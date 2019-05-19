Председатель Избиркома Кировской области заработал за год 2,8 млн рублей

Вслед за областной прокуратурой, депутатами и администрацией Кирова региональная Избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах за прошлый год.

БОЛЬШЕ ВСЕХ У ГЛАВЫ

Как и в случае с областной Контрольно-счетной палатой, начальник этого ведомства задекларировал самый большой доход. Председатель Избирательной комиссии Алексей Круглов за год получил 2 836 017,18 рублей. Его доход увеличился на 300 тысяч. В собственности у Круглова половина квартиры площадью 67 квадратных метров и иномарка «Honda Pilot».

Супруга председателя также увеличила свой доход. Правда, на 120 тысяч рублей. С 683 тысяч до 808 тысяч рублей. Она владеет квартирой на 117 «квадратов», боксом-стоянкой на 24 квадратных метра и гаражом площадью 20,5 квадратных метра.

ПОДЧИНЕННЫЕ

Зампред и секретарь Избиркома тоже стали получать больше. Так за 2017 год заместитель председателя Владимир Моторин задекларировал 1,61 миллиона, а в 2018 - 1,76 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок на 751 квадратный метр, квартира на 70,2 квадратных метра и два отечественных автомобиля «Лада Гранта». Супруга и несовершеннолетний ребенок не задекларировали ни рубля дохода.

Секретарь областного Избиркома Светлана Самоделкина в 2018 году получила 1,79 миллиона рублей. Годом ранее она задекларировала 1,44 миллиона рублей. В собственности у нее квартира на 59 квадратных метров (совместная), квартира на 33 квадратных метра (индивидуальная), половина квартиры на 44,7 квадратных метров (общая долевая собственность), а также два участка на 490 и 752 квадратных метра.

НАПОМНИМ

Недавно глава администрации города Кирова отчитался о своих доходах. Как выяснилось, сумма в декларации Илья Шульгин (в сравнении с 2017 годом) увеличилась почти в пять раз.

А вот среди депутатов самым богатым стал Михаил Шихов. Он задекларировал доход в размере 73,9 миллионов рублей. Эта сумма оказалась в 28 раз больше, чем у главы Кирова Елены Ковалевой. Она задекларировала 2,6 миллиона рублей.