составляет 22 рубля. И, кажется, в ближайшее время не увеличится.

Руководитель РСТ пояснил, что «транспортники» не обращались с заявлением (и обоснованием) повышения платы. Поэтому в ближайшее полугодие цены не должны измениться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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