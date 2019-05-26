«Объект не проверяли, надзор не вернется»: кто отвечает за пожарную безопасность в «Алых парусах»?

Информация о пожарах в многоэтажках не ежедневно, но все-таки с завидной периодичностью мелькает в лентах наших новостей. Так, 19 мая вспыхнул жилой дом в Ростове-на-Дону. Спасатели успели эвакуировать всех жителей, однако четверо из них все-таки получили травмы. Незадолго до этого пожар случился в Ставропольском крае. Многоэтажка загорелась 6 мая в Железноводске. В страшном пожаре обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами, и жители оказались в западне. В итоге - 17 пострадавших и один погибший.

Возникают вопросы: а готов ли Киров к пожарам в многоэтажных зданиях? И что мы будем делать, если в городе загорится один из самых высоких жилых комплексов - ЖК «Алые паруса»? Ответы «Комсомолка» искала у сотрудников МЧС и правительства Кировской области.

КАК СПАСАЮТ ЛЮДЕЙ

Как выяснилось, тушение пожаров в многоэтажках во многом зависит от того, в каком месте возникло возгорание. Если пламя вспыхнуло на нижних этажах, то пожарные смогут быстро найти очаг и не дать огню распространиться. Если же пожар возникает на верхних этажах, то условия тушения и проведения спасательных работ осложняются из-за высоты. Однако и вероятность того, что огонь распространится по всему зданию, значительно ниже.

В многоэтажных зданиях разведку во время пожара осуществляют группы из 4-5 человек, - пояснили в управлении МЧС России по Кировской области. - Они тушат пожар и проводят поисково-спасательные работы. В первую очередь, задача таких групп заключается в том, чтобы определить, есть ли угроза жизни людям на горящих и выше расположенных этажах зданий.

Спасают кировчан из пожаров следующими способами:

1. Эвакуируют по лестничным клеткам, эвакуационным и балконным лестницам, а также через наружные переходы (лоджии и балконы).

2. Выводят и выносят людей в безопасные места внутри и вне здания с помощью группы газодымозащитников.

3. Спасают с применением автолестниц, коленчатых подъемников, штурмовых и выдвижных лестниц, спасательных веревок, спасательных рукавов и других устройств.

КАКАЯ ЕСТЬ ТЕХНИКА

В Кировском местном пожарно-спасательном гарнизоне на случай пожаров в многоэтажках есть автолестницы с максимальной рабочей длиной в 50-60 метров и автоколенчатый пожарный подъемник с рабочей длиной в 50 метров.

Во время тушения на верхних этажах зданий пожарные также используют автоцистерны, системы пожаротушения, краны, сухотрубы (система горизонтальных труб, на которых размещены распылители).

В этом году в гарнизон также планируют поставить три единицы техники, 122 дыхательных аппарата на сжатом воздухе и 9000 метров напорных рукавов.

ЧТО С «АЛЫМИ ПАРУСАМИ»

В Управлении градостроительства и архитектуры Кировской области «Комсомолке» пояснили, что сейчас в реестре действующих разрешений на строительство значится 54 многоэтажки с количеством 12 этажей и более.

Однако самым «выдающимся» в городе по-прежнему остается ЖК «Алые паруса». В огромном здании в центре Кирова - 24 этажа. Дом ввели в эксплуатацию в 2018 году. Чтобы узнать, насколько спасатели готовы к тушению пожара в высотке и как оборудован жилой комплекс, редакция направила в МЧС по Кировской области официальный запрос. В ответном письме нам сообщили, что пожарные этот объект не проверяли… Причина - в отсутствии законных оснований для проведения проверки.

В связи с тем что контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на стадии проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию ЖК «Алые паруса» относился к исключительной компетенции органов государственного надзора, предлагаю обратиться за получением информации в Министерство строительства Кировской области, - пояснили нам в ведомстве.

«КП» решила воспользоваться советом и отправила запрос в правительство Кировской области. Однако ответ немного обескуражил. Нам пояснили, что «заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов» было выдано 28 апреля 2018 года. Сейчас же надзор за объектом не ведут.

После того как объект сдан, государственный строительный надзор за объектом не ведется, - уточнили чиновники. - Для получения ответа на поставленный вами вопрос предлагаем обратиться в государственную жилищную инспекцию или МЧС по Кировской области.

Получается, что «круг замкнулся» и за «Алые паруса» никто не отвечает. Единственное утешение в том, что в мае 2018 года в рамках учений в жилом комплексе проводились тренировки сотрудников МЧС. Тогда на верхние этажи здания огнетушащие средства были поданы при помощи пожарной техники.

Однако тот факт, что органы МЧС не проверяли 24-этажный дом, по-прежнему удивляет… Получается, что в огромном здании могут быть нарушены требования пожарной безопасности, но это никого не заботит. И кто в случае ЧП будет отвечать за последствия, тоже непонятно.