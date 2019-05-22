Как правильно лечить астму

- Может ли заболеть астмой взрослый человек, если в детстве не было проблем с дыханием и подозрений на это заболевание?

- Астмой можно заболеть в любом возрасте. Существуют так называемые внутренние факторы риска возникновения бронхиальной астмы (БА). Например, повышенная чувствительность бронхов к разным раздражителям (холодному воздуху, запахам и т.п.), ожирение. Наиболее важную роль играет генетическая предрасположенность, о которой человек не был осведомлен. Известно, что наличие бронхиальной астмы у одного из родителей удваивает риск заболевания, а у обоих родителей - увеличивает риск вчетверо. Предрасполагающие гены можно сравнить с кодовым замком заболевания, которое остается скрытым, пока не будет введен определенный код. Таким кодом являются внешние факторы-провокаторы бронхиальной астмы (аллергены, респираторные инфекции, различные профессиональные вредности, табачный дым, лекарства, стресс, гормональная перестройка организма), которые могут появиться в любом возрасте.

- Зачем лечить астму ежедневно, если симптомы возникают не каждый день и быстро прекращаются после ингаляции сальбутамола?

- Для лечения бронхиальной астмы используются две категории лекарств: препараты для быстрого купирования симптомов (препараты скорой помощи) и лечебные средства (базисная, плановая терапия). Первая категория включает в себя короткодействующие вещества с бронхорасширяющими свойствами, которые, как правило, доставляются в бронхи при помощи ингалятора. К ним относятся сальбутамол, фенотерол, беротек, беродуал, ипратерол и т.п. Эти лекарства только снимают симптомы астмы, но не лечат заболевание. Лекарства второй группы не предназначены (за некоторым исключением) для быстрого «снятия» симптомов, не используются «по потребности», целью их применения является воздействие на воспаление, то есть лечение бронхиальной астмы. Эти препараты используются ежедневно, длительно в тех дозировках и с той кратностью, которые указаны лечащим врачом. Решение об изменении дозировки или отмене этих препаратов может принимать только доктор.

- После назначения лекарственной терапии астмы использовать ингаляторы мне придется всю жизнь?

- В действительности, это частично зависит от вас. При строгом соблюдении всех врачебных рекомендаций и достижении контролируемости бронхиальной астмы в большинстве случаев удается постепенно снизить объем плановой терапии или полностью ее отменить. Современные рекомендации предусматривают управление заболеванием с наименьшим количеством лекарственных средств, которое возможно для поддержания контроля бронхиальной астмы. Если контролируемость бронхиальной астмы будет сохраняться на минимальной терапии, доктор может предпринять попытку ее отмены.

ПРИЕМ ВЕДУТ

Зонова Юлия Александровна, пульмонолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ГБОУ ВПО «Кировский Медицинский университет», член Российского респираторного общества член Европейского респираторного общества.

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