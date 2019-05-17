«Шоу ради шоу»: кировский юрист математически доказал, что победа дочери Алсу в «Голос.Дети» - честная

Кировский юрист Ярослав Михайлов на свой странице в социальных сетях заявил, что Первый канал зря обнулил итоги финального голосования в шоу «Голос. Дети», лишив Микеллу Абрамову, дочь российской певицы Алсу, победы.

Напомним, что скандал в шоу-бизнесе прогремел после финального выпуска шестого сезона шоу «Голос. Дети», 26 апреля. Перед наставниками, а главное зрителями, пели лучшие из лучших. Среди которых затесался и звездный отпрыск - Микелла Абрамова, дочка российской певицы Алсу и Яна Абрамова. 10-летняя девочка отстояла «Слепые прослушивания», «Поединки», «Нокауты», вышла в полуфинал и... стала победительницей шоу!

Но не все так просто. Цифры, отделяющие конкурентов Микеллы от пьедестала, были заоблачными как в финале, так и в супер-финале. Руководство Первого канала заподозрило неладное и вычислило: дочь Алсу победила благодаря ботам.

GROUP-IB: ПОБЕДУ ОБЕСПЕЧИЛИ БОТЫ

Разбираться в этом шумном деле взялась компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB, которой Первый канал заказал проверку СМС и телефонного голосования. И на днях тринадцать экспертов нашли объяснение феномену победы Микеллы.

- Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», - ответили в компании. - Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны.

Победу накрутили. Итоги Первый канал аннулировал. Звезды в шоке. Зрители рады: как никак справедливость восторжествовала!

КИРОВСКИЙ ЮРИСТ: «ПОБЕДА ЧЕСТНАЯ»

Однако, после публикации итогов проверки юрист из Кирова Ярослав Михайлов посчитал честно заработанные звездным ребенком голоса и пришел к выводу: победа-то оказалась честной.

- В финале Микелла Абрамова получила 109 023 голоса, - написал на странице Ярослав Михайлов. - Поскольку по результатам проверки более 30 000 звонков и более 8 000 СМС с голосами за дочь Алсу были поданы при помощи ботов, то осталось теперь подвести итоги и выбрать победителя без учета ботов: за Микеллу было отдано без накрутки 71000 реальных голосов.

Ее соперники получили 53825 голосов - это 27,9 %, 30095,5 голосов - 15,6%. Однако информации о том, есть ли среди этих тысяч голосов поданные ботом, неизвестно. Но даже если учесть, что все заработанные детьми голоса - чистые, Микелла все равно побеждает с отрывом в более чем 17 тысяч и 40 тысяч голосов.

- Даже без голосов ботов победа за Микеллой, - подытожил юрист. - Только Первый канал предпочел аннулировать результаты шоу, устроив еще одно шоу: ну, не может он без него.