Жители Лесных Полян считают, что без завода поселок «вымрет»

В среду, 15 мая, на пресс-конференции в «Комсомольской правде» глава администрации Леснополянского сельского поселения Надежда Решетникова и представители ООО «Кировская лесопромышленная компания» (КЛПК) в очередной раз попытались обратить внимание общественности на сложившуюся ситуацию в Лесных Полянах Омутнинского района. Уже который год местные жители бегут со своей родины из-за отсутствия рабочих мест и каких-либо перспектив, а предпринимателям не удается начать в поселке строительство комбината.

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СОВПАЛИ

Первой взяла слово глава администрации Леснополянского сельского поселения Надежда Решетникова. По ее мнению, после развала леспромхоза в 2013 году ситуация в поселке действительно сложилась тяжелая. Сейчас в Лесных Полянах зарегистрировано всего 1286 человек. Из них - лишь 64 жителя официально трудоустроены и работают в бюджетной сфере, а именно в доме культуры, администрации, больнице, школе, детском саду, библиотеке, аптеке и почте. Другие 300 человек ездят на вахты. Еще около 350 человек сводят концы с концами за счет случайных заработков. Также в поселке проживают 139 детей, которые планируют уехать отсюда сразу после окончания школы, и 460 пенсионеров.

По словам главы администрации Леснополянского сельского поселения Надежды Решетниковой дела с работой в поселке действительно плохи

В 2015 году, когда в Лесных Полянах стали говорить о строительстве лесопромышленного комплекса, у людей появилась надежда, что проблемы с работой наконец-то разрешатся. Но ничего не изменилось и по сей день.

- Появились люди и техника, мы очень обрадовались, - рассказала Надежда Васильевна. - Жители надеялись, что у всех будет работа. Я даже переманила дочь из Йошкар-Олы, хотя у нее и была работа учителем. Она приехала в надежде, что поселок оживет. Но весной 2016 года все свернулось. В результате, дочь собирается переезжать обратно в город, потому что школа у нас разваливается. Никто, конечно, строить ее не собирается, потому что в Лесных Полянах обучается всего 76 детей. В школе работают только три молодых специалиста, и в этом году они собираются от нас уезжать. Мы все этого боимся. Надеялись на строительство комбината, но воз и ныне там. Все уже настроены, что уедут отсюда.

Однако, по словам Надежды Решетниковой, в соцсетях уже переехавшие из поселка люди сообщают, что готовы вернуться на родину. Главное условие - рабочие места.

ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ СТРОЯТ

Идея создать лесопромышленное предприятие на территории Омутнинского района появилась у местного жителя Евгения Хохрина еще в 2012 году. Его единомышленники подготовили проектную документацию и зарегистрировали на территории поселка Песковка «Кировскую лесопромышленную компанию». Затем они направили все документы в федеральный Рослесхоз, который одобрил строительство лесопромышленного комплекса по глубокой переработке древесины. Предпринимателям выделили участок земли для возведения комбината в Лесных Полянах, и работы начались. На первоначальном этапе ушло 284,7 миллиона рублей собственных и заемных средств. При этом, по словам технического директора ООО «КЛПК» Владимира Олейника, предприниматели очистили предоставленный участок от несанкционированной свалки бытовых и промышленных отходов объемом около 200 тысяч кубометров.

- Мы решили, что это своего рода проверка для нас, готовы ли мы участвовать в экологических, социально-экономических и прочих проектах поселка, района, и в целом региона, - отметил Владимир Олейник. - И сочли важным свое участие в этом, по сути, самостоятельном социальном проекте.

Предпринимателям пришлось ликвидировать свалку. Фото: ООО «КЛПК»

Также технический директор «КЛПК» отметил, что компания взяла на себя обязательства по инфраструктуре, железной дороге, энергетике, вопросы по водоснабжению и созданию очистных сооружений. Это действительно могло бы спасти поселок от вымирания.

Тем временем документы после Рослесхоза должны были передать в Минпромторг. Однако в 2016 году по непонятным причинам с документацией началась путаница.

- Оказалось, что в течение долгого времени наши документы находились в министерстве лесного хозяйства Кировской области и дальше их не отправляли, - сообщил во время пресс-конференции советник генерального директора ООО «КЛПК» Юрий Бантеев. - Мы инициировали ряд совещаний, происходил постоянный обмен документами, но до Минпромторга они так и не дошли. А в феврале 2018 года вышло новое постановление правительства. И нам пришлось обновлять концепцию и абсолютно все документы, чтобы привести их в соответствие с новыми требованиями.

После того, как все документы были исправлены, компания в очередной раз направила их в министерство лесного хозяйства Кировской области, но по достаточно размытым причинам в строительстве комбината вновь было отказано. Интересно, что до этого момента, по словам Юрия Вячеславовича, проект получил заключение о соответствии необходимым нормативам на Межведомственной комиссии по реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов в Москве.

Между тем, еще в 2015 году предприниматели внесли предоплату поставщикам оборудования из Италии, Швеции и Финляндии. Поставщики крайне удивлены, почему уже в течение четырех лет его так и не забрали и готовы, по словам «КЛПК», в ближайшее время прокомментировать «Комсомолке» сложившуюся ситуацию.

В «Комсомольской правде» в Кирове представители компании и журналисты обсудили сложившуюся ситуацию в поселке

ИЛИ МИР?

Предприниматели до сих пор рассчитывают на конструктивный диалог с властями, хотя они все-таки намерены обратиться с апелляцией в межведомственную комиссию под эгидой Минпромторга. И, если же региональный минлесхоз вновь вынесет отрицательное решение, руководство «КЛПК» отправится в суд.

- Мы понесли расходы, но это было наше решение, - отметил Юрий Бантеев. - Мы могли бы не тратить ни одной копейки, ждать прохождения документов и начать стройку только после того, как проект внесут в список приоритетных. Это было бы абсолютно законно и правильно с точки зрения экономики.

Представители министерства участвовать в пресс-конференции не смогли

Также предприниматели отмечают, что от открытого диалога с ними чиновники уклоняются. Так, «КП» отправила приглашение на пресс-конференцию представителям Минлесхоза Кировской области. Однако от участия они отказались, сославшись на высокую занятость и начало пожароопасного сезона.

Так же отказались от участия в конференции, приглашенные по просьбе КЛПК, представители «Омутнинских вестей +». По словам предпринимателей, СМИ с самого начала было настроено на негативное освещение проекта и его участников.

- Мы рассчитывали, что на конференции может состояться диалог, и у издания появится возможность напрямую задать вопросы самим «отрицательным» героям своих публикаций, - поделился Владимир Олейник. - Надо признать, что постоянное обливание нас грязью негативно повлияло на ход становления проекта и порождало необоснованные слухи и догадки. Я думаю, это восстанавливало против нас людей, от которых зависит принятие решения. Хотя некоторые материалы основаны на недостоверных сведениях и ангажированности. Но мы и дальше будем готовы к диалогу со СМИ и постепенно во всем разберемся.

ОФИЦИАЛЬНО

В правительстве Кировской области уверяют, что в Лесных Полянах всего 17 безработных, которые состоят на учете у службы занятости. Чтобы исправить ситуацию, гражданам предпенсионного возраста и дамам в декрете предлагают пройти профобучение в рамках национального проекта. Или же - оставить родной поселок и переехать туда, где есть работа.

Правительство Кировской области ответило на запрос «КП»

Кроме того, в правительстве сообщают, что необходимые документы от «КЛПК» они получали, но бумаги не соответствовали требованиям. Также власти уверяют, что к диалогу с предпринимателями они готовы.

СПРАВКА «КП»

В 2003 году в Лесных Полянах развалился леспромхоз. С тех пор в поселке начались проблемы с работой. Многим пришлось уезжать на вахты, «шабашить» на частных пилорамах и сдавать металлолом. Большинство молодых семей решили уехать со своей малой родины.

Строительство лесопромышленного комплекса началось на территории поселка в 2015 году, однако было заморожено. Планировалось, что производство будет выпускать цельные комплекты домов, отдельных конструкций, стеновых панелей, окон, дверей и других элементов домостроения. Кроме того, на предприятии предусматривалась полная переработка древесины, а не только ее части. За счет собственной регенерации из отходов должно было вырабатываться тепло. Задействовать на комбинате планировали порядка 415 человек.

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