2019-05-19T14:39:28+03:00
Недвижимость

«Превратили квартиры в теплицы»: общественники хотят добиться перерасчета огромных сумм за отопление

За апрель кировчанам пришли квитанции со счетами, превышающие плату за зимние месяцы
Евгений ДЕМИХОВ
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Кировчане столкнулись с завышенными счетами на отоплениеКировчане столкнулись с завышенными счетами на отоплениеФото: Олег УКЛАДОВ
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Жители Кирова в мае бурно обсуждали две вещи, связанные с коммунальными услугами. Первая из них - когда отключат отопление (благо, это пережили), а вторая - почему в квитанциях за апрель такие огромные суммы. Кировчане жаловались, что такие деньги не платили даже в самые холодные месяцы.

«КОММУНАЛЬНЫЕ ЖУЛИКИ»

- Если верить коммунальщикам, то апрель в этом году выдался крайне морозным, - пишет в соцсетях зампред кировского Заксобрания Роман Титов. - Думаю, мы с помощниками сможем добиться справедливости в этом случае. Коммунальные жулики должны быть наказаны.

В ближайшее время Титов будет собирать информацию о счетах за отопление в кировских многоквартирных домах. Он планирует подать обращение в надзорные органы в течение ближайшей недели.

По его словам, существует три объяснения завышенным суммам в квитанциях.

1. Недобросовестные (а речь пойдет только о таких) управляющие компании не ставят общедомовые счетчики, а деньги берут по нормативу.

2. УК изменяют показания (правда, непонятно каким образом) приборов учета.

3. Перед окончанием отопительного сезона «управляйки» решили нажиться на кировчанах, поэтому намеренно устроили «перетоп», превратив квартиры в теплицы.

В любом случае, считает народный избранник, ответственность лежит на управляющих компаниях.

МАССОВОЕ НАРУШЕНИЕ

Инициировать проверки - дело благое, однако после того, как УК заставят сделать перерасчет (если добьются этого), все может вернуться на круги своя. Спустя год «забывчивые» коммунальщики вновь включат оборудование на полную мощность и теплоноситель побежит по трубам с такой же скоростью, с какой деньги потребителей текут в карман недобросовестных «управляек».

Титов напоминает кировчанам про существование статьи 12 Федерального закона «Об энергосбережении» и ее важных пунктах:

1. Лицо, ответственное за содержание МКД (многоквартирного дома), или собственники (если непосредственно они занимаются управлением) обязаны проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Они включены в утвержденный перечень.

2. Собственники квартир (и других помещений) МКД могут потребовать от управляющей компании снизить объемы используемых ресурсов.

3. Энергоснабжающая компания обязана хотя бы раз в год предлагать жителям МКД (или группе домов) перечень мероприятий, которые позволят сэкономить средства собственников.

4. В отопительный сезон ответственный за содержание МКД обязан проводить регулировку расхода тепловой энергии и при этом не нарушать требований к качеству услуг. Санитарных норм и правил.

НАПОМНИМ

Жители одной из новостроек Кирова столкнулись с такой нерадивой УК. «Управляйка» включала отопление на полную даже в самые теплые месяцы. Жильцы попросили убавить мощность. УК без проблем снизила «обороты», и повысила сумму в платежке. Тогда жители дома решили приступить к активным действиям. Они захотели сменить управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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