Что планируют изменить в движении кировского общественного транспорта

Член общественной палаты Денис Пырлог считает, что система общественного транспорта, которая организована в городе, построена неправильно и уже давно морально устарела. По просьбе администрации гендиректор «Кировпассажиравтотранс» разработал новую маршрутную схему и рассказал в эфире «Эха Москвы» в Кирове», чего стоит ждать местным жителям.

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА ВСЕ-ТАКИ ПОВЫСИТСЯ?

Проблемы с транспортом появились в нашем городе уже много лет назад. Еще с тех пор, когда в Кирове «убили» конкуренцию между перевозчиками.

- Если раньше у нас было до 15 перевозчиков, то теперь осталось только три крупных, - отметил общественник. - На двух из которых работают субподрядчики. Это, как минимум, неправильно. Так мы душим желание у перевозчиков развиваться.

Гендиректор предприятия считает, что именно поэтому субподрядчики, которых примерно 70%, ничего не меняют и продолжают ездить на пятнадцатилетних автобусах марки «ПАЗ».

Правда, сами перевозчики сообщают, что на обновление автопарка у них просто нет средств. Поэтому они нуждаются в повышении платы за проезд. Однако, по мнению Дениса Пырлога, существенно ситуацию это не изменит.

- Что касается нашего предприятия, нам лично увеличение стоимости проезда ничего не даст, - пояснил руководитель «Кировпассажиравтотранспорта». - Потому что у нас только восемь городских маршрутов. Остальные направления у нас межмуниципальные и междугородние. На некоторых маршрутах этих направлений мы возим по билетам дешевле установленного тарифа, потому что есть нелегальные перевозчики, которые работают по серой схеме и могут предложить цену ниже. Но я думаю, что стоимость проезда все-таки повысится: мы не монополисты в городе. Есть два других крупных перевозчика, которые настаивают на повышении.

При этом Денис Юрьевич сообщил, что Региональная служба по тарифам никогда не утверждала такую цену за проезд, которая была бы экономически обоснована для перевозчиков, а всегда шла навстречу жителям. По его мнению, компромисс найдется и в этот раз.

Также общественник отметил, что повышение стоимости принесет не только приток средств, но и отток пассажиров, как минимум, на 3-4%. В итоге все вернется к ситуации, которая была до повышения цен. Поэтому решать проблему стоит другими способами.

БЕСПЛАТНАЯ ПЕРЕСАДКА

Одно из новшеств - бесплатная пересадка пассажиров на автобусы других маршрутов. Кировчане смогут пользоваться такой возможностью в течение 30-60 минут один раз за всю поездку.

Это будет не только удобно для граждан, но и позволит убрать и изменить маршруты-дубли.

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ГОНОК - ОБЩИЙ БЮДЖЕТ

Чтобы воплотить эту идею, по мнению общественника, нужно будет изменить и схему сбора денег. К примеру, организовать общий бюджет.

- Например, с 1 мая в Перми запустили такую схему работы на нескольких маршрутах: вся выручка попадает в общий бюджет, не важно, какая компания будет за этим бюджетом следить, - рассказал Денис Пырлог. - Затем деньги распределяются между перевозчиками в зависимости от отработанного времени.

Так у водителей не будет больше стимула устраивать гонки и «борьбу» за пассажиров. Водители будут получать ровно столько, сколько часов в день они отработали.

Будет ли введена новая маршрутная схема, неизвестно. Сейчас все подсчеты проводят в «Центральной диспетчерской службе». Информации о том, сколько будет стоить проезд, пока тоже нет.