«Ожидается +27»: как легко пережить жару в квартире, офисе или на даче

До лета осталось меньше недели. И пусть кировчане уже испытали на себе аномальные летние температуры (в середине мая температура была выше климатической нормы на 5 градусов. - Ред.), да еще и с включенным в домах отоплением, все же не перестают надеяться, что заморозки и пасмурная погода отступит. Чтобы не быть застигнутыми врасплох тридцатиградусной жарой, «Комсомолка» подготовила несколько советов, как с комфортом пережить жару на улице, в квартире, офисе или на даче.

ОСТАВАЯСЬ В КВАРТИРЕ...

Самое пекло лучше всего переносить не на улице, а в прохладном помещении. Спасением может стать собственная квартира. Однако и там жара может испортить жизнь. Чтобы дом не превратился в парилку, необходимо соблюсти ряд простых правил.

Защита от солнечных лучей. Прежде всего, чтобы в квартире царила прохлада, задерните шторы или опустите жалюзи. Прямой солнечный свет может нагреть воздух в комнате еще на 3-10 градусов, превратив ее в настоящий парник. Однако, если вы противник плотных штор на окнах, купите отражающую пленку, которую необходимо наклеить на окна или пришить на шторы.

Режим проветривания. Даже если вам комфортно находиться в помещении с высокой температурой воздуха, проветривать его просто необходимо. Днем окна следует держать закрытыми - так горячий воздух не проникнет в квартиру. А вот рано утром или вечером лучше всего открывать настежь, спать тоже лучше с открытыми окнами: и вам крепче будет спаться, и наутро в помещении станет свежо.

Самодельный кондиционер. Чтобы почувствовать себя на лазурном берегу пляжа, обдуваемым легким бризом, купите домой вентилятор и поставьте под него или перед ним холодную воду или лед. Работая, вентилятор будет обдувать вас прохладным воздухом - лучшая практичная замена кондиционеру.

Чаще ходите в душ. Если есть возможность, чаще принимайте прохладный или теплый душ. И если первый вариант охладит вас, то второй обманет организм, создав иллюзию, что в комнате температура ниже, чем она есть.

Мокрое полотенце. В самый жаркий период дня оберните вокруг головы или шеи мокрое полотенце.

РАБОТАЯ В ОФИСЕ...

В жару хочется на море или хотя бы в бассейн, но не сидеть в душном офисе за работой.Фото: Тимур ХАНОВ

Нет косметике! Собираясь на работу, откажитесь от тонны косметики. Сделайте естественный макияж, избегая кремов: в жару под толстым слоем косметики коже будет тяжело дышать.

Не стоит употреблять в жару антидепрессанты.

Платки и веер. Носите с собой платочки или веер. Если в офисе вам станет плохо, то вы сможете смочить платок и сделать себе охлаждающий компресс.

Под рукой держите пульверизатор с водой. Периодически опрыскивайте себя и пространство вокруг - вам будет свежее.

В офисе хорошо иметь растения с большими листьями (бегония или фикус), оросив их водой, вы долго будете чувствовать свежесть.

ПУТЕШЕСТВУЯ НА МАШИНЕ…

Солнцезащитные шторы. На стекла автомобиля повесьте солнцезащитные шторки (часто они бывают на присосках). Они смогут снизить температуру в салоне на 5-7 градусов.

Холодильник для автомобиля. Отправляясь в жаркое дальнее путешествие, купите специальный холодильник для автомобиля, где можно хранить кубики льда или холодную воду. Льдом всегда можно протереть лицо и освежиться.

Эфирное масло. Для ароматизации автомобиля используйте эфирное масло хвойных деревьев. Именно запах хвои дает освежающий эффект.

КОПАЯ ГРЯДКИ НА ДАЧЕ…

В огороде, на даче или в саду нельзя забывать о часах работы: до 12.00 и после 17.00, о легкой одежде из натурального материала и головном уборе. Но есть еще два важных правила, о которых многие любители грядок забывают.

Запрет! Если на улице больше +23 градусов - из садового домика ни ногой! Работать в такую жару слишком опасно.

Через каждые полчаса-час необходимо возвращаться домой и выпивать по полстакана воды.

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Пейте воду! Самый простой способ охладиться - попить. Это может быть и простая вода, и чай со льдом. Пить надо небольшими глотками, чтобы не переохладиться и избавиться от жажды. Главными напитками жаркого лета считаются чай, минеральная негазированная вода, подсоленная вода, натуральные и прохладительные напитки. В жаркий день нельзя пить меньше 2,5 литра воды в день.

Меньше активности! Чтобы ваш организм не сдал, сократите физическую активность, дайте себе отдохнуть. Если у вас накопилось много дел, то встаньте раньше на час-другой и перенесите все свои дела на прохладное утро и вечер.

Как правило, в жару совершенно не хочется есть - и это абсолютно нормально. Однако голодать - тоже не вариант. Поэтому жареную, жирную, копченую пищу лучше заменить свежими фруктами, овощами или холодной закуской.

Не выходите на улицу в солнцепек - с 12.00 до 16.00. Рискуете получить солнечный или тепловой удар.

Нет вредным привычкам! В жаркое время года лучше отказаться от вредных привычек - курения и употребления алкоголя и кофе. Все это обезвоживает ваш организм и пагубно действует на сосуды. Слишком сладкие напитки тоже под запретом: от них повышается давление.

Носите светлую одежду из натуральных материалов. И обязательно хлопчатобумажный головной убор! Это защитит вас от солнечного, теплового удара и от излишнего потовыделения.