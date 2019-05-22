«Работы начались с опережением графика»: за 2,2 миллиарда рублей в области отремонтируют 120 километров кировских дорог

В этом году Кировская область начала реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Так, в рамках проекта в регионе отремонтируют больше 120 километров дорог. На новое дорожное покрытие уйдет 2,2 миллиарда рублей.

- В этом году, впрочем как и в прошлом, все торги прошли раньше запланированного времени, - отметил председатель облправительства Александр Чурин. - И строительство отдельных объектов уже началось - в Кирове и Слободском.

Для улучшения качества дорог власти изменили требования для подрядчиков: необходимо применять при укладке асфальта новые технологии, увеличивающие прочность и износостойкость покрытия. Также заказчик (правительство области) обязал подрядчиков после ремонта обустраивать инфраструктуру - устанавливать пешеходные ограждения, светофоры, заменять бортовые камни, наносить горизонтальную разметку термопластиком.

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ?

Ремонт дорог в этом году отличается еще и тем, что впервые за два года участия в федеральных программах, в городе начнут реставрацию не второстепенных дорог, а главных с максимально загруженным трафиком.

- В этом году в Кирове отремонтируют 38 участков дорог, что увеличит долю нормативных дорожных полотен в регионе до 62,5%, - подчеркнул заместитель министра транспорта Юрий Шевелев. - Так, в числе объектов, подлежащих ремонту, 19 участков автодорог общей протяженностью 33 километра, 11 участков в Слободском общей протяженностью 6 километров и 8 участков в Кирово-Чепецке протяженностью 5 километров.

Если говорить конкретно, то работы пройдут на Октябрьском проспекте, улицах Проезжей, Ленина, Московской, Щорса и Воровского, а также на улицах Ломоносова, Маклина, Мельничной, Ивана Попова, Сурикова, Тимирязева, Андрея Упита, проезде Можайского, Тихой, Красноармейской, Ленина и Тренера Пушкарева в Нововятском районе, Опарина.

ЧТО ПОСТРОЯТ?

Одно из важнейших направлений по повышению качества дорог всей Кировской области станет строительство четырех новых городских трасс.

Так, по результатам аукциона, строительством городских трасс по улицам Энтузиастов и Капитана Дорофеева в микрорайоне Урванцево, и по улицам Мостовицкой и Ивана Попова в микрорайоне Чистые Пруды займется Санкт-Петербургская компания «СПЕЦСТРОЙ». Строительство будет идти в рамках национального проекта «Жилье» и начнется уже в следующем месяце.

Кроме того, за счет субсидий возобновиться и строительство одного из самых проблемных участков Кировской области - дороги Киров – Котлас – Архангельск на участке Опарино – Альмеж. Протяженность этого участка всего 26,6 км. Но из-за ужасного дорожного полотна, которого по сути и нет, автомобилисты вынуждены преодолевать эти километры за несколько часов. На строительство нового асфальта предусмотрено 340 миллионов рублей.