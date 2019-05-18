В Кирове водитель перенес через дорогу испугавшегося ребенка
Уже второй день подряд кировчане обсуждают в соцсетях трогательное видео. На нем видно, что один из местных водителей помог перейти дорогу испугавшемуся ребенку. А точнее, просто перенес мальчика на руках.
По словам неравнодушного жителя, он остановился перед пешеходным переходом, по которому ребенок переходил дорогу. Но мальчик вдруг остановился и замешкался. Вокруг были огромные лужи.
В Кирове водитель на руках перенес испугавшегося мальчика через дорогу.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник
- Возможно, он побоялся намочить ноги, - пояснил группе «Киров online» Роман Котов. - Пришлось намочить мне. Когда я его перенес, мальчик сказал: «спасибо дядя». Затем мы попрощались.
Под видео развернулась бурная дискуссия. Большинство из пользователей похвалили мужчину за поступок. Кто-то из местных жителей даже предположил, что водитель - хороший отец, который любит детей. Однако были и те, кто расстроился из-за того, что теперь самая простая помощь считается геройским поступком.
ИСТОЧНИК KP.RU