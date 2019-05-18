2019-05-18T23:01:11+03:00
Общество

В Кирове водитель перенес через дорогу испугавшегося ребенка

Мальчик не знал, как обойти огромную лужу
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мальчик замешкался на пешеходном переходе. Фото: vk.com/kirov_lifeМальчик замешкался на пешеходном переходе. Фото: vk.com/kirov_life
Изменить размер текста:

Уже второй день подряд кировчане обсуждают в соцсетях трогательное видео. На нем видно, что один из местных водителей помог перейти дорогу испугавшемуся ребенку. А точнее, просто перенес мальчика на руках.

По словам неравнодушного жителя, он остановился перед пешеходным переходом, по которому ребенок переходил дорогу. Но мальчик вдруг остановился и замешкался. Вокруг были огромные лужи.

В Кирове водитель на руках перенес испугавшегося мальчика через дорогу.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник

- Возможно, он побоялся намочить ноги, - пояснил группе «Киров online» Роман Котов. - Пришлось намочить мне. Когда я его перенес, мальчик сказал: «спасибо дядя». Затем мы попрощались.

Под видео развернулась бурная дискуссия. Большинство из пользователей похвалили мужчину за поступок. Кто-то из местных жителей даже предположил, что водитель - хороший отец, который любит детей. Однако были и те, кто расстроился из-за того, что теперь самая простая помощь считается геройским поступком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сергей Степашин, экс-премьер России: Со Святой Земли решение - не ломать людей через колено в скандале с храмом в Екатеринбурге - выглядит правильным и логичным
Об этом председатель Императорского православного Палестинского общества, вернувшийся в субботу из Иерусалима, заявил в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Стало известно, где в Кировской области чаще всего происходят ДТП с лосями
На Спасский собор в Кирове подняли колокола
В Кировской области подрядчик сбрасывал в реки грязный снег
Полиция разыскивает кировчан, стрелявших в автобусы
В Кировской области на оборудование контейнерных площадок потратят 30,8 миллионов рублей
В Кирове открылась выставка к 50-летию звания «Почетный гражданин города»
Рядом с поселком Порошино высадили 4,5 тысячи саженцев сосны
Экс-глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин будет отбывать наказание в колонии Кировской области
В субботу в Кировской области возможен мокрый снег
На Красноармейской после ливня затопило отделение «Почты России»
«Шоу ради шоу»: кировский юрист посчитал голоса, отданные дочери Алсу, без накрутки ботов
Жители заметили в Нолинском районе линейные молнии
Кировэнерго приглашает зарядиться позитивной энергией «Энергоночи-2019»
В Кирове произошел пожар на автостоянке
Четыре предприятия в Кирове нарушают правила обращения с отходами I и II класса
Погода на «Ночь в музеях»-2019 в Кирове: ливневый дождь, умеренный ветер
Котельничанин украл 60 бутылок водки
Участники чемпионата «УРАЛХИМиЯ» представили макеты «Города будущего»
Шатохина приговорили к шести годам строгого режима
В Кирове в день защиты детей запретят продажу алкоголя
Кировчанин украл куртку за 2,6 тысяч, а штраф получил на 7 тысяч