Кировчане приняли участие в акции «Ночь музеев-2019»

В субботу, 18 мая, кировчане стали участниками всероссийской акции «Ночь музеев-2019». До 22.00 двери всех музеев и выставочных залов были открыты для гостей.

Несмотря на майский снег и сильный ветер, жители города с радостью воспользовались этой возможностью. К некоторым музеям даже выстроились огромные очереди.

Одним из первых стали принимать посетителей в Выставочном зале Вятского художественного музея имени Васнецовых. Там все желающие могли выбрать подарки для родных и близких на арт-маркете, полюбоваться картинами местных художников и побывать на концерте авторской музыки. Многие кировчане участвовали в этой акции уже не в первый раз, как, к примеру, и Александра Абдулаева.

Фото: Анна КРЮКОВА

- Я отношусь к этой акции очень положительно, потому что я сама работник учреждения культуры, я работаю в библиотеке имени Марии Григорьевной Исаковой, - отметила кировчанка. - И, конечно, такие мероприятия очень важны для нашей молодежи. К примеру, в Выставочном зале они могут увидеть работы наших местных умельцев, потрясающих художников.

Рады гостям были и в Инженериуме ВятГУ. Особое внимание там уделили проблемам экологии. Кировчанам рассказывали о том, как вредит человеку и природе одноразовая посуда, и как можно дать вторую жизнь вещам.

Фото: Анна КРЮКОВА

Также огромное количество желающих посетить музей выстроились перед Детским космическим центром. Там кировчане могли сфотографироваться с героями фильмов, побывать на аудиовизуальном спектакле «Маленький принц» и поучаствовать в мастер-классах.

Фото: Анна КРЮКОВА

В целом же, ни холодная погода, ни большие очереди жителей города не испугали. Горожане остались довольны тем, как в Кирове прошла акция «Ночь музеев-2019».

Фото: Анна КРЮКОВА

- Замечательно, что в нашем городе уже не в первый раз проходит такое мероприятие, как «Ночь в музее», - поделилась своими впечатлениями кировчанка Оксана. - Это возможность для всех желающих, у кого нет времени в будни посещать музеи и участвовать в культурной жизни города. Благодаря акции жители всех возрастов и всех категорий могут посетить наши музеи, насладиться выставками, экспонатами и обогатить свой кругозор.