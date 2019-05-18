В Кирове водитель перенес через дорогу испугавшегося ребенка

Уже второй день подряд кировчане обсуждают в соцсетях трогательное видео. На нем видно, что один из местных водителей помог перейти дорогу испугавшемуся ребенку. А точнее, просто перенес мальчика на руках.

По словам неравнодушного жителя, он остановился перед пешеходным переходом, по которому ребенок переходил дорогу. Но мальчик вдруг остановился и замешкался. Вокруг были огромные лужи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/709660" frameborder="0"></iframe> В Кирове водитель на руках перенес испугавшегося мальчика через дорогу.Видео: vk.com/kirov_life! другой источник

- Возможно, он побоялся намочить ноги, - пояснил группе «Киров online» Роман Котов. - Пришлось намочить мне. Когда я его перенес, мальчик сказал: «спасибо дядя». Затем мы попрощались.

Под видео развернулась бурная дискуссия. Большинство из пользователей похвалили мужчину за поступок. Кто-то из местных жителей даже предположил, что водитель - хороший отец, который любит детей. Однако были и те, кто расстроился из-за того, что теперь самая простая помощь считается геройским поступком.